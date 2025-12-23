La première partie de saison vient de se terminer et il faudra attendre 2026 pour revoir l'ASSE sur les pelouses. Après 20 matchs, toutes compétitions confondues, l'heure du bialn intermédiaire a sonné. Mickaël Nadé figure tout en haut des joueurs les plus alignés cette saison.

Annoncé remplaçant derrière le duo Bernauer - Lamba, Mickaël Nadé a démontré qu'il n'était pas facile à déloger. Si ses prestations peuvent être critiquées, on ne peut lui enlever qu'il n'est jamais absent. Une qualité rare au sein de l'effectif stéphanois. Il est le seule stéphanois à avoir participé à tous les matchs de l'ASSE. S'il n'est pas parfait, il permet à son entraineur d'assurer une certaine stabilité d'une semaine sur l'autre. Il n'a raté que 108 minutes sur 1800 possibles.

Nadé, critiqué mais présent

Eirik Horneland (ASSE) est parfois critique à son encontre. Ce fut le cas face à Bastia où il a été remplacé à la mi-temps. C'était déjà le cas pendant la préparation estivale. Pour autant, le norvégien est pleinement conscient que Nadé reste fiable. Chaque saison critiqué et critiquable, le natif de Sarcelles ne se cache pas et enchaine les rencontres en passant rarement par la case infirmerie. Contrairement à ses coéquipiers occupant le même poste, Nadé est toujours à la disposition de son entraineur. Il a disputé 39 rencontres en 2025. Personne ne fait plus sur cette période.

Autre enseignement, l'ASSE a utilisé 29 joueurs depuis aout. Si la coupe a permis de faire tourner l'effectif lors des premiers tours, cette répartition des temps de jeu témoigne d'une instabilité palpable au sein du onze d'Eirik Horneland.

Temps de jeu des joueurs de l’ASSE

  1. Nadé – 20 matchs – 20 titularisations – 1692 min

  2. Larsonneur – 18 matchs – 18 titularisations – 1620 min

  3. Tardieu – 18 matchs – 16 titularisations – 1597 min

  4. Jaber – 17 matchs – 16 titularisations – 1364 min

  5. Boakye – 16 matchs – 14 titularisations – 1297 min

  6. Annan – 15 matchs – 15 titularisations – 1275 min

  7. Davitashvili – 15 matchs – 14 titularisations – 1175 min

  8. Bernaueur – 12 matchs – 12 titularisations – 1026 min

  9. Cardona – 12 matchs – 11 titularisations – 1025 min

  10. Ferreira – 13 matchs – 11 titularisations – 946 min

  11. Stassin – 15 matchs – 8 titularisations – 857 min

  12. Miladinovic – 12 matchs – 9 titularisations – 812 min

  13. Lamba – 13 matchs – 9 titularisations – 765 min

  14. Moueffek – 15 matchs – 10 titularisations – 751 min

  15. Appiah – 9 matchs – 5 titularisations – 561 min

  16. Old – 15 matchs – 5 titularisations – 534 min

  17. El Jamali – 9 matchs – 5 titularisations – 500 min

  18. Duffus – 12 matchs – 5 titularisations – 380 min

  19. Pedro – 5 matchs – 3 titularisations – 360 min

  20. Gadegbeku – 6 matchs – 4 titularisations – 288 min

  21. Eymard – 3 matchs – 2 titularisations – 260 min

  22. Maubleu – 2 matchs – 2 titularisations – 180 min

  23. Maçon – 3 matchs – 1 titularisation – 163 min

  24. N’Guessan – 2 matchs – 1 titularisation – 96 min

  25. Batubinsika – 1 match – 1 titularisation – 90 min

  26. J. Mouton – 1 match – 1 titularisation – 90 min

  27. Makhloufi – 1 match – 1 titularisation – 90 min

  28. Stojkovic – 2 matchs – 2 titularisations – 67 min

  29. Traoré – 1 match – 1 titularisation – 6 min