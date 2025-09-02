Malgré un contexte difficile, la Ligue 2 a enregistré de nombreux mouvements cet été . Désormais clôturé, voici le récapitulatif complet des arrivées et départs du mercato estival (1er septembre 20h).

En dépensant 25 millions d'euros, l'ASSE a incontestablement réalisé le mercato le plus onéreux du championnat de Ligue 2. A elle seule, Saint-Etienne a réalisé 75% des dépenses estivale.

Amiens SC

Arrivées (0M€)

  • Appiah Arvin (Almeria) (Prêt)
  • Averlant Teddy (Boulogne-sur-Mer)
  • Bernardoni Paul (Yverdon)
  • Hamache Ilyes (Schalke 04) (Prêt avec O.A.)
  • Ikia Dimi Yvan (Bordeaux) (Retour de prêt)
  • Lô Aboubacar (Metz) (Fin de contrat)
  • Louis Coleen (Paris FC B) (Fin de contrat)
  • Mlakar Jan (Pise) (Prêt)
  • N'Duquidi Joseph (Metz) (Prêt)
  • Touho Mathis (Foggia)

Départs (0M€)

  • Aït-Boudlal Abdelhamid (Rennes) (Retour de prêt)
  • Barry Abdourahmane (Paris 13 Atletico) (Fin de contrat)
  • Corchia Sébastien (Cannes) (Fin de contrat)
  • El Idrissi Mohamed Amine (Paris-SG B) (Fin de contrat)
  • Gurtner Régis (Lens) (Fin de contrat)
  • Jaouab Mohamed (Rennes) (Retour de prêt)
  • Leautey Antoine (Reims)
  • Mafouta Louis (Guingamp)
  • Mbaye Malick (Metz) (Retour de prêt)
  • Rongier Matthieu (sans club) (Fin de contrat)
  • Tincres Joan (Monaco B) (Retour de prêt)
  • Tutuana Brunnel (Nancy) (Fin de contrat)
  • Vita Rémy (Fortuna Sittard) (Retour de prêt)

FC Annecy

Arrivées (100k€)

  • Gonzalez Matéo (Troyes) (Fin de contrat)
  • Hbouch Abdel (Boulogne-sur-Mer) (Fin de contrat)
  • Makutungu Cédric (Dijon). 100k€
  • Ntamack Samuel (SC Lokeren) (Retour de prêt)
  • Rambaud Thibault (Boulogne-sur-Mer) (Fin de contrat)
  • Veillon Mattéo (Montlouis) (Fin de contrat)

Départs (100k€)

  • Bane Sidi (Lens) (Retour de prêt)
  • Bermont Anthony (Lens B) (Retour de prêt)
  • Cissé Karim (Saint-Étienne) (Retour de prêt)
  • Dago Trevis (Lille) (Retour de prêt)
  • Demoncy Yohan (Reims) (Fin de contrat)
  • Djoco Kapitbafan (Sochaux)
  • Ganiou Pierre-Ismaëlo (Padoue) (Retour de prêt)
  • Malbec Tidiane (sans club) (Fin de contrat)
  • Ntamack Samuel (Huesca). 100k€
  • Ntignee Goteh (Cavalry FC) (Fin de contrat)
  • Soukouna Hamjatou (sans club) (Fin de contrat)

SC Bastia

Arrivées (0M€)

  • Aiki Ayman (Saint-Étienne) (Transfert définitif)
  • Gueho Loup Diwan (Lechia Gdansk) (Retour de prêt)
  • Guevara Juan (Fortaleza Bogota) (Prêt avec O.A.)
  • Karamoko Issiaka (Paris 13 Atletico) (Fin de contrat)
  • Loubatières Matéo (Istres) (Retour de prêt)
  • Okou Yllan (Hellas Vérone) (Retour de prêt)
  • Olmeta Lisandru (Lille) (Prêt)
  • Rodrigues Clément (Barnsley) (Retour de prêt)
  • Sebas Jérémy (Strasbourg) (Transfert définitif)

