Dans un choc du haut de tableau, tout se joue sur des détails. Et la réception de l'ESTAC par l'ASSE ce samedi n'échappera pas à la règle. L'arbitrage de la rencontre pourrait d'ailleurs s'avérer décisif...
Face à Troyes, l’ASSE n'a plus le droit à l'erreur. Les Verts doivent désormais impérativement réagir après sa défaite à Bastia pour rester dans la course au titre.
En cas de victoire, les Stéphanois reviendraient à un petit point du leader, relançant totalement le suspense pour la montée.
Un arbitre au bilan contrasté en Ligue 2
Antoine Valnet a été désigné pour diriger les débats ce samedi. L’arbitre de 37 ans présente un bilan plutôt favorable aux Stéphanois, avec 50 % de victoires (8 matchs : 4 victoires, 1 nul, 3 défaites).
Cette saison toutefois, l’homme en noir n’a arbitré qu’une seule victoire de l’ASSE. C’était face à Montpellier (0-2), grâce à un doublé de Zuriko Davitashvili. À l’inverse, lors de leur dernière rencontre sous ses ordres, les hommes de Philippe Montanier s’étaient inclinés à domicile contre Boulogne (0-1).
Un constat qui penche légèrement en faveur de l’ESTAC, puisque les Aubois affichent 60 % de victoires avec Antoine Valnet au sifflet.
Le bilan d'Antoine Valnet en Ligue 2 cette saison :
- 15 matchs arbitrés
- 65 cartons jaunes distribués
- 3 cartons rouges distribués
- 3 penaltys accordés
Les arbitres de la 32e journée de Ligue 2
Stade Lavallois MFC – Rodez Aveyron Football (vendredi, 20h00)
Arbitre principal : Faouzi Benchabane
Arbitres assistants : Nicolas Rodrigues et Romain Galibert
Red Star FC – EA Guingamp (vendredi, 20h00)
Arbitre principal : Thierry Bouille
Arbitres assistants : Loris Leporati et Sébastien Lemaire
Amiens SC – Montpellier Hérault SC (vendredi, 20h00)
Arbitre principal : Rémi Landry
Arbitres assistants : Jean-Paul Neves Gouveia et Florent Marmion
FC Annecy – Pau FC (vendredi, 20h00)
Arbitre principal : Tifenn Leprodhomme
Arbitres assistants : Bastien Courbet et Gilles Lang
Clermont Foot 63 – SC Bastia (vendredi, 20h00)
Arbitre principal : Mikaël Lesage
Arbitres assistants : Yann Thenard et Matthieu Bonnetin
Stade de Reims – AS Nancy-Lorraine (samedi, 14h00)
Arbitre principal : Gaël Angoula
Arbitres assistants : Julien Garrigues et Camille Soriano
Grenoble Foot 38 – Le Mans FC (samedi, 14h00)
Arbitre principal : Brendan Roffet
Arbitres assistants : Élodie Coppola et Gaëtan Damy
AS Saint-Étienne – ESTAC Troyes (samedi, 20h00)
Arbitre principal : Antoine Valnet
Arbitres assistants : Grégoire Valleteau et Quentin Guidou
US Boulogne CO – USL Dunkerque (lundi, 20h45)
Arbitre principal : Aurélien Petit
Arbitres assistants : Vianney Rozand et Yassine Nacirdine