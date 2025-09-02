Malgré un contexte difficile, la Ligue 2 a enregistré de nombreux mouvements cet été . Désormais clôturé, voici le récapitulatif complet des arrivées et départs du mercato estival (1er septembre 20h).
En dépensant 25 millions d'euros, l'ASSE a incontestablement réalisé le mercato le plus onéreux du championnat de Ligue 2. A elle seule, Saint-Etienne a réalisé 75% des dépenses estivale.
Amiens SC
Arrivées (0M€)
- Appiah Arvin (Almeria) (Prêt)
- Averlant Teddy (Boulogne-sur-Mer)
- Bernardoni Paul (Yverdon)
- Hamache Ilyes (Schalke 04) (Prêt avec O.A.)
- Ikia Dimi Yvan (Bordeaux) (Retour de prêt)
- Lô Aboubacar (Metz) (Fin de contrat)
- Louis Coleen (Paris FC B) (Fin de contrat)
- Mlakar Jan (Pise) (Prêt)
- N'Duquidi Joseph (Metz) (Prêt)
- Touho Mathis (Foggia)
Départs (0M€)
- Aït-Boudlal Abdelhamid (Rennes) (Retour de prêt)
- Barry Abdourahmane (Paris 13 Atletico) (Fin de contrat)
- Corchia Sébastien (Cannes) (Fin de contrat)
- El Idrissi Mohamed Amine (Paris-SG B) (Fin de contrat)
- Gurtner Régis (Lens) (Fin de contrat)
- Jaouab Mohamed (Rennes) (Retour de prêt)
- Leautey Antoine (Reims)
- Mafouta Louis (Guingamp)
- Mbaye Malick (Metz) (Retour de prêt)
- Rongier Matthieu (sans club) (Fin de contrat)
- Tincres Joan (Monaco B) (Retour de prêt)
- Tutuana Brunnel (Nancy) (Fin de contrat)
- Vita Rémy (Fortuna Sittard) (Retour de prêt)
FC Annecy
Arrivées (100k€)
- Gonzalez Matéo (Troyes) (Fin de contrat)
- Hbouch Abdel (Boulogne-sur-Mer) (Fin de contrat)
- Makutungu Cédric (Dijon). 100k€
- Ntamack Samuel (SC Lokeren) (Retour de prêt)
- Rambaud Thibault (Boulogne-sur-Mer) (Fin de contrat)
- Veillon Mattéo (Montlouis) (Fin de contrat)
Départs (100k€)
- Bane Sidi (Lens) (Retour de prêt)
- Bermont Anthony (Lens B) (Retour de prêt)
- Cissé Karim (Saint-Étienne) (Retour de prêt)
- Dago Trevis (Lille) (Retour de prêt)
- Demoncy Yohan (Reims) (Fin de contrat)
- Djoco Kapitbafan (Sochaux)
- Ganiou Pierre-Ismaëlo (Padoue) (Retour de prêt)
- Malbec Tidiane (sans club) (Fin de contrat)
- Ntamack Samuel (Huesca). 100k€
- Ntignee Goteh (Cavalry FC) (Fin de contrat)
- Soukouna Hamjatou (sans club) (Fin de contrat)
SC Bastia
Arrivées (0M€)
- Aiki Ayman (Saint-Étienne) (Transfert définitif)
- Gueho Loup Diwan (Lechia Gdansk) (Retour de prêt)
- Guevara Juan (Fortaleza Bogota) (Prêt avec O.A.)