Départs (8M€)

  • Boumaaoui Mohamed (Bourg-en-Bresse) (Prêt)
  • Cissé Lamine (Stoke) 2.50 M€
  • Donat Noa (Paris 13 Atletico) (Fin de contrat)
  • Inao Oulaï Christ (Trabzonspor) 5.50 M€
  • Maggiotti Julien (Laval) (Fin de contrat)
  • Maisonnial Anthony (sans club) (Fin de contrat)
  • Mazikou Steevy (Avranches) (Fin de contrat)
  • Okou Yllan (La Louvière) (Fin de contrat)
  • Rodrigues Clément (Orléans) (Prêt)
  • Tavares Dylan (Sochaux) (Fin de contrat)

Boulogne-sur-Mer

Arrivées (0M€)

  • Binet Nolan (Istres) (Fin de contrat)
  • Capuano Gabin (Lens B) (Prêt)
  • El Farissi Amine (Hyères) (Fin de contrat)
  • Fatar Noah (Sochaux) (Fin de contrat)
  • Koné Zanga (Paris-SG B) (Fin de contrat)
  • Koné Ibrahim (Dunkerque) (Fin de contrat)
  • Mpembele Boula Exaucé (Lorient B) (Fin de contrat)
  • Platret Aurélien (Monaco B) (Fin de contrat)
  • Raillot Lilian (Metz B)
  • Siliadin Louis (Rumilly Vallières) (Fin de contrat)

Départs (0M€)

  • Averlant Teddy (Amiens)
  • Baala Abdelwahab (sans club) (Fin de contrat)
  • Busin Alexis (sans club) (Fin de contrat)
  • Cal Corentin (Croix) (Fin de contrat)
  • Dabo Elhadj (sans club) (Fin de contrat)
  • Delins Victor (Pays de Cassel) (Fin de contrat)
  • Epailly Théo (La Louvière) (Fin de contrat)
  • Hbouch Abdel (Annecy) (Fin de contrat)
  • Pandor Yannick (Lens) (Retour de prêt)
  • Rambaud Thibault (Annecy) (Fin de contrat)
  • Rodrigues Abel (Chantilly) (Fin de contrat)
  • Vercruysse Jean (Le Mans) (Fin de contrat)

Clermont Foot 63

Arrivées (0M€)

  • Baallal Abdellah (Austria Lustenau) (Retour de prêt)
  • Berkani Stan (Austria Lustenau) (Retour de prêt)
  • Boto Kenji-Van (Pau) (Fin de contrat)
  • Camblan Axel (Brest) (Prêt)
  • Caufriez Max (RB Salzbourg) (Retour de prêt)
  • Diaw Mory (Rodez) (Retour de prêt)
  • Djoco Ouparine (Bergerac) (Retour de prêt)
  • Hunou Adrien (Angers) (Fin de contrat)
  • Pelmard Andy (Las Palmas) (Retour de prêt)
  • Socka Bongué Loïc (FC Biel-Bienne) (Retour de prêt)
  • Versini Giovani (Châteauroux) (Retour de prêt)

Départs (0M€)

  • Armougom Yoel (Panserraïkos) (Fin de contrat)
  • Baaloudj Mehdi (Rodez) (Fin de contrat)
  • Bassouamina Mons (Paphos)
  • Borne Théo (sans club) (Fin de contrat)
  • Da Silva Damien (Macarthur FC) (Fin de contrat)
  • Diagouraga Tidyane (sans club) (Fin de contrat)
  • Diallo Baïla (Grenade CF) (Fin de contrat)
  • Diaw Mory (Le Havre) (Fin de contrat)
  • Djoco Ouparine (sans club) (Fin de contrat)
  • Gnalega Fred (sans club) (Fin de contrat)
  • Inchaud Marks (Valenciennes)
  • Koré Yoan (Paris FC) (Retour de prêt)
  • Magnin Yohann (sans club) (Fin de contrat)
  • Ouattara Ibrahim (Austria Lustenau) (Transfert définitif)
  • Versini Giovani (Pau) (Fin de contrat)

