Dans un choc du haut de tableau, tout se joue sur des détails. Et la réception de l'ESTAC par l'ASSE ce samedi n'échappera pas à la règle. L'arbitrage de la rencontre pourrait d'ailleurs s'avérer décisif...

Face à Troyes, l’ASSE n'a plus le droit à l'erreur. Les Verts doivent désormais impérativement réagir après sa défaite à Bastia pour rester dans la course au titre.

En cas de victoire, les Stéphanois reviendraient à un petit point du leader, relançant totalement le suspense pour la montée.

Un arbitre au bilan contrasté en Ligue 2

Antoine Valnet a été désigné pour diriger les débats ce samedi. L’arbitre de 37 ans présente un bilan plutôt favorable aux Stéphanois, avec 50 % de victoires (8 matchs : 4 victoires, 1 nul, 3 défaites).

Cette saison toutefois, l’homme en noir n’a arbitré qu’une seule victoire de l’ASSE. C’était face à Montpellier (0-2), grâce à un doublé de Zuriko Davitashvili. À l’inverse, lors de leur dernière rencontre sous ses ordres, les hommes de Philippe Montanier s’étaient inclinés à domicile contre Boulogne (0-1).

Un constat qui penche légèrement en faveur de l’ESTAC, puisque les Aubois affichent 60 % de victoires avec Antoine Valnet au sifflet.

Le bilan d'Antoine Valnet en Ligue 2 cette saison :

15 matchs arbitrés

65 cartons jaunes distribués

3 cartons rouges distribués

3 penaltys accordés

Les arbitres de la 32e journée de Ligue 2

Stade Lavallois MFC – Rodez Aveyron Football (vendredi, 20h00)

Arbitre principal : Faouzi Benchabane

Arbitres assistants : Nicolas Rodrigues et Romain Galibert

Red Star FC – EA Guingamp (vendredi, 20h00)

Arbitre principal : Thierry Bouille

Arbitres assistants : Loris Leporati et Sébastien Lemaire

Amiens SC – Montpellier Hérault SC (vendredi, 20h00)

Arbitre principal : Rémi Landry

Arbitres assistants : Jean-Paul Neves Gouveia et Florent Marmion

FC Annecy – Pau FC (vendredi, 20h00)

Arbitre principal : Tifenn Leprodhomme

Arbitres assistants : Bastien Courbet et Gilles Lang

Clermont Foot 63 – SC Bastia (vendredi, 20h00)

Arbitre principal : Mikaël Lesage

Arbitres assistants : Yann Thenard et Matthieu Bonnetin

Stade de Reims – AS Nancy-Lorraine (samedi, 14h00)

Arbitre principal : Gaël Angoula

Arbitres assistants : Julien Garrigues et Camille Soriano

Grenoble Foot 38 – Le Mans FC (samedi, 14h00)

Arbitre principal : Brendan Roffet

Arbitres assistants : Élodie Coppola et Gaëtan Damy

AS Saint-Étienne – ESTAC Troyes (samedi, 20h00)

Arbitre principal : Antoine Valnet

Arbitres assistants : Grégoire Valleteau et Quentin Guidou

US Boulogne CO – USL Dunkerque (lundi, 20h45)

Arbitre principal : Aurélien Petit

Arbitres assistants : Vianney Rozand et Yassine Nacirdine