La première partie de saison vient de se terminer et il faudra attendre 2026 pour revoir l'ASSE sur les pelouses. Après 20 matchs, toutes compétitions confondues, l'heure du bialn intermédiaire a sonné. Mickaël Nadé figure tout en haut des joueurs les plus alignés cette saison.
Annoncé remplaçant derrière le duo Bernauer - Lamba, Mickaël Nadé a démontré qu'il n'était pas facile à déloger. Si ses prestations peuvent être critiquées, on ne peut lui enlever qu'il n'est jamais absent. Une qualité rare au sein de l'effectif stéphanois. Il est le seule stéphanois à avoir participé à tous les matchs de l'ASSE. S'il n'est pas parfait, il permet à son entraineur d'assurer une certaine stabilité d'une semaine sur l'autre. Il n'a raté que 108 minutes sur 1800 possibles.
Nadé, critiqué mais présent
Eirik Horneland (ASSE) est parfois critique à son encontre. Ce fut le cas face à Bastia où il a été remplacé à la mi-temps. C'était déjà le cas pendant la préparation estivale. Pour autant, le norvégien est pleinement conscient que Nadé reste fiable. Chaque saison critiqué et critiquable, le natif de Sarcelles ne se cache pas et enchaine les rencontres en passant rarement par la case infirmerie. Contrairement à ses coéquipiers occupant le même poste, Nadé est toujours à la disposition de son entraineur. Il a disputé 39 rencontres en 2025. Personne ne fait plus sur cette période.
Autre enseignement, l'ASSE a utilisé 29 joueurs depuis aout. Si la coupe a permis de faire tourner l'effectif lors des premiers tours, cette répartition des temps de jeu témoigne d'une instabilité palpable au sein du onze d'Eirik Horneland.
Temps de jeu des joueurs de l’ASSE
-
Nadé – 20 matchs – 20 titularisations – 1692 min
-
Larsonneur – 18 matchs – 18 titularisations – 1620 min
-
Tardieu – 18 matchs – 16 titularisations – 1597 min
-
Jaber – 17 matchs – 16 titularisations – 1364 min
-
Boakye – 16 matchs – 14 titularisations – 1297 min
-
Annan – 15 matchs – 15 titularisations – 1275 min
-
Davitashvili – 15 matchs – 14 titularisations – 1175 min
-
Bernaueur – 12 matchs – 12 titularisations – 1026 min
-
Cardona – 12 matchs – 11 titularisations – 1025 min
-
Ferreira – 13 matchs – 11 titularisations – 946 min
-
Stassin – 15 matchs – 8 titularisations – 857 min
-
Miladinovic – 12 matchs – 9 titularisations – 812 min
-
Lamba – 13 matchs – 9 titularisations – 765 min
-
Moueffek – 15 matchs – 10 titularisations – 751 min
-
Appiah – 9 matchs – 5 titularisations – 561 min
-
Old – 15 matchs – 5 titularisations – 534 min
-
El Jamali – 9 matchs – 5 titularisations – 500 min
-
Duffus – 12 matchs – 5 titularisations – 380 min
-
Pedro – 5 matchs – 3 titularisations – 360 min
-
Gadegbeku – 6 matchs – 4 titularisations – 288 min
-
Eymard – 3 matchs – 2 titularisations – 260 min
-
Maubleu – 2 matchs – 2 titularisations – 180 min
-
Maçon – 3 matchs – 1 titularisation – 163 min
-
N’Guessan – 2 matchs – 1 titularisation – 96 min
-
Batubinsika – 1 match – 1 titularisation – 90 min
-
J. Mouton – 1 match – 1 titularisation – 90 min
-
Makhloufi – 1 match – 1 titularisation – 90 min
-
Stojkovic – 2 matchs – 2 titularisations – 67 min
-
Traoré – 1 match – 1 titularisation – 6 min