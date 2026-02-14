À Guingamp ce samedi, l'ASSE de Philippe Montanier aura pour lourde tâche de confirmer après Montpellier. Mais les Stéphanois ne pourront pas compter sur un soutien de poids durant 90 minutes. Faouzi Benchabane a été désigné pour arbitrer la 23e journée de Ligue 2.

Faouzi Benchabane a été désigné pour diriger les débats au Stade du Roudourou (23e journée de Ligue 2). Et l'homme en noir a déjà croisé la route des Verts cette saison. Fin août, face à Grenoble, l'ASSE concédait le point du nul après avoir mené au score durant 77 minutes (1-1).

Et son historique avec les Verts n'est pas favorable. En cinq rencontre arbitrées, les Stéphanois affichent trois défaites, un nul et une victoire.

Toutefois, le bilan est plus équilibré avec Guingamp, qu'il a dirigé à cinq reprises pour trois victoires et deux défaites. D'ailleurs, Faouzi Benchabane dirigeait la victoire 2-0 de Guingamp face à Laval le 31 octobre dernier. Les joueurs de Sylvain Ripoll mettaient alors fin à une série de quatre matchs consécutifs sans victoires.

Le bilan de Faouzi Benchabane en Ligue 2 cette saison :

9 rencontres arbitrées

37 cartons jaunes distribués

1 carton rouge distribué

2 penalty

