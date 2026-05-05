Avant ASSE - Amiens : Les mots d'Alan Pochat après la défaite face au Red Star ont sonné comme une oraison funèbre. Amiens est relégué en National. C'est cette équipe brisée que l'ASSE accueille samedi pour le match de la saison.

«On est dernier, on est relégué» : Avant ASSE - Amiens, Pochat solde une saison de cauchemar

Il y a des défaites qui font mal et des défaites qui ferment des portes. Celle concédée face au Red Star était de celles-là. Alan Pochat a pris la parole après le match avec la lucidité de quelqu'un qui sait que la messe est dite. «On est dernier. On est relégué. Il faut faire le constat de ce qui s'est passé pour reconstruire quelque chose de plus pérenne et efficace.» Pas de fuite en avant, pas de déni — juste le constat froid d'un entraîneur qui mesure l'ampleur du naufrage.

Pochat a pourtant cru à un retour. Il avait vu le résultat de Laval à la mi-temps, senti que le scénario pouvait basculer. «Je pensais qu'on avait les moyens de revenir. On a les situations. Mais on a péché dans l'efficacité. C'est la cruelle réalité.» Amiens est rentré 22 fois dans la surface adverse lors de ce match. 22 fois. Et n'a pas su tuer le match. C'est le résumé de toute une saison.

Classement de la Ligue 2 BKT

Un scénario qui s'est répété tout au long de la saison

Ce qui frappe dans les mots de Pochat, c'est la récurrence. «Depuis que j'ai pris l'équipe, j'ai l'impression de toujours connaître le même scénario. On a une fragilité défensive. On démarre mal les matchs. On court après le score. Et il faut ça pour qu'on commence à jouer.» Une équipe qui ne sait exister que sous la contrainte, qui produit du jeu mais seulement quand le dos est au mur — c'est insuffisant pour se maintenir en Ligue 2.

Le troisième but encaissé face au Red Star, sur une simple touche, résume les lacunes défensives amatrices qui ont plombé les Picards toute la saison. «Sur le troisième but, on n'a pas le droit d'encaisser un but qui vient d'une touche. Même si on est fatigué, on n'a pas le droit. C'est frustrant. Mais si on en est là, c'est qu'il y a des manques criants.» Des manques criants — trois mots qui claquent et qui disent tout.

Amiens : Une équipe brisée mais pas sans orgueil

Pochat a tenu à défendre ses joueurs malgré tout. «Les joueurs n'ont pas lâché. Ils ont essayé. Mais on démarre trop mal.» Une équipe qui se bat, qui court, qui entre 22 fois dans la surface adverse — mais qui n't pas l'efficacité du Red Star dans les deux surfaces. Ni dans la leur pour défendre, ni dans celle d'en face pour marquer. C'est mathématique et implacable.

La route vers le National s'ouvre maintenant pour Amiens. Pochat le sait et l'assume : «Ça sera aussi difficile en National 1 qu'en Ligue 2.» Reconstruire, repenser, repartir de plus bas encore. La saison prochaine sera une autre bataille. Mais il reste un match : ASSE - Amiens.

Toute l'actu de la Ligue 2

ASSE - Amiens : Quelles incidences pour les Verts ?

C'est cette équipe-là qui débarque à Geoffroy-Guichard. Une équipe relâchée de toute pression, libérée de tout enjeu, avec des joueurs qui voudront sauver l'honneur et terminer la saison la tête haute devant un stade plein. Pas la pire configuration pour créer une surprise. Pas la meilleure non plus pour l'ASSE, qui aura besoin de toute son énergie, de toute sa concentration et idéalement de deux buts d'écart pour espérer la Ligue 1 directe. Le contexte est posé. Le reste appartient aux Verts.

Source : Courrier Picard