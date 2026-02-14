L’ASSE retrouve le championnat ce samedi soir avec un déplacement important sur la pelouse de Guingamp. Une affiche attendue pour les Verts, engagés dans la course à la montée. Voici tout ce qu’il faut savoir pour ne rien manquer de cette rencontre de Ligue 2 BKT.

Le match entre Guingamp et l’AS Saint-Étienne se disputera ce samedi 14 février à 20h. Un rendez-vous programmé en soirée, dans un stade du Roudourou qui devrait faire le plein. Pour les Stéphanois, ce déplacement s’inscrit dans dynamique positive. Après avoir retrouvé de l’élan face à Montpellier, l’équipe dirigée par Philippe Montanier doit confirmer loin de ses bases face à un adversaire solide à domicile. Guingamp reste une formation difficile à manœuvrer, capable de hausser le ton face aux équipes du haut de tableau.

La rencontre sera diffusée en exclusivité sur beIN SPORTS 1. Le coup d’envoi sera donné à 20h précises, avec une prise d’antenne prévue à 19h30 pour présenter les enjeux et les compositions. Les abonnés pourront suivre la rencontre à la télévision mais également via les plateformes numériques du diffuseur, sur ordinateur, tablette ou smartphone selon leur abonnement.

Pour les supporters stéphanois, ce déplacement constitue un test supplémentaire dans la dynamique actuelle. L’ASSE devra afficher de la maîtrise, de la solidité défensive et davantage de constance dans le jeu pour espérer ramener un résultat positif de Bretagne. Dans un championnat où les équipes de tête sont dans un mouchoir de poche, ce type de confrontation peut peser lourd au moment du décompte final.

Le débrief à chaud de Guingamp-ASSE sur Peuple Vert TV

Une fois le coup de sifflet final donné, la soirée se prolongera sur Peuple Vert TV. À partir de 22h, l’émission Jeu Sainté Match proposera un débrief à chaud de la rencontre. Analyses, réactions et échanges avec les supporters seront au programme, en direct sur la chaîne YouTube Peuple Vert TV.

Ce rendez-vous s’inscrit dans la grille hebdomadaire désormais installée autour de l’actualité des Verts. Pour prolonger la soirée et analyser chaque séquence du match, Jeu Sainté Match offrira un espace d’expression aux supporters.

Rendez-vous donc ce samedi à 20h sur beIN SPORTS 1 pour Guingamp - AS Saint-Étienne, puis à 22h sur Peuple Vert TV pour le débrief. Une soirée 100 % verte pour suivre et analyser chaque temps fort.