USL Dunkerque (0M€)

Arrivées (0M€)

  • Daho Alex (Sochaux)-
  • Diong Pape Daouda (Strasbourg) (Prêt)
  • Eguaras Íñigo (NK Celje) (Fin de contrat)
  • Kanté Aboubakary (AC Ajaccio) (Fin de contrat)
  • Lavin Marcos (Lugo) (Fin de contrat)
  • Massock Théna (Amiens U19)
  • Mayela Victor (Auxerre B) (Fin de contrat)
  • Niflore Mathys (Toulouse) (Prêt)
  • Robinet Thomas (Almere City)
  • Sylvestre Eddy (Grenoble) (Fin de contrat)
  • Zossou Aristide (Auxerre) (Prêt)

Départs (2.4M€)

  • Al-Saad Muhannad Yahya (Neom SC) (Retour de prêt)
  • Ba Abdoullah (Sunderland) (Retour de prêt)
  • Bammou Yacine (UTS Rabat) (Fin de contrat)
  • Courtet Gaëtan (Valenciennes) (Fin de contrat)
  • Fernandez Veliz Nehemiah (Nancy) (Fin de contrat)
  • Fortuna Nurio (La Gantoise) (Retour de prêt)
  • Gomes Yvan (sans club) (Fin de contrat)
  • Gruaud Auxence (Trouville Deauville) (Fin de contrat)
  • Jaouen Ewen (Reims) (Retour de prêt)
  • Koné Ibrahim (Boulogne-sur-Mer) (Fin de contrat)
  • Ortola Adrian (Guingamp) (Fin de contrat)
  • Pitu Alexi Paul (Vejle BK) (Fin de contrat)
  • Queiros Diogo (Al-Jabalain)
  • Raghouber Ugo (Lille) (Retour de prêt)
  • Rivera Maxence (SC Heerenveen). 600k€
  • Senneville Christian Junior (RC Calais) (Fin de contrat)
  • Skyttä Naatan (Kaiserslautern)1. 1.8M€
  • Tejan Kay (Telstar)
  • Youssouf Bendjaloud (Sochaux) (Fin de contrat)

Grenoble Foot 38

Arrivées (0M€)

  • Bangré Mamady (Pau) (Retour de prêt)
  • Bechikh Mohamed (Strasbourg B)
  • Isola Baptiste (Le Poiré-sur-Vie) (Retour de prêt)
  • Mambo Stone Muzalimoja (Rodez) (Fin de contrat)
  • Maurin Evans (Grasshopper Zurich)
  • Mbock Hianga'a (Brest)
  • Mion Mathieu (Rouen) (Fin de contrat)
  • Mouazan Baptiste (Concarneau) (Fin de contrat)
  • N'Gatta Ange Loïc (Auxerre) (Fin de contrat)
  • Vidal Clément (AC Ajaccio) (Fin de contrat)

Départs (850k€)

  • Diarra Mamadou (sans club) (Fin de contrat)
  • Jabbari Ayoub (FC Cincinnati) (Prêt avec O.A.)
  • Mbemba Nolan (sans club) (Fin de contrat)
  • Mendy Arial (Beitar Jérusalem) (Fin de contrat)
  • Nestor Loic (sans club)
  • Olaitan Ishola Junior (Göztepe). 850k€
  • Rigo Dante (sans club) (Fin de contrat)
  • Strazzeri Esteban (Seyssinet) (Fin de contrat)
  • Sylvestre Eddy (Dunkerque) (Fin de contrat)
  • Touray Saikou (sans club) (Fin de contrat)

EA Guingamp

Arrivées (200k€)

