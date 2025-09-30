Depuis le début de saison, l’ASSE avait surpris par sa maîtrise défensive et sa discipline. Mais face à l’En Avant Guingamp, les Verts ont montré un tout autre visage, plus nerveux, en accumulant les cartons.

Après sept journées, l’ASSE s’était distinguée par une agressivité plutôt contrôlée : zéro carton rouge, seulement quelques avertissements et un classement disciplinaire flatteur. La mise en place d'Eirik Horneland permettait aux Verts de dominer leurs adversaires sans multiplier les fautes grossières. Une rigueur qui contrastait fortement avec les errements défensifs de la saison passée.

Guingamp, des Verts sous tension

Mais la réception de Guingamp a rappelé que le jeu à haute intensité a ses limites. Bousculés et mis en difficulté, les Stéphanois ont réagi avec plus de fébrilité. Résultat : Jaber et Chico Lamba ont écopé chacun d’un avertissement, venant grossir une liste qui s’allonge. L’ASSE, jusque-là sereine, a donné l’image d’une équipe bousculée dans ses certitudes. À l'image d'un Maxime Bernauer qui a récolté le premier carton rouge de la saison. Le défenseur pourrait être suspendu pour plusieurs rencontres suite à son geste d'humeur.

Vers des suspensions à venir ?

Avec la nouvelle règle de la LFP, un joueur est automatiquement suspendu après cinq avertissements, quelle que soit la période. Or plusieurs Verts approchent déjà de ce seuil critique. João Ferreira, Ebenezer Annan et Maxime Bernauer comptent chacun deux avertissements, soit près de la moitié des cartons de l’équipe. Derrière eux, une ribambelle de joueurs ont déjà été sanctionnés au moins une fois. Un signe clair : l’ASSE doit retrouver sa sérénité si elle veut continuer à imposer son jeu sans risquer de pénaliser son effectif.

João Ferreira : 2 jaunes

Ebenezer Annan : 2 jaunes

Maxime Bernauer : 2 jaunes

Aïmen Moueffek : 1 jaune

Mickaël Nadé : 1 jaune

Lucas Stassin : 1 jaune

Chico Lamba : 1 jaune

Igor Miladinovic : 1 jaune

Augustine Boakye : 1 jaune

Source : Peuple Vert