De retour de la trêve, l’ASSE se déplace ce week-end à Nancy avec l’ambition de confirmer le succès décroché sur la pelouse du leader troyen il y a quelques semaines. L’arbitre de cette 15ᵉ journée de Ligue 2 a été désigné pour diriger la rencontre.

Azzedine Souifi sera au sifflet samedi soir à Geoffroy-Guichard pour la 15e journée de Ligue 2 entre l’ASSE et l’AS Nancy Lorraine. Le jeune arbitre (30 ans) présente un bilan positif pour les deux équipes.

Avec Nancy, l'homme en noir n'a jamais assisté à la moindre défaite. Avec quatre victoires et deux nuls depuis qu’il dirige les rencontres du club lorrain.

Mais de l'autre côté, l’ASSE n’a jamais perdu un match totalement dirigé par Souifi. Un nul à Annecy (1-1), un succès spectaculaire à Charléty contre le Paris FC (2-4) et surtout un score mémorable infligé à Troyes (5-0) en février 2024.

Seul ombre au tableau, une défaite 2-3 face à Lens. Mais Souifi n’avait arbitré que la seconde période, remplaçant Amaury Delerue à la mi-temps.

Le bilan de Souifi en Ligue 2 :

47 matchs arbitrés

187 cartons jaunes distribués (4/90')

10 cartons rouges distribués (0.2/90')

Les arbitres de la J15 de Ligue 2

FC Annecy - SC Bastia

Arbitre centre : Thierry Bouille

Arbitre assistant 1 : Mohamed Benkemouche

Arbitre assistant 2 : Florent Marmion

Laval MFC - ESTAC

Arbitre centre : Karim Abed

Arbitre assistant 1 : Romain Galibert

Arbitre assistant 2 : Camille Soriano

Pau FC - Le Mans FC

Arbitre centre : Geoffrey Kubler

Arbitre assistant 1 : Frédéric Hebrard

Arbitre assistant 2 : Bastien Courbet

Rodez AF - USL Dunkerque

Arbitre centre : Faouzi Benchabane

Arbitre assistant 1 : Matthieu Bonnetin

Arbitre assistant 2 : Christopher Spadafora

US Boulogne Sur Mer - Grenoble Foot 38

Arbitre centre : Bastien Dechepy

Arbitre assistant 1 : Brice Parinet Le Tellier

Arbitre assistant 2 : Julien Haulbert

Red Star FC - Clermont Foot 63

Arbitre centre : Florent Batta

Arbitre assistant 1 : Élodie Coppola

Arbitre assistant 2 : Gilles Lang Kaercher

Amiens SC - EA Guingamp

Arbitre centre : Stéphanie Frappart

Arbitre assistant 1 : Jean-Paul Neves Gouveia

Arbitre assistant 2 : Gaëtan Damy

AS Saint-Étienne - AS Nancy Lorraine

Arbitre centre : Azzedine Souifi

Arbitre assistant 1 : Yassine Nacirdine

Arbitre assistant 2 : Quentin Guidou

Stade de Reims - Montpellier HSC

Arbitre centre : Aurélien Petit

Arbitre assistant 1 : Vianney Rozand

Arbitre assistant 2 : Laurent Coniglio