  • Abdallah Abdel Hakim (Rodez) (Fin de contrat)
  • Hatchi Jérémy (Lorient) (Prêt)
  • Irabor Brown (Bourg-en-Bresse) (Retour de prêt)
  • Kielt Stanislas (Concarneau). 200k€
  • Koffi Erwin (Neftchi Bakou) (Fin de contrat)
  • Mafouta Louis (Amiens)
  • Matumona Jérémie (Le Mans) (Fin de contrat)
  • Mbemba Freddy (Charleroi SC) (Prêt)
  • Nlandu Darly (sans club) (Fin de contrat)
  • Ortola Adrian (Dunkerque) (Fin de contrat)
  • Ott Gautier (Academico Viseu)
  • Seymour Brice (Lorient B) (Fin de contrat)
  • Touzghar Rayan (Concarneau) (Retour de prêt)

Départs (2.65M€)

  • Basilio Enzo (Nancy)
  • Ghrieb Rayan (Magdebourg)
  • Guendouz Sabri (Beerschot V Anvers) (Fin de contrat)
  • Labeau Brighton (FC Thoune). 650k€
  • Le Bris Théo (Lorient) (Retour de prêt)
  • Luvambo Taylor (Le Mans) (Fin de contrat)
  • Maronnier Lucas (Troyes) (Fin de contrat)
  • Mendes Junior Armando (Alverca) (Fin de contrat)
  • Ndour Abdallah (sans club) (Fin de contrat)
  • Niasse Mbaye Babacar (Difaa El Jadida) (Fin de contrat)
  • Phiri Lebogang (sans club) (Fin de contrat)
  • Picard Hugo (Columbus Crew) 2.00 M€
  • Riou Matthis (La Louvière) (Fin de contrat)
  • Touzghar Rayan (Pau) (Fin de contrat)
  • Vallier Lenny (Nacional Madère) (Fin de contrat)

Stade Lavallois

Arrivées (0M€)

  • Aradj Ylies (Toulouse) (Prêt)
  • Benard William (Paris 13 Atletico) (Retour de prêt)
  • Chatelain Théo (Furiani Agliani) (Retour de prêt)
  • Commaret Mattéo (Bourg-en-Bresse) (Fin de contrat)
  • Maddy Eros (Auxerre) (Prêt)
  • Maggiotti Julien (Bastia) (Fin de contrat)
  • Mandouki Cyril (sans club)
  • Mupemba Noa (Avranches) (Retour de prêt

Départs (1.5M€)

  • Adéoti Jordan (Avranches) (Fin de contrat)
  • Badey Ange (Bayonne) (Prêt)
  • Chatelain Théo (FC 93 Bobigny) (Fin de contrat)
  • Cherni Amine (Göztepe)
  • Doucouré Siriné (Lorient) (Retour de prêt)
  • Gonçalves Anthony (sans club) (Fin de contrat)
  • Kokolo William (Hanovre 96). 500k€
  • Kouassi Christ-Owen (Lecce) 1.00 M€
  • Martins Pereira Loïs (Paris 13 Atletico) (Prêt)
  • Nazih Amjhad (sans club) (Fin de contrat)
  • Roye Jimmy (sans club)
  • Seidou Edson (sans club) (Fin de contrat)
  • Tell Jordan (sans club) (Fin de contrat)
  • Zohi Kévin Lucien (Torreense) (Fin de contrat)

Le Mans

Arrivées (0M€)

  • Abanda Leroy (Suwon FC) (Fin de contrat)
  • Cissé Amadou (Strasbourg) (Prêt)
  • Gomes Malang (Nantes) (Prêt)
  • Guillaume Baptiste (Almere City)
  • Harhouz William (Saint-Maur Lusitanos) (Fin de contrat)
  • Luvambo Taylor (Guingamp) (Fin de contrat)
  • Robin Milan (Martigues) (Fin de contrat)
  • Vercruysse Jean (Boulogne-sur-Mer) (Fin de contrat)

Départs (0M€)