- Karamoko Issiaka (Paris 13 Atletico) (Fin de contrat)
- Loubatières Matéo (Istres) (Retour de prêt)
- Okou Yllan (Hellas Vérone) (Retour de prêt)
- Olmeta Lisandru (Lille) (Prêt)
- Rodrigues Clément (Barnsley) (Retour de prêt)
- Sebas Jérémy (Strasbourg) (Transfert définitif)
Départs (8M€)
- Boumaaoui Mohamed (Bourg-en-Bresse) (Prêt)
- Cissé Lamine (Stoke) 2.50 M€
- Donat Noa (Paris 13 Atletico) (Fin de contrat)
- Inao Oulaï Christ (Trabzonspor) 5.50 M€
- Maggiotti Julien (Laval) (Fin de contrat)
- Maisonnial Anthony (sans club) (Fin de contrat)
- Mazikou Steevy (Avranches) (Fin de contrat)
- Okou Yllan (La Louvière) (Fin de contrat)
- Rodrigues Clément (Orléans) (Prêt)
- Tavares Dylan (Sochaux) (Fin de contrat)
Boulogne-sur-Mer
Arrivées (0M€)
- Binet Nolan (Istres) (Fin de contrat)
- Capuano Gabin (Lens B) (Prêt)
- El Farissi Amine (Hyères) (Fin de contrat)
- Fatar Noah (Sochaux) (Fin de contrat)
- Koné Zanga (Paris-SG B) (Fin de contrat)
- Koné Ibrahim (Dunkerque) (Fin de contrat)
- Mpembele Boula Exaucé (Lorient B) (Fin de contrat)
- Platret Aurélien (Monaco B) (Fin de contrat)
- Raillot Lilian (Metz B)
- Siliadin Louis (Rumilly Vallières) (Fin de contrat)
Départs (0M€)
- Averlant Teddy (Amiens)
- Baala Abdelwahab (sans club) (Fin de contrat)
- Busin Alexis (sans club) (Fin de contrat)
- Cal Corentin (Croix) (Fin de contrat)
- Dabo Elhadj (sans club) (Fin de contrat)
- Delins Victor (Pays de Cassel) (Fin de contrat)
- Epailly Théo (La Louvière) (Fin de contrat)
- Hbouch Abdel (Annecy) (Fin de contrat)
- Pandor Yannick (Lens) (Retour de prêt)
- Rambaud Thibault (Annecy) (Fin de contrat)
- Rodrigues Abel (Chantilly) (Fin de contrat)
- Vercruysse Jean (Le Mans) (Fin de contrat)
Clermont Foot 63
Arrivées (0M€)
- Baallal Abdellah (Austria Lustenau) (Retour de prêt)
- Berkani Stan (Austria Lustenau) (Retour de prêt)
- Boto Kenji-Van (Pau) (Fin de contrat)
- Camblan Axel (Brest) (Prêt)
- Caufriez Max (RB Salzbourg) (Retour de prêt)
- Diaw Mory (Rodez) (Retour de prêt)
- Djoco Ouparine (Bergerac) (Retour de prêt)
- Hunou Adrien (Angers) (Fin de contrat)
- Pelmard Andy (Las Palmas) (Retour de prêt)
- Socka Bongué Loïc (FC Biel-Bienne) (Retour de prêt)
- Versini Giovani (Châteauroux) (Retour de prêt)
Départs (0M€)
- Armougom Yoel (Panserraïkos) (Fin de contrat)
- Baaloudj Mehdi (Rodez) (Fin de contrat)
- Bassouamina Mons (Paphos)
- Borne Théo (sans club) (Fin de contrat)
- Da Silva Damien (Macarthur FC) (Fin de contrat)
- Diagouraga Tidyane (sans club) (Fin de contrat)
- Diallo Baïla (Grenade CF) (Fin de contrat)
- Diaw Mory (Le Havre) (Fin de contrat)
- Djoco Ouparine (sans club) (Fin de contrat)
- Gnalega Fred (sans club) (Fin de contrat)
- Inchaud Marks (Valenciennes)
- Koré Yoan (Paris FC) (Retour de prêt)
- Magnin Yohann (sans club) (Fin de contrat)
- Ouattara Ibrahim (Austria Lustenau) (Transfert définitif)
- Versini Giovani (Pau) (Fin de contrat)
USL Dunkerque (0M€)
Arrivées (0M€)
- Daho Alex (Sochaux)-
- Diong Pape Daouda (Strasbourg) (Prêt)
- Eguaras Íñigo (NK Celje) (Fin de contrat)
- Kanté Aboubakary (AC Ajaccio) (Fin de contrat)
