La 23ᵉ journée de Ligue 2 se poursuit ce samedi. Avant le déplacement de l’ASSE à Guingamp, ce soir, deux rencontres se disputaient à 14h. Plusieurs concurrents des Verts étaient concernés par les matchs qui viennent de s’achever. Le Mans était sur la pelouse de Montpellier pendant que Reims se rendait à Grenoble. Résumé et résultats.

Toujours invaincu depuis la cinquième journée de Ligue 2, Le Mans souhaitait conserver sa place sur le podium et provisoirement passer devant l’ESTAC. Le club sarthois se déplaçait à Montpellier, qui souhaitait faire chuter les manceaux pour rester dans la course à la montée. Défaits à Saint-Étienne la semaine passée, les Héraultais étaient dixièmes avant le coup d’envoi de cette 23ᵉ journée de championnat.

Un nouveau leader provisoire en Ligue 2 ?

Tenus en échec sur leur pelouse face à Bastia, les Rémois ont manqué une opportunité de s’emparer du fauteuil de leader la semaine dernière. Les Champenois auraient pu doubler leur rival grâce à leur différence de buts. Sur la pelouse de Grenoble, le Stade de Reims avait de nouveau la possibilité de passer provisoirement devant Troyes en cas de succès.

Reims se heurte au mur grenoblois

Grenoble et Reims se sont quittés sur un match nul (0-0) ce samedi au Stade des Alpes, à l’occasion de la 23e journée de Ligue 2. Une rencontre globalement dominée par les Champenois, mais où le GF38 a su faire le dos rond pour préserver un point.

Les Isérois ont pourtant bien démarré, avec une première frappe de Lallias dès l’entame, puis une situation intéressante pour Xantippe. Mais progressivement, Reims a pris le contrôle du ballon et installé une pression constante. La première grosse occasion est venue à la demi-heure de jeu, lorsque Nakamura a obligé Diop à un arrêt du pied. Juste avant la pause, les Rémois ont encore frôlé l’ouverture du score, notamment sur une reprise à bout portant de Gbane repoussée par un Diop vigilant.

Au retour des vestiaires, Grenoble a affiché de meilleures intentions, mais la physionomie a rapidement basculé vers une attaque-défense. Reims a multiplié les centres, les corners et les frappes lointaines. Akieme, Leoni ou encore Bojang ont tenté leur chance, sans réussite. La plus grosse opportunité de la seconde période est intervenue à la 57e minute, avec une tête d’Akieme claquée sous la barre par Diop.

Acculé durant le dernier quart d’heure, le GF38 a résisté grâce à sa solidarité défensive et à plusieurs interventions décisives de Diop et de ses défenseurs. En contre, Bangré et Zahui ont tenté d’exploiter les espaces, sans parvenir à faire la différence.

Au final, ce 0-0 reflète la domination technique rémoise et la solidité grenobloise. Reims peut nourrir des regrets au vu des occasions, tandis que Grenoble prolonge sa série sans défaite en prenant un point précieux face à un candidat aux premières places.

Montpellier pulvérise Le Mans

Montpellier s’est imposé 4-2 face au Mans lors de la 23e journée de Ligue 2, au terme d’un match ouvert et rythmé.

Le Mans avait pourtant idéalement lancé la rencontre. Dès la 9e minute, Lucas Buadés ouvrait le score sur coup franc, bien servi par Erwan Colas. Les Héraultais ont réagi avant la pause grâce à Christopher Jullien, qui égalisait sur corner juste avant la mi-temps (1-1).

Au retour des vestiaires, Montpellier a accéléré. Nicolas Pays a redonné l’avantage aux siens (2-1), avant qu’Yanis Issoufou ne fasse le break en contre-attaque (3-1). Les visiteurs ont tenté de revenir, mais Alexandre Mendy a quasiment scellé le sort du match à la 83e minute en inscrivant le quatrième but montpelliérain.

En fin de rencontre, Dame Guèye a réduit l’écart pour Le Mans (4-2), sans empêcher la victoire des locaux. Malgré plusieurs occasions et une fin de match animée, les Manceaux repartent bredouilles, tandis que Montpellier confirme sa solidité offensive.