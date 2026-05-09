Pour cette 34ᵉ et dernière journée de Ligue 2, les enjeux sont énormes sur plusieurs pelouses ce samedi soir. Entre course à la montée, lutte pour les playoffs et bataille pour le maintien, les premières tendances commencent à se dessiner. Voici les résultats du multiplex à la pause.

Plusieurs rencontres restent toutefois sans réel enjeu dans cette fin de saison. Clermont, 14ᵉ au coup d’envoi, ne peut plus espérer mieux qu’une 12ᵉ place. Les Auvergnats souhaitent malgré tout bien terminer face à Guingamp, assuré de finir dans le ventre mou.

Juste derrière, Nancy a validé son maintien la semaine passée. Les Lorrains affrontent Dunkerque, qui peut encore viser la 9ᵉ place en cas de succès.

Grenoble, lui aussi maintenu depuis le week-end dernier, reçoit Troyes au Stade des Alpes. L’ESTAC, déjà champion, veut finir sur une bonne note.

Quels clubs de Ligue 2 en playoffs à la mi-temps ?

À Auguste-Delaune, Reims joue gros face à Pau. Les Rémois doivent absolument s’imposer pour espérer accrocher le Top 5.

Le RAF, veut confirmer. Après sa victoire face à l’ASSE, Rodez peut signer un 20ᵉ match sans défaite. En déplacement à Annecy, les Ruthénois doivent toutefois se méfier d’un concurrent direct.

Maintien et montée : premières tendances à la pause

Battu à Troyes lors de la dernière journée, Laval joue sa survie. Barragistes, les Tangos reçoivent Boulogne avec l’obligation de gagner.

Derrière eux, Bastia entretient l’espoir. Les Corses, à un point de Laval avant cette journée, affrontent Le Mans. Le Sporting rêve encore de se sauver. Mais les Manceaux, eux, veulent sécuriser leur deuxième place, synonyme de montée directe.

À Geoffroy-Guichard, l’ASSE joue gros face à Amiens, déjà condamné. Les Verts doivent impérativement s’imposer pour croire encore à une montée directe.

Enfin, le Red Star reste en embuscade et peut encore rêver d'une accession à la Ligue 1. À égalité de points avec l’ASSE avant cette journée, les Franciliens affrontent Montpellier.

Résultats à la mi-temps

Clermont - Guingamp : (0-0)

Nancy - Dunkerque : (2-0)

Grenoble - Troyes : (0-0)

Reims - Pau : (2-2)

Annecy - Rodez : (0-2)

Laval - Boulogne : (2-0)

Bastia - Le Mans : (0-1)

ASSE - Amiens : (2-0)

Red Star - Montpellier : (1-0)

Classement à la Mi-Temps