Avant de défier l'ASSE, le Red Star subit un léger ralentissement offensif. La surprise du début de saison, désormais 4e de Ligue 2, est en quête de confiance avant d'affronter les Verts. Arnaud Detout, journaliste pour le Parisien, a répondu à nos questions.

Le Red Star réalise un début de saison au-delà des attentes. Jusqu'ici quatrième de Ligue 2, le club francilien surfe sur une excellente dynamique à l'extérieur, avec 24 points pris loin de ses bases, soit le meilleur total du championnat. D'autant que l'objectif initial restait avant tout le maintien.

Installé dans le top 5, le Red Star peut désormais viser les play-offs d’accession. Mais quelques difficultés apparues ces dernières semaines ont légèrement freiné sa dynamique.

PV : Quatrième de Ligue 2, le Red Star espère-t-il jouer les barrages d'accession à la L1 ?

AD : "C'est vrai que c'est assez étonnant de voir le Red Star à la quatrième place après 25 journées. Ils ont clairement bénéficié de leur effet de surprise du début de saison, et notamment d'un parcours à l'extérieur remarquable.

Forcément, l'objectif de départ, c'était si possible un bon maintien. L'an passé, pour son retour en Ligue 2, le Red Star avait terminé à la 15e place.

Maintenant, cela fait donc 20 journées que les franciliens sont virtuellement qualifiés pour les play-offs. L'objectif est clairement de terminer dans les cinq premiers et de participer au barrage d'accession. Et ce serait forcément une petite déception de terminer septième ou huitième."

PV : Il faut remonter à octobre pour observer deux victoires consécutives en L2. Les joueurs de Grégory Poirier ont-ils baissé en régime ?

AD : "Le Red Star, sur cette première partie de tableau, était plutôt en surrégime. Ils étaient très efficaces et prenaient peu de buts et il leur fallait peu d'occasions pour marquer. C'est un peu plus difficile depuis la victoire contre Saint-Étienne le 1er novembre.

(...) Les points qui font défaut, c'est surtout l'attaque. Ça ne marque pas assez. Damien Durand, qui était en feu sur cette première partie de saison, est un petit peu plus en difficulté, même si ce n'est pas un pur buteur.

L'arrivée de Pape Meïssa Ba n'a pas forcément changé grand-chose au niveau de l'efficacité. Il n'a marqué qu'un seul but, donc ce n'est pas évident. Et il manque un patron au milieu, capable de faire cette avant-dernière passe."

PV : Le weekend dernier, le Red Star concédait le point du nul face au Mans (0-0). Qu'a-t-il manqué ?

AD : "Il a encore manqué au Red Star un impact un peu plus important offensivement. Après, on sait très bien que lorsqu'on arrive dans le sprint final d'un championnat et qu'on affronte un concurrent direct, à défaut de pouvoir gagner, il ne faut surtout pas perdre ce match.

Dans cette rencontre-là, il y avait clairement deux équipes qui ne voulaient pas lâcher trois points à leur adversaire. Et donc cela a donné un match fermé à double tour. Zéro tir cadré pour un match à domicile, ce n'est pas génial. Seulement trois buts marqués depuis le mois de février.

Il aurait clairement fallu un peu plus d'audace pour battre cette équipe du Mans."

PV : L'Étoile Rouge saura-t-elle redresser la barre face à des Stéphanois relancés ?

AD : "Tout est possible. On le voit en Ligue 2 depuis le début de la saison : il y a eu beaucoup de résultats très surprenants.

Après, ce qu'il faut savoir, c'est que le match aller était leur meilleur de la saison. Depuis, il n'y a pas vraiment eu de victoire référence pour le Red Star. Les rares ont été vraiment arrachées. Et c'est vrai qu'ils sont en ce moment en difficulté.

La tendance est plutôt négative pour le Red Star, mais cela reste une équipe toujours très difficile à jouer, notamment à l'extérieur. En déplacement depuis le début de la phase retour, ils sont un peu moins en réussite, avec une victoire, un nul et deux défaites.

Clairement, le Red Star a le profil d'une équipe qui peut embêter Saint-Étienne. Mais Saint-Étienne est en pleine forme en ce moment, avec un nouveau coach, et ils seront clairement les favoris de cette rencontre."