- Lavin Marcos (Lugo) (Fin de contrat)
- Massock Théna (Amiens U19)
- Mayela Victor (Auxerre B) (Fin de contrat)
- Niflore Mathys (Toulouse) (Prêt)
- Robinet Thomas (Almere City)
- Sylvestre Eddy (Grenoble) (Fin de contrat)
- Zossou Aristide (Auxerre) (Prêt)
Départs (2.4M€)
- Al-Saad Muhannad Yahya (Neom SC) (Retour de prêt)
- Ba Abdoullah (Sunderland) (Retour de prêt)
- Bammou Yacine (UTS Rabat) (Fin de contrat)
- Courtet Gaëtan (Valenciennes) (Fin de contrat)
- Fernandez Veliz Nehemiah (Nancy) (Fin de contrat)
- Fortuna Nurio (La Gantoise) (Retour de prêt)
- Gomes Yvan (sans club) (Fin de contrat)
- Gruaud Auxence (Trouville Deauville) (Fin de contrat)
- Jaouen Ewen (Reims) (Retour de prêt)
- Koné Ibrahim (Boulogne-sur-Mer) (Fin de contrat)
- Ortola Adrian (Guingamp) (Fin de contrat)
- Pitu Alexi Paul (Vejle BK) (Fin de contrat)
- Queiros Diogo (Al-Jabalain)
- Raghouber Ugo (Lille) (Retour de prêt)
- Rivera Maxence (SC Heerenveen). 600k€
- Senneville Christian Junior (RC Calais) (Fin de contrat)
- Skyttä Naatan (Kaiserslautern)1. 1.8M€
- Tejan Kay (Telstar)
- Youssouf Bendjaloud (Sochaux) (Fin de contrat)
Grenoble Foot 38
Arrivées (0M€)
- Bangré Mamady (Pau) (Retour de prêt)
- Bechikh Mohamed (Strasbourg B)
- Isola Baptiste (Le Poiré-sur-Vie) (Retour de prêt)
- Mambo Stone Muzalimoja (Rodez) (Fin de contrat)
- Maurin Evans (Grasshopper Zurich)
- Mbock Hianga'a (Brest)
- Mion Mathieu (Rouen) (Fin de contrat)
- Mouazan Baptiste (Concarneau) (Fin de contrat)
- N'Gatta Ange Loïc (Auxerre) (Fin de contrat)
- Vidal Clément (AC Ajaccio) (Fin de contrat)
Départs (850k€)
- Diarra Mamadou (sans club) (Fin de contrat)
- Jabbari Ayoub (FC Cincinnati) (Prêt avec O.A.)
- Mbemba Nolan (sans club) (Fin de contrat)
- Mendy Arial (Beitar Jérusalem) (Fin de contrat)
- Nestor Loic (sans club)
- Olaitan Ishola Junior (Göztepe). 850k€
- Rigo Dante (sans club) (Fin de contrat)
- Strazzeri Esteban (Seyssinet) (Fin de contrat)
- Sylvestre Eddy (Dunkerque) (Fin de contrat)
- Touray Saikou (sans club) (Fin de contrat)
EA Guingamp
Arrivées (200k€)
- Abdallah Abdel Hakim (Rodez) (Fin de contrat)
- Hatchi Jérémy (Lorient) (Prêt)
- Irabor Brown (Bourg-en-Bresse) (Retour de prêt)
- Kielt Stanislas (Concarneau). 200k€
- Koffi Erwin (Neftchi Bakou) (Fin de contrat)
- Mafouta Louis (Amiens)
- Matumona Jérémie (Le Mans) (Fin de contrat)
- Mbemba Freddy (Charleroi SC) (Prêt)
- Nlandu Darly (sans club) (Fin de contrat)
- Ortola Adrian (Dunkerque) (Fin de contrat)
- Ott Gautier (Academico Viseu)
- Seymour Brice (Lorient B) (Fin de contrat)
- Touzghar Rayan (Concarneau) (Retour de prêt)
Départs (2.65M€)
- Basilio Enzo (Nancy)
- Ghrieb Rayan (Magdebourg)
- Guendouz Sabri (Beerschot V Anvers) (Fin de contrat)
- Labeau Brighton (FC Thoune). 650k€
- Le Bris Théo (Lorient) (Retour de prêt)
- Luvambo Taylor (Le Mans) (Fin de contrat)
- Maronnier Lucas (Troyes) (Fin de contrat)
- Mendes Junior Armando (Alverca) (Fin de contrat)
- Ndour Abdallah (sans club) (Fin de contrat)
- Niasse Mbaye Babacar (Difaa El Jadida) (Fin de contrat)
