Chico Lamba à succédé à Eirik Horneland en conférence de presse ce jeudi. Le portugais, de retour à la compétition depuis le week-end dernier a évoqué le match de l'ASSE à Reims pour la 20ème journée de Ligue 2. Extraits.

Chico Lamba (Défenseur de l’ASSE) : “Le coach ? Il m'a mis en confiance. Il sait que c'est toujours difficile de revenir après une période d'absence, surtout sur un match qu'on se devait de gagner. Que ce soit pour moi ou les coéquipiers, il a vraiment fait ce qu'il fallait pour nous mettre en confiance. Il nous a demandé de jouer de manière libérée, d'être nous-mêmes sur le terrain.

De la pression face à Clermont ? Non, je ne dirais pas que j'ai ressenti de la pression. J'ai surtout essayé de me sentir à l'aise pour retrouver mes marques. Ce n'était pas une question de pression, mais plutôt de confiance. J'essayais de retrouver mes sensations sur le terrain. Notre première période n'a pas été très bonne, mais c'est des choses qui arrivent.

Avant la blessure, on avait déjà évolué ensemble avec Mickael (Nadé). On avait aussi Gauthier derrière nous qui nous a beaucoup aidé. Comme je l'ai dit, notre première période n'a pas été très bonne, mais on a retrouvé la confiance. J'ai aussi retrouvé mon rythme. On a changé un petit peu d'organisation et ça s'est mieux passé par la suite."

Lamba (ASSE) s'attend à une rude bataille à Reims

Chico Lamba (Défenseur de l’ASSE) : “On sait que ça va être un match difficile contre cette équipe de Reims. Ils sont tout près des deux places qui permettent d'être promus en Ligue 1. On a vu que le premier match à Geoffroy Guichard était difficile donc on ne s'attend pas du tout à un match facile. On sait que ça va être très dur."

