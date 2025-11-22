Retour à la Ligue 2 : l’ASSE affronte Nancy ce samedi à Geoffroy-Guichard. Les Verts veulent enchaîner après leur qualification en Coupe, face à une équipe nancéienne en difficulté. Coup d’envoi à 20h.

L’AS Saint-Étienne retrouve le championnat ce samedi 22 novembre à 20h. Après avoir éliminé Quetigny en Coupe de France, les Verts veulent poursuivre sur leur lancée en Ligue 2. Le rendez-vous est fixé au stade Geoffroy-Guichard pour la réception de l’AS Nancy-Lorraine.

Une formation en difficulté depuis le début de saison mais toujours capable de créer la surprise.

Eirik Horneland devrait conserver une ossature solide malgré quelques ajustements. Certains cadres devraient être ménagés, tandis que des jeunes comme N’Guessan pourraient à nouveau être titularisés.

L’objectif est clair : maintenir la pression sur les leaders du championnat. Cette affiche classique du football français se jouera devant un public attendu nombreux.

ASSE – Nancy : à quelle heure et sur quelle chaîne suivre le match ?

Le match débutera à 20 heures précises ce samedi 22 novembre.

La rencontre sera diffusée en exclusivité sur beIN SPORTS 1, avec une prise d’antenne prévue dès 19h55.

Les abonnés pourront aussi suivre la rencontre en streaming sur la plateforme beIN CONNECT.

Côté radio, France Bleu Saint-Étienne Loire (97.1 FM) retransmettra le match en direct.

Comme à son habitude, la station locale proposera une couverture complète avec les commentaires en live de l’équipe dédiée aux Verts.

Un duel historique à bien négocier pour les Verts

Face à Nancy, l’ASSE devra éviter le piège du relâchement. Les Verts ont souvent eu du mal à confirmer après un succès en Coupe. Cette fois, Horneland souhaite maintenir la dynamique positive, avec un effectif tourné vers l'offensive.

Nancy viendra à Geoffroy-Guichard sans pression, mais avec l'envie de créer l'exploit. Un match à prendre au sérieux, tant pour les points que pour la confiance.

Avec plusieurs affiches importantes dans cette 15e journée, une victoire permettrait à Saint-Étienne de rester dans le bon wagon. Et surtout, de continuer à rêver d’un retour parmi l’élite du football français.

📍 ASSE – Nancy, samedi 22 novembre à 20h

📺 En direct sur beIN SPORTS 1

🎧 À la radio sur France Bleu Saint-Étienne Loire (97.1 FM)

Source : beIN SPORTS