- Phiri Lebogang (sans club) (Fin de contrat)
- Picard Hugo (Columbus Crew) 2.00 M€
- Riou Matthis (La Louvière) (Fin de contrat)
- Touzghar Rayan (Pau) (Fin de contrat)
- Vallier Lenny (Nacional Madère) (Fin de contrat)
Stade Lavallois
Arrivées (0M€)
- Aradj Ylies (Toulouse) (Prêt)
- Benard William (Paris 13 Atletico) (Retour de prêt)
- Chatelain Théo (Furiani Agliani) (Retour de prêt)
- Commaret Mattéo (Bourg-en-Bresse) (Fin de contrat)
- Maddy Eros (Auxerre) (Prêt)
- Maggiotti Julien (Bastia) (Fin de contrat)
- Mandouki Cyril (sans club)
- Mupemba Noa (Avranches) (Retour de prêt
Départs (1.5M€)
- Adéoti Jordan (Avranches) (Fin de contrat)
- Badey Ange (Bayonne) (Prêt)
- Chatelain Théo (FC 93 Bobigny) (Fin de contrat)
- Cherni Amine (Göztepe)
- Doucouré Siriné (Lorient) (Retour de prêt)
- Gonçalves Anthony (sans club) (Fin de contrat)
- Kokolo William (Hanovre 96). 500k€
- Kouassi Christ-Owen (Lecce) 1.00 M€
- Martins Pereira Loïs (Paris 13 Atletico) (Prêt)
- Nazih Amjhad (sans club) (Fin de contrat)
- Roye Jimmy (sans club)
- Seidou Edson (sans club) (Fin de contrat)
- Tell Jordan (sans club) (Fin de contrat)
- Zohi Kévin Lucien (Torreense) (Fin de contrat)
Le Mans
Arrivées (0M€)
- Abanda Leroy (Suwon FC) (Fin de contrat)
- Cissé Amadou (Strasbourg) (Prêt)
- Gomes Malang (Nantes) (Prêt)
- Guillaume Baptiste (Almere City)
- Harhouz William (Saint-Maur Lusitanos) (Fin de contrat)
- Luvambo Taylor (Guingamp) (Fin de contrat)
- Robin Milan (Martigues) (Fin de contrat)
- Vercruysse Jean (Boulogne-sur-Mer) (Fin de contrat)
Départs (0M€)
- Amir Zaïd (sans club) (Fin de contrat)
- Bernardeau Gabin (Nice) (Fin de contrat)
- Burlet Vincent (Lille B) (Retour de prêt)
- Dekoke Nathan (Villefranche Beaujolais) (Fin de contrat)
- Diliwidi Kembo (Lens B) (Retour de prêt)
- Lamgahez Zakary (HUS Agadir)
- Matumona Jérémie (Guingamp) (Fin de contrat)
- Nonnenmacher Maxime (Haguenau) (Fin de contrat)
- Ouchen Ali (Versailles) (Fin de contrat)
- Oudjani Adam (sans club) (Fin de contrat)
- Vula Arnold (sans club) (Fin de contrat)
Montpellier HSC
Arrivées (500k€)
- El-Hannach Naoufel (Paris-SG B) (Prêt)
- Everson (AC Ajaccio) (Fin de contrat)
- Laporte Julien (Lorient) (Fin de contrat)
- Mbuku Nathanaël (Augsbourg). (Prêt avec O.A.)
- Mendy Alexandre (Caen)
- Michel Mathieu (AC Ajaccio) (Fin de contrat)
- Ngapandouetnbu Simon (Marseille) (Fin de contrat)
- Orakpo Victor (Nice) (Prêt)
- Sishuba Ayanda (Rennes)
Départs (4.2M€)
- Bertaud Dimitry (sans club) (Fin de contrat)
- Chotard Joris (Brest) 2.40 M€
- Delort Andy (MC Alger) (Retour de prêt)
- Dizdarevic Belmin (Velez Mostar) (Fin de contrat)
- Dzodic Stefan (Almeria) (Fin de contrat)
- Ferri Jordan (Sampdoria Gênes)
- Khazri Wahbi (sans club) (Fin de contrat)
- Kouyaté Boubakar (Royal Antwerp) (Fin de contrat)
- Lecomte Benjamin (Fulham). 500k€
- Maamma Othmane (Watford) 1.30 M€
- Maksimovic Nikola (sans club) (Fin de contrat)
- Meïté Bamo (Marseille) (Retour de prêt)
- Nzingoula Rabby (Strasbourg) (Retour de prêt)
- Sacko Falaye (Neftchi Bakou) (Fin de contrat)
- Sagnan Modibo (Rizespor) (Prêt avec O.A.)
