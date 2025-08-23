L’ASSE se rend dans les Hauts de France ce samedi soir. Après un nul à Laval en ouverture, les Verts souhaitent prendre les 3 points pour ce second déplacement de la saison, face à un adversaire qu’ils n’ont plus croisé depuis 10 ans. Retour sur le quart de finale de la Coupe de France 2014-2015 entre Boulogne Sur Mer et Saint-Étienne.

Le verdict est tombé début août, quelques jours avant le début du championnat. Relégué administrativement par la DNCG pour absence de garanties financières, l’AC Ajaccio n’a pas déposé de recours auprès du CNOSF dans le délai imparti. Cette décision entérine l’exclusion du club corse de la Ligue 2 pour la saison 2025-2026. C’est un nouveau coup dur pour le football corse, qui perd l’un de ses clubs historiques, deux ans seulement après un passage en Ligue 1.

La place laissée vacante profite à l’US Boulogne Côte d’Opale, troisième de National 1 l’an passé. Le club nordiste retrouve ainsi le monde professionnel, bénéficiant des mésaventures administratives de l’ACA.

Ce changement rebat également les cartes du calendrier : prévu initialement contre Ajaccio lors de la 3ᵉ journée, l’AS Saint-Étienne se déplacera finalement à Boulogne-sur-Mer ce 23 août à 20h, au Stade de la Libération. Ancien pensionnaire de Ligue 1 en 2009-2010, l’USBCO espère bien s’y installer durablement.

L’ASSE bousculée

Pour ce quart de finale de la Coupe de France 2014-2015, l’ASSE est opposée à l’USBCO, club de national. Les Verts ont pour ambition de retourner au Stade de France, 2 ans après leur victoire en Coupe de la Ligue. Les stéphanois n’ont plus été en finale de la compétition qu’ils ont remporté à 6 reprises depuis 1982 et espèrent aller au bout cette fois ci.

Les Verts sont bousculés par des valeureux boulonnais dans un match qui reste assez ennuyeux. Les hommes de Christophe Galtier produisent de moins en moins de football et vont être surpris dans le dernier quart d’heure. Sur un ballon dans le dos de La Défense, Stéphane Ruffier sort à l’encontre de l’attaquant et tente de l’empêcher de frapper en vain. Si le tir est sauvé sur la ligne, l’arbitre estime que le portier stéphanois fait faute. Un penalty assez sévère est accordé aux locaux qui ouvrent la marque.

Les Verts amenés jusqu’aux tirs aux buts

5 minutes plus tard, Benjamin Corgnet coupe un coup franc de Yohan Mollo. La tête du milieu stéphanois trompe le gardien de l’USBCO et l’ASSE arrache les prolongations. Pendant 30 minutes aucun but ne sera marqué et ce sont les tirs aux buts qui départageront les 2 équipes. 2ème tireur stéphanois, Loïc Perrin va voir sa tentative être repoussée par le gardien boulonnais. Après 3 tentatives partout, l’USBCO mène 3-2. Monnet-Paquet remet les 2 équipes à égalité avant que le 4ème tireur adverse n’envoie son penalty au dessus. François Clerc transforme alors son tir au but avant que Stephane Ruffier, parti du bon côté sur 4 des 5 penaltys de Boulogne, stoppe la dernière tentative des Pas-de-calaisiens.

Saint-Etienne ira en demi finale de la Coupe de France et affrontera le PSG au Parc des Princes. Les Verts seront éliminés aux portes du Stade de France et devront attendre 5 ans de plus pour retrouver une finale de Coupe. Ce sera encore les parisiens qui briseront le rêve de l’ASSE de remporter la compétition pour la 7ème fois en juillet 2020…