  • Amir Zaïd (sans club) (Fin de contrat)
  • Bernardeau Gabin (Nice) (Fin de contrat)
  • Burlet Vincent (Lille B) (Retour de prêt)
  • Dekoke Nathan (Villefranche Beaujolais) (Fin de contrat)
  • Diliwidi Kembo (Lens B) (Retour de prêt)
  • Lamgahez Zakary (HUS Agadir)
  • Matumona Jérémie (Guingamp) (Fin de contrat)
  • Nonnenmacher Maxime (Haguenau) (Fin de contrat)
  • Ouchen Ali (Versailles) (Fin de contrat)
  • Oudjani Adam (sans club) (Fin de contrat)
  • Vula Arnold (sans club) (Fin de contrat)

Montpellier HSC

Arrivées (500k€)

  • El-Hannach Naoufel (Paris-SG B) (Prêt)
  • Everson (AC Ajaccio) (Fin de contrat)
  • Laporte Julien (Lorient) (Fin de contrat)
  • Mbuku Nathanaël (Augsbourg). (Prêt avec O.A.)
  • Mendy Alexandre (Caen)
  • Michel Mathieu (AC Ajaccio) (Fin de contrat)
  • Ngapandouetnbu Simon (Marseille) (Fin de contrat)
  • Orakpo Victor (Nice) (Prêt)
  • Sishuba Ayanda (Rennes)

Départs (4.2M€)

  • Bertaud Dimitry (sans club) (Fin de contrat)
  • Chotard Joris (Brest) 2.40 M€
  • Delort Andy (MC Alger) (Retour de prêt)
  • Dizdarevic Belmin (Velez Mostar) (Fin de contrat)
  • Dzodic Stefan (Almeria) (Fin de contrat)
  • Ferri Jordan (Sampdoria Gênes)
  • Khazri Wahbi (sans club) (Fin de contrat)
  • Kouyaté Boubakar (Royal Antwerp) (Fin de contrat)
  • Lecomte Benjamin (Fulham). 500k€
  • Maamma Othmane (Watford) 1.30 M€
  • Maksimovic Nikola (sans club) (Fin de contrat)
  • Meïté Bamo (Marseille) (Retour de prêt)
  • Nzingoula Rabby (Strasbourg) (Retour de prêt)
  • Sacko Falaye (Neftchi Bakou) (Fin de contrat)
  • Sagnan Modibo (Rizespor) (Prêt avec O.A.)
  • Sylla Issiaga (Asteras Tripolis) (Fin de contrat)
  • Touré Birama (Manisa FK) (Transfert définitif)

Nancy

Arrivées (250k€)

  • Bamba Rayan (Rennes) (Prêt)
  • Basilio Enzo (Guingamp)
  • Carnot Louis (Andrézieux) (Retour de prêt)
  • Fernandez Veliz Nehemiah (Dunkerque) (Fin de contrat)
  • Maouassa Faitout (sans club)
  • Mendy Elydjah (Dijon)
  • Nahounou Yannis (Reggiana). 250k€
  • Ouotro Patrick (Strasbourg B)
  • Tutuana Brunnel (Amiens) (Fin de contrat)

Départs (0M€)

  • Carnot Louis (sans club) (Fin de contrat)
  • Cissé Sidi (Bourg-en-Bresse) (Prêt)
  • Diaby Alassane Méba (Aubagne) (Fin de contrat)
  • Ebonog Simon (Le Havre) (Retour de prêt)
  • Giagnorio Marco (Balagne) (Fin de contrat)
  • Gomel Benjamin (Sochaux) (Fin de contrat)
  • Pellegrini Lucas (Farul Constanta) (Fin de contrat)
  • Tayot Gwilhem (Orléans) (Fin de contrat)
  • Thiaré Aliou (Le Havre) (Retour de prêt)

Pau FC

Arrivées (0M€)