- Sylla Issiaga (Asteras Tripolis) (Fin de contrat)
- Touré Birama (Manisa FK) (Transfert définitif)
Nancy
Arrivées (250k€)
- Bamba Rayan (Rennes) (Prêt)
- Basilio Enzo (Guingamp)
- Carnot Louis (Andrézieux) (Retour de prêt)
- Fernandez Veliz Nehemiah (Dunkerque) (Fin de contrat)
- Maouassa Faitout (sans club)
- Mendy Elydjah (Dijon)
- Nahounou Yannis (Reggiana). 250k€
- Ouotro Patrick (Strasbourg B)
- Tutuana Brunnel (Amiens) (Fin de contrat)
Départs (0M€)
- Carnot Louis (sans club) (Fin de contrat)
- Cissé Sidi (Bourg-en-Bresse) (Prêt)
- Diaby Alassane Méba (Aubagne) (Fin de contrat)
- Ebonog Simon (Le Havre) (Retour de prêt)
- Giagnorio Marco (Balagne) (Fin de contrat)
- Gomel Benjamin (Sochaux) (Fin de contrat)
- Pellegrini Lucas (Farul Constanta) (Fin de contrat)
- Tayot Gwilhem (Orléans) (Fin de contrat)
- Thiaré Aliou (Le Havre) (Retour de prêt)
Pau FC
Arrivées (0M€)
- Briançon Anthony (Saint-Étienne) (Fin de contrat)
- Fall Cheikh (Saint-Étienne) (Fin de contrat)
- Gasnier Kyllian (Valenciennes) (Retour de prêt)
- Glossoa Neil (Auxerre) (Fin de contrat)
- Karamoko Setigui (Aubagne) (Fin de contrat)
- Meddah Daylam (Caen) (Fin de contrat)
- Messi Rayane (Strasbourg) (Prêt)
- Pouilly Tom (Lens) (Fin de contrat)
- Raveyre Noah (AC Milan B)
- Sadik Omar (Espanyol Barcelone) (Prêt)
- Salles Esteban (Concarneau) (Fin de contrat)
- Sissoko Omar (Paris FC) (Prêt)
- Touzghar Rayan (Guingamp) (Fin de contrat)
- Versini Giovani (Clermont) (Fin de contrat)
- Zuliani Edhy (Toulouse) (Prêt)
Départs (3.8M€)
- Arconte Tairyk (Rodez) (Fin de contrat)
- Bangré Mamady (Grenoble) (Retour de prêt)
- Boto Kenji-Van (Clermont) (Fin de contrat)
- Boutaïb Khalid (KAC Marrakech) (Fin de contrat)
- Chahiri Mehdi (sans club) (Fin de contrat)
- Diawara Kandet (Le Havre) (Retour de prêt)
- Jean-Lambert Evans (Rodez) (Fin de contrat)
- Jeannin Mehdi (Sochaux) (Fin de contrat)
- Kamara Bingourou (Lorient) (Fin de contrat)
- Kouassi Xavier Laglais (sans club) (Fin de contrat)
- Koudou Thérence (FC Malines) 1.20 M€
- Lopy Joseph-Romeric (sans club) (Fin de contrat)
- Mboup Pathé (Brest) 1.70 M€
- Mille Antoine (Troyes). 500k€
- Ngom Oumar (Estrela Amadora). 300k€ M€
- Njoh Yonis (Viborg FF). 134k€
- Obiang Johann (Orléans) (Fin de contrat)
Red Star
Arrivées (0M€)
- Anani Achille (Villefranche Beaujolais) (Retour de prêt)
- Botella Ivann (La Louvière) (Retour de prêt)
- Cabral Kévin (Colorado Rapids) (Fin de contrat)
- Haag Giovanni (Fortuna Düsseldorf) (Prêt)
- Hachem Abdelsamad (Paris 13 Atletico) (Fin de contrat)
- Halifa Islamdine (Lyon) (Fin de contrat)
- Huard Matthieu (AC Ajaccio) (Fin de contrat)
- Ikanga Jovany (Dijon) (Retour de prêt)
- Kayi Sanda Joachim (Southampton) (Prêt)
- Khaoui Saîf-Eddine (Macarthur FC) (Fin de contrat)
- Poussin Gaëtan (Saragosse)
- Sylla Dembo (Lorient) (Prêt)
- Trani Guillaume (FC Differdange 03) (Fin de contrat)
Départs (0M€)
- Anani Achille (QRM) (Fin de contrat)
- Avognan Yapobi William (sans club) (Fin de contrat)
- Badji Aliou (Sivasspor) (Fin de contrat)
- Bonet Pepe (sans club) (Fin de contrat)
- Botella Ivann (Caen) (Fin de contrat)
- Dembi Fred (HUS Agadir) (Fin de contrat)
- Doucouré Fodé (Le Havre) (Fin de contrat)
- Fall Alioune (sans club) (Fin de contrat)
- Ifnaoui Merwan (Troyes)
- Kouagba Loïc (sans club) (Fin de contrat)
- Mbock Hianga'a (Brest) (Retour de prêt)
- Mendy Bissenty (sans club) (Fin de contrat)
- Meyapya Blondon (sans club) (Fin de contrat)
- Risser Robin (Strasbourg) (Retour de prêt)
Stade de Reims
Arrivées (2M€)
- Bassette Norman (Coventry) (Prêt avec O.A.)
