Porté par un Irvin Cardona buteur et rayonnant, l’ASSE a livré mardi soir une prestation de haut vol face à Pau (6-0) à Geoffroy-Guichard. Une victoire qui relance les Verts dans leur quête de la première place de Ligue 2.

Difficile de rêver meilleure soirée pour l’ASSE. Face à une formation paloise dépassée, les Verts ont rapidement imposé leur loi. Irvin Cardona, l’un des artisans de cette démonstration, a livré une réaction lucide au micro du service communication du club après la rencontre : “Superbe entame de match. Tout le monde était déterminé dès le début. On marque dès la 2e minute, ça donne le tempo. On a fait un match très propre dans les deux surfaces. On n’encaisse pas de but, c’est une soirée parfaite.”

Les Stéphanois ont récité leur football, retrouvant l’intensité et la précision qui leur avaient manqué ces dernières semaines. Porté par un collectif retrouvé, le Chaudron a vibré au rythme des six buts inscrits, symbole d’une efficacité retrouvée.

Cardona (ASSE), un but libérateur

Buteur ce mardi soir, Irvin Cardona n’a pas caché son soulagement et son plaisir de retrouver le chemin des filets : “J’étais bien et impatient de remarquer. Ça faisait longtemps, surtout dans un match comme ça où on prend énormément de plaisir parce qu’on a le ballon, on marque, on ne prend pas de but… C’est une soirée parfaite.”

L’ancien Brestois confirme son retour en forme après plusieurs semaines de doute. Son activité constante, son pressing et sa justesse technique ont pesé lourd dans le récital offensif stéphanois.

Un groupe soudé et tourné vers la montée

Au-delà du score, Cardona a insisté sur l’état d’esprit collectif du vestiaire stéphanois : “On a discuté entre nous, c’était important de se parler, même s’il n’y avait pas d’alerte. On a un bon groupe, concerné et qui vit bien. C’est le plus important.”

L’attaquant n’a pas oublié de rappeler les objectifs : “Il faut vite remettre la tête au travail. On a un match important ce week-end contre le Red Star, puis Troyes. Ce sont des concurrents directs. Si on veut récupérer la première place, il va falloir gagner.”

L’ASSE semble avoir envoyé un message fort à la Ligue 2. Ce succès net, couplé à une solidité défensive exemplaire, relance pleinement les hommes d’Eirik Horneland dans leur mission de reconquête du sommet du classement.