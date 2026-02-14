À Guingamp ce samedi, l'ASSE de Philippe Montanier aura pour lourde tâche de confirmer après Montpellier. Mais les Stéphanois ne pourront pas compter sur un soutien de poids durant 90 minutes. Faouzi Benchabane a été désigné pour arbitrer la 23e journée de Ligue 2.
Faouzi Benchabane a été désigné pour diriger les débats au Stade du Roudourou (23e journée de Ligue 2). Et l'homme en noir a déjà croisé la route des Verts cette saison. Fin août, face à Grenoble, l'ASSE concédait le point du nul après avoir mené au score durant 77 minutes (1-1).
Et son historique avec les Verts n'est pas favorable. En cinq rencontre arbitrées, les Stéphanois affichent trois défaites, un nul et une victoire.
Toutefois, le bilan est plus équilibré avec Guingamp, qu'il a dirigé à cinq reprises pour trois victoires et deux défaites. D'ailleurs, Faouzi Benchabane dirigeait la victoire 2-0 de Guingamp face à Laval le 31 octobre dernier. Les joueurs de Sylvain Ripoll mettaient alors fin à une série de quatre matchs consécutifs sans victoires.
Le bilan de Faouzi Benchabane en Ligue 2 cette saison :
- 9 rencontres arbitrées
- 37 cartons jaunes distribués
- 1 carton rouge distribué
- 2 penalty
Amiens SC – USL Dunkerque (vendredi, 20h00)
Arbitre principal : Tifenn Leprodhomme
Arbitres assistants : Gaëtan Korbas
Arbitre assistant 2 : Gaëtan Damy
Clermont Foot 63 – Rodez AF (vendredi, 20h00)
Arbitre principal : Florent Batta
Arbitres assistants : Vianney Rozand
Arbitre assistant 2 : Christopher Spadafora
Stade Lavallois – FC Annecy (vendredi, 20h00)
Arbitre principal : Karim Abed
Arbitres assistants : Bastien Courbet
Arbitre assistant 2 : Gilles Lang
Pau FC – US Boulogne CO (vendredi, 20h00)
Arbitre principal : Eddy Rosier
Arbitres assistants : Jean‑Paul Neves Gouveia
Arbitre assistant 2 : Loris Leporati
Red Star FC – AS Nancy Lorraine (vendredi, 20h00)
Arbitre principal : Antoine Valnet
Arbitres assistants : Élodie Coppola
Arbitre assistant 2 : Frédéric Hébrard
Grenoble Foot 38 – Stade de Reims (samedi, 14h00)
Arbitre principal : Brendan Roffet
Arbitres assistants : Sébastien Lemaire
Arbitre assistant 2 : Romain Galibert
Montpellier Hérault SC – Le Mans FC (samedi, 14h00)
Arbitre principal : Azzedine Souifi
Arbitres assistants : Yassine Nacirdine
Arbitre assistant 2 : Camille Soriano
EA Guingamp – AS Saint‑Étienne (samedi, 20h00)
Arbitre principal : Faouzi Benchabane
Arbitres assistants : Nicolas Rodrigues
Arbitre assistant 2 : Youssef El Hamzaoui
SC Bastia – ESTAC Troyes (lundi, 20h45)
Arbitre principal : Ruddy Buquet
Arbitres assistants : Matthieu Bonnetin
Arbitre assistant 2 : Yann Thénard