- Bojang Adama (Grasshopper Zurich) (Retour de prêt)
- Busi Maxime (NAC Breda) (Retour de prêt)
- De la Cruz Maiky (Marignane-Gignac) (Retour de prêt)
- Demoncy Yohan (Annecy) (Fin de contrat)
- Jaouen Ewen (Dunkerque) (Retour de prêt)
- Leautey Antoine (Amiens)
- N'Tamon Elie (Torreense) 2.00 M€
- Pallois Nicolas (Nantes) (Fin de contrat)
- Salama Amine (Torino) (Retour de prêt)
Départs (42.78M€)
- Buta Aurélio (Eintracht Francfort) (Retour de prêt)
- Butelle Ludovic (Charleville) (Fin de contrat)
- De Smet Thibault (Paris FC) 1.50 M€
- Diakhon Mamadou (Club Bruges) 8.50 M€
- Diouf Yéhvann (Nice) 6.50 M€
- Fall Fallou (Fredrikstad FK). 500k€
- Ito Junya (Racing Genk)2.80 M€
- Jeng Malcolm (Feyenoord Rotterdam) (Prêt avec O.A.)
- Kipré Cédric (Ipswich) (Prêt avec O.A.)
- Koné Amadou (Neom SC) 13.32 M€
- Moscardo Gabriel (Paris-SG) (Retour de prêt)
- Sangui Nhoa (Paris FC) 5.00 M€
- Sissoko Niama Pape (Debrecen VSC) (Prêt)
Rodez
Arrivées (0M€)
- Arconte Tairyk (Pau) (Fin de contrat)
- Baaloudj Mehdi (Clermont) (Fin de contrat)
- Benchamma Samy (Sochaux)
- Braat Quentin (Oviedo) (Fin de contrat)
- Coelho Grégory (Balagne) (Retour de prêt)
- Jean-Lambert Evans (Pau) (Fin de contrat)
- Jolibois Clément (Bourg-en-Bresse) (Fin de contrat)
- Joly Octave (Villefranche Beaujolais) (Fin de contrat)
- Magnin Mathis (Etoile Carouge)
- Margueron Lucas (Seraing) (Fin de contrat)
- Mendes Correia Jordan (Versailles)
- Nagera Kenny (La Louvière)
- Ponti Ryan (Orléans) (Fin de contrat)
- Saka Mathis (Toulouse) (Prêt)
- Tebily Hermann (FC Thoune) (Fin de contrat)
- Tourraine Mathys (Paris FC) (Prêt)
- Vangi Luzolo (Metz B)
Départs (4.6M€)
- Abdallah Abdel Hakim (Guingamp) (Fin de contrat)
- Bentayeb Tawfik (UTS Rabat) (Retour de prêt)
- Bouchouari Mohamed (WAC Casablanca). 300k€
- Cadiou Noah (Lorient)1.00 M€
- Chougrani Joris (sans club) (arr.)