  • Briançon Anthony (Saint-Étienne) (Fin de contrat)
  • Fall Cheikh (Saint-Étienne) (Fin de contrat)
  • Gasnier Kyllian (Valenciennes) (Retour de prêt)
  • Glossoa Neil (Auxerre) (Fin de contrat)
  • Karamoko Setigui (Aubagne) (Fin de contrat)
  • Meddah Daylam (Caen) (Fin de contrat)
  • Messi Rayane (Strasbourg) (Prêt)
  • Pouilly Tom (Lens) (Fin de contrat)
  • Raveyre Noah (AC Milan B)
  • Sadik Omar (Espanyol Barcelone) (Prêt)
  • Salles Esteban (Concarneau) (Fin de contrat)
  • Sissoko Omar (Paris FC) (Prêt)
  • Touzghar Rayan (Guingamp) (Fin de contrat)
  • Versini Giovani (Clermont) (Fin de contrat)
  • Zuliani Edhy (Toulouse) (Prêt)

Départs (3.8M€)

  • Arconte Tairyk (Rodez) (Fin de contrat)
  • Bangré Mamady (Grenoble) (Retour de prêt)
  • Boto Kenji-Van (Clermont) (Fin de contrat)
  • Boutaïb Khalid (KAC Marrakech) (Fin de contrat)
  • Chahiri Mehdi (sans club) (Fin de contrat)
  • Diawara Kandet (Le Havre) (Retour de prêt)
  • Jean-Lambert Evans (Rodez) (Fin de contrat)
  • Jeannin Mehdi (Sochaux) (Fin de contrat)
  • Kamara Bingourou (Lorient) (Fin de contrat)
  • Kouassi Xavier Laglais (sans club) (Fin de contrat)
  • Koudou Thérence (FC Malines) 1.20 M€
  • Lopy Joseph-Romeric (sans club) (Fin de contrat)
  • Mboup Pathé (Brest) 1.70 M€
  • Mille Antoine (Troyes). 500k€
  • Ngom Oumar (Estrela Amadora). 300k€ M€
  • Njoh Yonis (Viborg FF). 134k€
  • Obiang Johann (Orléans) (Fin de contrat)

Red Star

Arrivées (0M€)

  • Anani Achille (Villefranche Beaujolais) (Retour de prêt)
  • Botella Ivann (La Louvière) (Retour de prêt)
  • Cabral Kévin (Colorado Rapids) (Fin de contrat)
  • Haag Giovanni (Fortuna Düsseldorf) (Prêt)
  • Hachem Abdelsamad (Paris 13 Atletico) (Fin de contrat)
  • Halifa Islamdine (Lyon) (Fin de contrat)
  • Huard Matthieu (AC Ajaccio) (Fin de contrat)
  • Ikanga Jovany (Dijon) (Retour de prêt)
  • Kayi Sanda Joachim (Southampton) (Prêt)
  • Khaoui Saîf-Eddine (Macarthur FC) (Fin de contrat)
  • Poussin Gaëtan (Saragosse)
  • Sylla Dembo (Lorient) (Prêt)
  • Trani Guillaume (FC Differdange 03) (Fin de contrat)

Départs (0M€)

  • Anani Achille (QRM) (Fin de contrat)
  • Avognan Yapobi William (sans club) (Fin de contrat)
  • Badji Aliou (Sivasspor) (Fin de contrat)
  • Bonet Pepe (sans club) (Fin de contrat)
  • Botella Ivann (Caen) (Fin de contrat)
  • Dembi Fred (HUS Agadir) (Fin de contrat)
  • Doucouré Fodé (Le Havre) (Fin de contrat)
  • Fall Alioune (sans club) (Fin de contrat)
  • Ifnaoui Merwan (Troyes)
  • Kouagba Loïc (sans club) (Fin de contrat)
  • Mbock Hianga'a (Brest) (Retour de prêt)
  • Mendy Bissenty (sans club) (Fin de contrat)
  • Meyapya Blondon (sans club) (Fin de contrat)
  • Risser Robin (Strasbourg) (Retour de prêt)

Stade de Reims

Arrivées (2M€)

