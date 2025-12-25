Alors annoncée comme grande favorite du championnat de France de Ligue 2, l’ASSE a déçu en terminant 3ᵉ à la trêve hivernale. Un joueur stéphanois a tout de même marqué les esprits dans cette première partie de saison et figure dans le onze de la phase aller.

Après un mercato estival où le club stéphanois s’est montré largement plus dépensier que ses dix-sept autres concurrents réunis, les Verts sont sur la dernière marche du podium à la mi-saison.

Malgré de nombreux renforts, l’ASSE déçoit depuis fin septembre avec seulement quatre succès sur les neuf dernières journées. Eirik Horneland doit souvent jongler entre les différents absents et peine à instaurer un onze type et fiable.

Le Norvégien n’a jamais aligné la même composition d’équipe lors de deux matchs consécutifs en Ligue 2. Seuls trois joueurs ont débuté les dix-sept matchs de la phase aller. Gautier Larsonneur, Mickaël Nadé et Florian Tardieu ont débuté chaque rencontre de championnat cette saison.

L’ASSE place un joueur dans le 11 type de la mi-saison en Ligue 2

En cette trêve internationale, la Ligue a dévoilé l’équipe de la mi-saison en deuxième division. Le milieu de l’ASSE, Florian Tardieu, est le seul joueur des Verts à figurer dans cette sélection.

Titulaire à chaque rencontre, l’ancien Sochalien a réalisé une bonne première partie de saison. Auteur de quatre buts, un sur coup franc et trois pénaltys, le natif d’Istres a été un véritable moteur du jeu stéphanois dans cette phase aller.

À six mois de la fin de son contrat, le numéro 5 des Verts montre de bonnes choses. De quoi rebattre les cartes concernant son avenir en juin prochain ?

À noter que l’ancien joueur de l’ASSE, Kader Bamba figure également dans ce onze. Auteur de sept buts cette saison, l’ancien Canari brille avec le Clermont Foot cette saison.