Après quatre victoires consécutives, l'ASSE tentera de poursuivre sa belle série ce samedi face au Red Star. Un adversaire qui vient de concéder le nul à domicile face au Mans. Gregory Poirir, entraineur du Red Stard s'est exprimé avant de se déplacer à Saint-Etienne.

Grégory Poirier, entraîneur du Red Star après le nul face au Mans : "Dans le rapport, à part deux situations, je pense qu'on a beaucoup plus d'occasions. Notamment en seconde période. Maintenant, Le Mans a produit un match solide à l'extérieur. Sur la seconde période, j'ai plus de regrets que le coach adverse, à mon avis. Il y a beaucoup de matchs nuls aujourd'hui au haut niveau. Quand c'est fermé, qu'il y a beaucoup d'intensité et peu d'espaces. En seconde période, il y a eu plus d'espaces, ça s'est ouvert. En première, il m'a manqué le pressing. On n'a pas mis assez de pression. On a manqué de personnalité et de mise sous pression. Sur la seconde partie de la rencontre, on a lâché les chevaux et, comme par hasard, nous avons eu plus d'occasions."

Le Red Star moins efficace

Grégory Poirier, entraîneur du Red Star avant d'affronter l'ASSE : "Le foot, ça se résume souvent à l'efficacité offensive. On est moins bien en ce moment, mais c'est aussi parce qu'on marque moins que sur la première partie de saison. Le dernier geste... C'est le football, il faut finir. À Annecy, c'est pareil. On a des moments où on est moins bien. Mais depuis le début de saison, nous n'avons pas maîtrisé un match pendant 90 minutes. Même des équipes comme l'ASSE ou Reims ne le font pas. Il n'y a rien d'étonnant. C'est impossible. Mais il faut marquer dans les temps forts. On peut faire mieux dans le dernier geste. Mes joueurs sont très généreux. Si on continue, on va marquer des buts.

Là, on va rencontrer Saint-Étienne. Chaque match a sa vérité. Il faudra avoir cet état d'esprit. On veut tous gagner, mais le fait d'être solide nous fait avancer. On a peu concédé d'occasions face au Mans ce samedi."

L'ASSE devra jouer plus direct

Grégory Poirier, entraîneur du Red Star avant d'affronter l'ASSE : "Les équipes nous ont analysés ces derniers mois. Elles ont toutes verticalisé leur jeu. Elles cherchent à trouver du un contre un face à notre défense. Elles ont cassé cette phase de construction et de progression pour aller directement dans le déséquilibre. Elles savaient que, lorsqu'on presse, on a des joueurs qui jouent plus haut. Ce qui explique qu'on a beaucoup plus de un contre un à négocier aujourd'hui."

Une belle fin de saison en Ligue 2

Grégory Poirier, entraîneur du Red Star avant d'affronter l'ASSE : "On a de belles perspectives devant nous. On va à Saint-Étienne, à l'extérieur, chez un adversaire que l'on connaît. Mais l'idée, c'est que je suis satisfait de ce qu'ont proposé les joueurs aujourd'hui. On essaye de trouver de nouvelles options, mais ce n'est pas évident. On a les défauts de nos qualités. On a été observés. Il faut trouver de nouvelles choses dans le jeu. Puis il faut gérer les émotions avec les échéances à venir. En termes de valeurs, je ne veux pas avoir de regrets.

Le déplacement à Saint-Étienne ? Ce sera charnière, comme chaque semaine. On sait que les confrontations directes vont être très importantes pour la fin de la Ligue 2. Ce sera plein de rebondissements chaque week-end jusqu'à la fin de l'année. Il faut s'accrocher. »

Source : Red Star