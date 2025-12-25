L'ASSE recherche activement un milieu défensif pour renforcer son effectif cet hiver. Orphelin de Pierre Ekwah, les Verts ont dû composer pendant la première partie de saison et comptent bien trouver la pièce manquante au puzzle d'Eirik Horneland. Quatre joueurs pourraient correspondre aux qualités recherchées par la direction de l'AS Saint-Etienne.

Le transfert de Pierre Ekwah restera un échec retentissant pour l'ASSE. Six millions d'euros dépensés pour aucune rencontre disputée. Une affaire qui devrait se régler loin des terrains. Sur la pelouse, les conséquences ont été directes. Tour à tour, Mahmoud Jaber, Florian Tardieu ou Luan Gadegbeku ont été testé devant la défense. Aucune solution ne s'est véritablement imposée. De quoi confirmer la priorité du mercato stéphanois. Trouver un milieu défensif. Plusieurs noms peuvent être suggérés avant que le mercato n'ouvre ses portes le 1er janvier.

Jonathan Varane, le profil idéal pour les Verts

Le petit frère de Raphaël n'est pas un inconnu. Déjà ciblé cet été par l'ASSE, le joueur de QPR s'est imposé en Championship comme l'un des éléments les plus importants de Julien Stephan. Capable de jouer milieu défensif ou relayeur, son profil longiligne (1m90) et ses qualités techniques seraient parfaitement complémentaires à l'effectif stéphanois. Âgé de 24 ans, sa marge de progression est intéressante. Problème : après avoir raté le coche l'été dernier, l'ASSE devra débourser une belle somme pour convaincre QPR qui ambitionne une montée en Premier League. S'il est estimé à 1.4M €, ce titulaire indéboulonnable ne devrait pas être lâché pour moins de 7 à 10 millions d'euros.

Ugo Raghouber à la relance à l'ASSE ?

Né en 2003, il fut l'une des révélations de Ligue 2 la saison passée sous les couleurs de Dunkerque. De retour au LOSC, Ugo Raghouber n'a fait que deux apparitions sur les pelouses depuis aout. En fin de contrat en juin 2027, Lille pourrait être disposé à lui ouvrir la porte. Une solution plus accessible que Varane pour un profil relativement similaire. Ce gaucher de 22 ans en impose du haut de ses 1m88. À l'aise balle au pied, il peut alterner avec aisance jeu court et jeu long. Une base technique rassurante pour sa défense, tant il peut prendre à son compte la relance. Estimé à 4 millions d'euros par Transfermarkt, l'ASSE devra là encore se montrer convaincante.

Silas Andersen, la solution nordique

À seulement 21 ans, ce milieu de terrain danois s'est imposé comme l'une des références en Allsvenskan. Sous les couleurs de Häcken, Andersen sort d'une saison pleine. International U21, il a pu se confronter aux joutes européennes en disputant Europa et Conference League. Moins impressionnant balle au pied que les deux joueurs précédents, c'est à la récupération qu'il est précieux. Ses qualités physiques (1m90), sa puissance et son pressing colleraient avec les attentes d'Eirik Horneland. Passé par l'Inter Milan et Utrecht, il arrivera en fin de contrat à Häcken en décembre 2028.

Tiemoué Bakayoko, un pari à prendre pour l'ASSE

Dernière piste nettement moins Kilmer compatible : Tiémoué Bakayoko. Libre de tout contrat depuis cet été, l'ancien joueur de Monaco, Milan et Chelsea recherche un nouveau challenge. Les dirigeants stéphanois pourraient rencontrer des difficultés à attirer un joueur titulaire dans son club, opter pour un pari pourrait être audible. Le CV est attrayant, il a sur le papier les qualités pour apporter à un vestiaire relativement inexpérimenté. Reste à valider l'état physique du joueur. À 31 ans, le Franco-Ivoirien a-t-il toujours l'envie de jouer ? Il le clame en tout cas : « Je suis déterminé à revenir en janvier. Il y a plein de choses sur le feu. Je suis toujours très motivé. J'ai hâte de retrouver les terrains en janvier. » Un risque à prendre pour l'ASSE ?