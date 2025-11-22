De retour de la trêve, l’ASSE se déplace ce week-end à Nancy avec l’ambition de confirmer le succès décroché sur la pelouse du leader troyen il y a quelques semaines. L’arbitre de cette 15ᵉ journée de Ligue 2 a été désigné pour diriger la rencontre.
Azzedine Souifi sera au sifflet samedi soir à Geoffroy-Guichard pour la 15e journée de Ligue 2 entre l’ASSE et l’AS Nancy Lorraine. Le jeune arbitre (30 ans) présente un bilan positif pour les deux équipes.
Avec Nancy, l'homme en noir n'a jamais assisté à la moindre défaite. Avec quatre victoires et deux nuls depuis qu’il dirige les rencontres du club lorrain.
Mais de l'autre côté, l’ASSE n’a jamais perdu un match totalement dirigé par Souifi. Un nul à Annecy (1-1), un succès spectaculaire à Charléty contre le Paris FC (2-4) et surtout un score mémorable infligé à Troyes (5-0) en février 2024.
Seul ombre au tableau, une défaite 2-3 face à Lens. Mais Souifi n’avait arbitré que la seconde période, remplaçant Amaury Delerue à la mi-temps.
Le bilan de Souifi en Ligue 2 :
- 47 matchs arbitrés
- 187 cartons jaunes distribués (4/90')
- 10 cartons rouges distribués (0.2/90')
Les arbitres de la J15 de Ligue 2
FC Annecy - SC Bastia
Arbitre centre : Thierry Bouille
Arbitre assistant 1 : Mohamed Benkemouche
Arbitre assistant 2 : Florent Marmion
Laval MFC - ESTAC
Arbitre centre : Karim Abed
Arbitre assistant 1 : Romain Galibert
Arbitre assistant 2 : Camille Soriano
Pau FC - Le Mans FC
Arbitre centre : Geoffrey Kubler
Arbitre assistant 1 : Frédéric Hebrard
Arbitre assistant 2 : Bastien Courbet
Rodez AF - USL Dunkerque
Arbitre centre : Faouzi Benchabane
Arbitre assistant 1 : Matthieu Bonnetin
Arbitre assistant 2 : Christopher Spadafora
US Boulogne Sur Mer - Grenoble Foot 38
Arbitre centre : Bastien Dechepy
Arbitre assistant 1 : Brice Parinet Le Tellier
Arbitre assistant 2 : Julien Haulbert
Red Star FC - Clermont Foot 63
Arbitre centre : Florent Batta
Arbitre assistant 1 : Élodie Coppola
Arbitre assistant 2 : Gilles Lang Kaercher
Amiens SC - EA Guingamp
Arbitre centre : Stéphanie Frappart
Arbitre assistant 1 : Jean-Paul Neves Gouveia
Arbitre assistant 2 : Gaëtan Damy
AS Saint-Étienne - AS Nancy Lorraine
Arbitre centre : Azzedine Souifi
Arbitre assistant 1 : Yassine Nacirdine
Arbitre assistant 2 : Quentin Guidou
Stade de Reims - Montpellier HSC
Arbitre centre : Aurélien Petit
Arbitre assistant 1 : Vianney Rozand
Arbitre assistant 2 : Laurent Coniglio