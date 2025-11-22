Eirik Horneland s’est exprimé sur la qualification historique de la Norvège pour la Coupe du monde 2026. À la veille de la réception de Nancy, le coach de l’ASSE a salué les progrès du football norvégien.

La Norvège s’est qualifiée pour la Coupe du monde 2026 en infligeant une lourde défaite à l’Italie à San Siro (1-4). Un exploit qui fait date pour une sélection absente des grandes compétitions depuis plus de vingt ans. En conférence de presse avant ASSE-Nancy, Eirik Horneland a évoqué cette performance retentissante avec fierté et émotion.

Le sélectionneur norvégien a notamment souligné le chemin parcouru par le football de son pays ces dix dernières années. “La sélection norvégienne est dans un processus de construction. C’est une nation jeune, même dans le professionnalisme. Mais ces dix dernières années, le football norvégien a beaucoup progressé, que ce soit au niveau national ou en clubs. Plusieurs équipes sont qualifiées en Champions League ou en Europa League. Et on a des joueurs au très haut niveau européen.”

Face à une Italie moribonde, la génération emmenée par Erling Haaland a su imposer sa loi. Le buteur de Manchester City a inscrit un doublé qui a scellé la qualification norvégienne. Une démonstration qui conforte l’élan positif observé ces dernières années.

Horneland, ancien formateur au sein de la Fédération norvégienne, connaît bien cette génération. “Avec ces joueurs dans de grands clubs, et une sélection combative, on obtient de bons résultats. Je crois que l’équipe a inscrit plus d’une trentaine de buts dans la phase de groupes : c’est positif.”

Une fierté nationale assumée par Horneland

Eirik Horneland n’a pas caché sa fierté. Fierté pour ses compatriotes, pour cette équipe ambitieuse, et pour une nation qui revient sur le devant de la scène. “Je suis très fier de mon pays, fier de cette équipe nationale et de ce qu’elle a réussi en qualifications. Fier aussi des joueurs norvégiens qui performent en Europe.”

L’actuel coach de l’ASSE a rappelé son attachement profond à la formation norvégienne, lui qui a notamment œuvré auprès des U19. “J’ai travaillé avec la fédération, avec les U19, donc je suis très heureux de voir ce qu’ils deviennent. Et évidemment, je les supporte.”

La Norvège participera à son 4e Mondial, après 1938, 1994 et 1998. Une attente de 28 ans enfin brisée.

Horneland, tout en restant concentré sur son match contre Nancy, a su transmettre l’émotion d’un technicien fier de voir son pays retrouver la lumière.

Source : Conférence de presse ASSE avant ASSE-Nancy