  • Bassette Norman (Coventry) (Prêt avec O.A.)
  • Bojang Adama (Grasshopper Zurich) (Retour de prêt)
  • Busi Maxime (NAC Breda) (Retour de prêt)
  • De la Cruz Maiky (Marignane-Gignac) (Retour de prêt)
  • Demoncy Yohan (Annecy) (Fin de contrat)
  • Jaouen Ewen (Dunkerque) (Retour de prêt)
  • Leautey Antoine (Amiens)
  • N'Tamon Elie (Torreense) 2.00 M€
  • Pallois Nicolas (Nantes) (Fin de contrat)
  • Salama Amine (Torino) (Retour de prêt)

Départs (42.78M€)

  • Buta Aurélio (Eintracht Francfort) (Retour de prêt)
  • Butelle Ludovic (Charleville) (Fin de contrat)
  • De Smet Thibault (Paris FC) 1.50 M€
  • Diakhon Mamadou (Club Bruges) 8.50 M€
  • Diouf Yéhvann (Nice) 6.50 M€
  • Fall Fallou (Fredrikstad FK). 500k€
  • Ito Junya (Racing Genk)2.80 M€
  • Jeng Malcolm (Feyenoord Rotterdam) (Prêt avec O.A.)
  • Kipré Cédric (Ipswich) (Prêt avec O.A.)
  • Koné Amadou (Neom SC) 13.32 M€
  • Moscardo Gabriel (Paris-SG) (Retour de prêt)
  • Sangui Nhoa (Paris FC) 5.00 M€
  • Sissoko Niama Pape (Debrecen VSC) (Prêt)

Rodez

Arrivées (0M€)

  • Arconte Tairyk (Pau) (Fin de contrat)
  • Baaloudj Mehdi (Clermont) (Fin de contrat)
  • Benchamma Samy (Sochaux)
  • Braat Quentin (Oviedo) (Fin de contrat)
  • Coelho Grégory (Balagne) (Retour de prêt)
  • Jean-Lambert Evans (Pau) (Fin de contrat)
  • Jolibois Clément (Bourg-en-Bresse) (Fin de contrat)
  • Joly Octave (Villefranche Beaujolais) (Fin de contrat)
  • Magnin Mathis (Etoile Carouge)
  • Margueron Lucas (Seraing) (Fin de contrat)
  • Mendes Correia Jordan (Versailles)
  • Nagera Kenny (La Louvière)
  • Ponti Ryan (Orléans) (Fin de contrat)
  • Saka Mathis (Toulouse) (Prêt)
  • Tebily Hermann (FC Thoune) (Fin de contrat)
  • Tourraine Mathys (Paris FC) (Prêt)
  • Vangi Luzolo (Metz B)

Départs (4.6M€)

  • Abdallah Abdel Hakim (Guingamp) (Fin de contrat)
  • Bentayeb Tawfik (UTS Rabat) (Retour de prêt)
  • Bouchouari Mohamed (WAC Casablanca). 300k€
  • Cadiou Noah (Lorient)1.00 M€
  • Chougrani Joris (sans club) (arr.)
  • Cibois Sébastien (Portimonense) (Fin de contrat)
  • Cissokho Till (Estrela Amadora) (Retour de prêt)
  • Coelho Grégory (Blois Foot 41) (Fin de contrat)
  • Diaw Mory (Clermont) (Retour de prêt)
  • Doumbia Cheick (Le Puy) (Prêt)
  • Mambo Stone Muzalimoja (Grenoble) (Fin de contrat)
  • Mazou-Sacko Derek (Millwall). 500k€
  • Mpasi Lionel (Le Havre) (Fin de contrat)
  • Ngouyamsa Ahmad (sans club) (Fin de contrat)
  • Nkada Timothée (Standard de Liège) 1.80 M€
  • Taïbi Waniss (Hanovre 96) 1.00 M€
  • Vandenabeele Eric (Bordeaux) (Fin de contrat)

Saint-Etienne

Arrivées (25M€)

