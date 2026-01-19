Le Stade de Reims enregistre l’arrivée du défenseur Samuel Kotto avant la réception de l’ASSE. Mais face aux cadors de Ligue 2, les résultats posent question.

Avant de recevoir l’AS Saint-Étienne ce samedi, le Stade de Reims s’offre du renfort en défense. Le club champenois a bouclé le transfert de Samuel Kotto, international camerounais, en provenance de La Gantoise. Le défenseur central de 22 ans, tout juste rentré de la CAN, débarque contre un chèque estimé à 4 millions d’euros plus bonus.

Mesurant 1m90, Kotto était également convoité par plusieurs clubs cet hiver. Reims, actuel 4e de Ligue 2, espère renforcer un secteur en difficulté avant un match crucial dans la course à la montée. Son intégration immédiate dans le groupe reste à confirmer, mais le timing n’est pas anodin.

Un bilan très décevant contre les équipes du Top 4

Malgré cette ambition affichée, les chiffres parlent d’eux-mêmes : Reims n’y arrive pas face aux équipes de tête. Le club n’a pris que 2 points sur 15 possibles contre les actuels membres du Top 4.

Un nul et une défaite contre Troyes

Un face au Red Star

Une défaitecontre l’ASSE à l’aller

Une défaite contre Dunkerque

Ces résultats fragilisent sérieusement les espoirs de montée directe. Incapable de rivaliser avec les concurrents directs pour l'instant, Reims sait que la réception de l'ASSE sera importante.

L’ASSE en pleine dynamique

Côté stéphanois, la dynamique n'est pas tellement meilleure. Les Verts restent sur une victoire poussive contre Clermont (1-0) mais voient leur infirmerie se vider petit à petit. Plusieurs cadres sont de retour, dont Jaber, Boakye, Lamba, ou encore Stassin. La troupe d’Eirik Horneland se prépare pour ce choc à l’extérieur, avec l’ambition d’enchaîner.

Reims espère peut-être un déclic avec l’arrivée de Kotto. Reste à voir si le joueur sera aligné dès son arrivée face à l'ASSE. Pour aligner une potentielle recrue, l'ASSE devra recruter avant jeudi soir.

