C’est un chapitre qui se referme brutalement pour l’AC Ajaccio. Relégué administrativement par la DNCG pour défaut de garanties financières, le club corse a choisi de ne pas saisir le CNOSF. Une décision qui, sauf improbable retournement de situation, actait probablement une lourde chute pour les corses. Aujourd'hui, l'ACA devait présenter son budget pour espérer évoluer en national. Le verdict est tombé !

Ce qui pouvait apparaître comme une simple sanction économique, déjà vue dans l’histoire du football français, prend une dimension bien plus grave pour l’ACA. Depuis sa relégation sportive de Ligue 1 en 2023, le club n’a jamais réussi à se relever. Les inquiétudes sur la solidité financière, l’absence de projet clair et la difficulté à reconstruire se sont transformées en impasse totale. Entre dettes croissantes et désengagement des actionnaires, Ajaccio ne dispose même pas des moyens nécessaires pour repartir en National.

Alain Orsoni, président de la holding propriétaire et figure historique du club, a tenté de maintenir le cap. Mais faute de fonds suffisants, l’ultime recours devant le CNOSF ne sera pas engagé. Le scénario d’un dépôt de bilan est désormais sur la table.

Un coup dur pour le football corse

Avec ce retrait, la Corse perd l’un de ses deux représentants historiques dans le monde professionnel. Bastia poursuit sa route en Ligue 2, mais Ajaccio sort par la petite porte, deux ans seulement après avoir quitté la Ligue 1. L’ACA, institution respectée et bastion du football insulaire, laisse derrière lui un vide considérable.

De lourdes conséquences pour l'AC Ajaccio

Le départ forcé d’Ajaccio de la Ligue 2 permet à l’US Boulogne Côte d’Opale, battue en barrage par Clermont, d’être repêchée. La DNCG a validé son budget, sous réserve d’un encadrement de la masse salariale. Un changement qui modifie le calendrier : l’ASSE se rendra à Boulogne, et non à Ajaccio, lors de la 3ᵉ journée.

Ce mercredi, le club corse se présentait à nouveau devant la DNCG afin de présenter un budget pour le championnat de National. La DNCG n'a pas validé ce budget et a décidé d'exclure l'ACA de toutes les compétitions nationales pour la saison 2025/2026.