  • Annan Ebenezer (Etoile Rouge Belgrade) 2.00 M€
  • Bernauer Maxime (Dinamo Zagreb) 1.20 M€
  • Bladi Darling (Bourg-en-Bresse) (Retour de prêt)
  • Cardona Irvin (Augsbourg) 2.50 M€
  • Cissé Karim (Annecy) (Retour de prêt)
  • Duffus Joshua (Brighton B) (Fin de contrat)
  • Ekwah Pierre (Sunderland) 6.00 M€
  • Ferreira João (Watford) 3.00 M€
  • Jaber Mahmoud (Maccabi Haïfa 2.00 M€
  • Lamba Chico (Arouca) 6.00 M€
  • Othman Jibril (Francs Borains) (Retour de prêt)
  • Owusu Beres (QRM) (Retour de prêt)
  • Stojkovic Strahinja (Etoile Rouge Belgrade) 2.30 M€

Départs (1.85M€)

  • Abdelhamid Yunis (FAR Rabat) (Fin de contrat)
  • Aiki Ayman (Bastia) (Transfert définitif)
  • Bentayg Mahmoud (Zamalek Le Caire) 1.00 M€
  • Bladi Darling (Betis Séville B) (Fin de contrat)
  • Briançon Anthony (Pau) (Fin de contrat)
  • Cornud Pierre (Maccabi Haïfa).850k€
  • Fall Cheikh (Pau) (Fin de contrat)
  • Fall Boubacar (sans club) (Fin de contrat)
  • Fomba Lamine (Servette Genève)
  • Mouton Louis (Angers) (Fin de contrat)
  • Nzuzi Marwann (NK Bravo) (Fin de contrat)
  • Owusu Beres (Graz AK) (Prêt avec O.A.)
  • Pétrot Léo (Elche) (Fin de contrat)
  • Sissoko Ibrahim (Bochum) (Fin de contrat)
  • Wadji Ibrahima (sans club) (Fin de contrat)

Troyes

Arrivées (3.75M€)

  • Bentayeb Tawfik (UTS Rabat). (Prêt 250k€ )
  • Bruus Andreas (AaB Aalborg) (Retour de prêt)
  • Cervantes Noa (Paris 13 Atletico) (Retour de prêt)
  • Conté Abdu (Young Boys Berne) (Retour de prêt)
  • Fatah Amar (Willem II) (Retour de prêt)
  • Gambor Hugo (La Gantoise) (Prêt)
  • Ifnaoui Merwan (Red Star)
  • Konaté Hillel (Châteauroux) (Fin de contrat)
  • Larouci Yasser (Watford) (Retour de prêt)
  • Maronnier Lucas (Guingamp) (Fin de contrat)
  • Mille Antoine (Pau). 500k€
  • Ndiaye Abdoulaye Niakaté (Brest) (Retour de prêt)

Départs (20.5M€)

  • Ba Pape Ibnou (sans club) (Fin de contrat)
  • Conté Abdu (Casa Pia)
  • De Préville Nicolas (sans club) (Fin de contrat)
  • Diaz Michel Junior (Brest) (Prêt)
  • Dong Kyliane (Augsbourg) (Fin de contrat)
  • Fage Ryan (Paris 13 Atletico) (Fin de contrat)
  • Fatah Amar (Dundee Utd) (Prêt)
  • Gonzalez Matéo (Annecy) (Fin de contrat)
  • Irié Cyriaque (Fribourg) 8.50 M€
  • Kanté Abdoulaye Raslan (Middlesbrough) 3.00 M€
  • M'Changama Youssouf (sans club) (Fin de contrat)
  • Mendes Houboulang (Almeria) (Retour de prêt)
  • Metinho (FC Bâle) (Transfert définitif)
  • Michel Corentin (sans club) (Fin de contrat)
  • Ndiaye Abdoulaye Niakaté (Parme) 6.50 M€
  • Ripart Renaud (sans club) (Fin de contrat)
  • Saïd Rafiki (Standard de Liège) 2.50 M€
  • Tahrat Mehdi (sans club) (Fin de contrat)

Source : lequipe.