- Cibois Sébastien (Portimonense) (Fin de contrat)
- Cissokho Till (Estrela Amadora) (Retour de prêt)
- Coelho Grégory (Blois Foot 41) (Fin de contrat)
- Diaw Mory (Clermont) (Retour de prêt)
- Doumbia Cheick (Le Puy) (Prêt)
- Mambo Stone Muzalimoja (Grenoble) (Fin de contrat)
- Mazou-Sacko Derek (Millwall). 500k€
- Mpasi Lionel (Le Havre) (Fin de contrat)
- Ngouyamsa Ahmad (sans club) (Fin de contrat)
- Nkada Timothée (Standard de Liège) 1.80 M€
- Taïbi Waniss (Hanovre 96) 1.00 M€
- Vandenabeele Eric (Bordeaux) (Fin de contrat)
Saint-Etienne
Arrivées (25M€)
- Annan Ebenezer (Etoile Rouge Belgrade) 2.00 M€
- Bernauer Maxime (Dinamo Zagreb) 1.20 M€
- Bladi Darling (Bourg-en-Bresse) (Retour de prêt)
- Cardona Irvin (Augsbourg) 2.50 M€
- Cissé Karim (Annecy) (Retour de prêt)
- Duffus Joshua (Brighton B) (Fin de contrat)
- Ekwah Pierre (Sunderland) 6.00 M€
- Ferreira João (Watford) 3.00 M€
- Jaber Mahmoud (Maccabi Haïfa 2.00 M€
- Lamba Chico (Arouca) 6.00 M€
- Othman Jibril (Francs Borains) (Retour de prêt)
- Owusu Beres (QRM) (Retour de prêt)
- Stojkovic Strahinja (Etoile Rouge Belgrade) 2.30 M€
Départs (1.85M€)
- Abdelhamid Yunis (FAR Rabat) (Fin de contrat)
- Aiki Ayman (Bastia) (Transfert définitif)
- Bentayg Mahmoud (Zamalek Le Caire) 1.00 M€
- Bladi Darling (Betis Séville B) (Fin de contrat)
- Briançon Anthony (Pau) (Fin de contrat)
- Cornud Pierre (Maccabi Haïfa).850k€
- Fall Cheikh (Pau) (Fin de contrat)
- Fall Boubacar (sans club) (Fin de contrat)
- Fomba Lamine (Servette Genève)
- Mouton Louis (Angers) (Fin de contrat)
- Nzuzi Marwann (NK Bravo) (Fin de contrat)
- Owusu Beres (Graz AK) (Prêt avec O.A.)
- Pétrot Léo (Elche) (Fin de contrat)
- Sissoko Ibrahim (Bochum) (Fin de contrat)
- Wadji Ibrahima (sans club) (Fin de contrat)
Troyes
Arrivées (3.75M€)
- Bentayeb Tawfik (UTS Rabat). (Prêt 250k€ )
- Bruus Andreas (AaB Aalborg) (Retour de prêt)
- Cervantes Noa (Paris 13 Atletico) (Retour de prêt)
- Conté Abdu (Young Boys Berne) (Retour de prêt)
- Fatah Amar (Willem II) (Retour de prêt)
- Gambor Hugo (La Gantoise) (Prêt)
- Ifnaoui Merwan (Red Star)
- Konaté Hillel (Châteauroux) (Fin de contrat)
- Larouci Yasser (Watford) (Retour de prêt)
- Maronnier Lucas (Guingamp) (Fin de contrat)
- Mille Antoine (Pau). 500k€
- Ndiaye Abdoulaye Niakaté (Brest) (Retour de prêt)
Départs (20.5M€)
- Ba Pape Ibnou (sans club) (Fin de contrat)
- Conté Abdu (Casa Pia)
- De Préville Nicolas (sans club) (Fin de contrat)
- Diaz Michel Junior (Brest) (Prêt)
- Dong Kyliane (Augsbourg) (Fin de contrat)
- Fage Ryan (Paris 13 Atletico) (Fin de contrat)
- Fatah Amar (Dundee Utd) (Prêt)
- Gonzalez Matéo (Annecy) (Fin de contrat)
- Irié Cyriaque (Fribourg) 8.50 M€
- Kanté Abdoulaye Raslan (Middlesbrough) 3.00 M€
- M'Changama Youssouf (sans club) (Fin de contrat)
- Mendes Houboulang (Almeria) (Retour de prêt)
- Metinho (FC Bâle) (Transfert définitif)
- Michel Corentin (sans club) (Fin de contrat)
- Ndiaye Abdoulaye Niakaté (Parme) 6.50 M€
- Ripart Renaud (sans club) (Fin de contrat)
- Saïd Rafiki (Standard de Liège) 2.50 M€
- Tahrat Mehdi (sans club) (Fin de contrat)
Source : lequipe.