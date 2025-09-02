Malgré un contexte difficile, la Ligue 2 a enregistré de nombreux mouvements cet été . Désormais clôturé, voici le récapitulatif complet des arrivées et départs du mercato estival (1er septembre 20h).

En dépensant 25 millions d'euros, l'ASSE a incontestablement réalisé le mercato le plus onéreux du championnat de Ligue 2. A elle seule, Saint-Etienne a réalisé 75% des dépenses estivale.

Amiens SC

Arrivées (0M€)

Appiah Arvin (Almeria) (Prêt)

Averlant Teddy (Boulogne-sur-Mer)

Bernardoni Paul (Yverdon)

Hamache Ilyes (Schalke 04) (Prêt avec O.A.)

Ikia Dimi Yvan (Bordeaux) (Retour de prêt)

Lô Aboubacar (Metz) (Fin de contrat)

Louis Coleen (Paris FC B) (Fin de contrat)

Mlakar Jan (Pise) (Prêt)

N'Duquidi Joseph (Metz) (Prêt)

Touho Mathis (Foggia)

Départs (0M€)

Aït-Boudlal Abdelhamid (Rennes) (Retour de prêt)

Barry Abdourahmane (Paris 13 Atletico) (Fin de contrat)

Corchia Sébastien (Cannes) (Fin de contrat)

El Idrissi Mohamed Amine (Paris-SG B) (Fin de contrat)

Gurtner Régis (Lens) (Fin de contrat)

Jaouab Mohamed (Rennes) (Retour de prêt)

Leautey Antoine (Reims)

Mafouta Louis (Guingamp)

Mbaye Malick (Metz) (Retour de prêt)

Rongier Matthieu (sans club) (Fin de contrat)

Tincres Joan (Monaco B) (Retour de prêt)

Tutuana Brunnel (Nancy) (Fin de contrat)

Vita Rémy (Fortuna Sittard) (Retour de prêt)

FC Annecy

Arrivées (100k€)

Gonzalez Matéo (Troyes) (Fin de contrat)

Hbouch Abdel (Boulogne-sur-Mer) (Fin de contrat)

Makutungu Cédric (Dijon). 100k€

Ntamack Samuel (SC Lokeren) (Retour de prêt)

Rambaud Thibault (Boulogne-sur-Mer) (Fin de contrat)

Veillon Mattéo (Montlouis) (Fin de contrat)

Départs (100k€)

Bane Sidi (Lens) (Retour de prêt)

Bermont Anthony (Lens B) (Retour de prêt)

Cissé Karim (Saint-Étienne) (Retour de prêt)

Dago Trevis (Lille) (Retour de prêt)

Demoncy Yohan (Reims) (Fin de contrat)

Djoco Kapitbafan (Sochaux)

Ganiou Pierre-Ismaëlo (Padoue) (Retour de prêt)

Malbec Tidiane (sans club) (Fin de contrat)

Ntamack Samuel (Huesca). 100k€

Ntignee Goteh (Cavalry FC) (Fin de contrat)

Soukouna Hamjatou (sans club) (Fin de contrat)

SC Bastia

Arrivées (0M€)

Aiki Ayman (Saint-Étienne) (Transfert définitif)

Gueho Loup Diwan (Lechia Gdansk) (Retour de prêt)

Guevara Juan (Fortaleza Bogota) (Prêt avec O.A.)

Karamoko Issiaka (Paris 13 Atletico) (Fin de contrat)

Loubatières Matéo (Istres) (Retour de prêt)

Okou Yllan (Hellas Vérone) (Retour de prêt)

Olmeta Lisandru (Lille) (Prêt)

Rodrigues Clément (Barnsley) (Retour de prêt)

Sebas Jérémy (Strasbourg) (Transfert définitif)

Départs (8M€)

Boumaaoui Mohamed (Bourg-en-Bresse) (Prêt)

Cissé Lamine (Stoke) 2.50 M€

Donat Noa (Paris 13 Atletico) (Fin de contrat)

Inao Oulaï Christ (Trabzonspor) 5.50 M€

Maggiotti Julien (Laval) (Fin de contrat)

Maisonnial Anthony (sans club) (Fin de contrat)

Mazikou Steevy (Avranches) (Fin de contrat)

Okou Yllan (La Louvière) (Fin de contrat)

Rodrigues Clément (Orléans) (Prêt)

Tavares Dylan (Sochaux) (Fin de contrat)

Boulogne-sur-Mer

Arrivées (0M€)

Binet Nolan (Istres) (Fin de contrat)

Capuano Gabin (Lens B) (Prêt)

El Farissi Amine (Hyères) (Fin de contrat)

Fatar Noah (Sochaux) (Fin de contrat)

Koné Zanga (Paris-SG B) (Fin de contrat)

Koné Ibrahim (Dunkerque) (Fin de contrat)

Mpembele Boula Exaucé (Lorient B) (Fin de contrat)

Platret Aurélien (Monaco B) (Fin de contrat)

Raillot Lilian (Metz B)

Siliadin Louis (Rumilly Vallières) (Fin de contrat)

Départs (0M€)

Averlant Teddy (Amiens)

Baala Abdelwahab (sans club) (Fin de contrat)

Busin Alexis (sans club) (Fin de contrat)

Cal Corentin (Croix) (Fin de contrat)

Dabo Elhadj (sans club) (Fin de contrat)

Delins Victor (Pays de Cassel) (Fin de contrat)

Epailly Théo (La Louvière) (Fin de contrat)

Hbouch Abdel (Annecy) (Fin de contrat)

Pandor Yannick (Lens) (Retour de prêt)

Rambaud Thibault (Annecy) (Fin de contrat)

Rodrigues Abel (Chantilly) (Fin de contrat)

Vercruysse Jean (Le Mans) (Fin de contrat)

Clermont Foot 63

Arrivées (0M€)

Baallal Abdellah (Austria Lustenau) (Retour de prêt)

Berkani Stan (Austria Lustenau) (Retour de prêt)

Boto Kenji-Van (Pau) (Fin de contrat)

Camblan Axel (Brest) (Prêt)

Caufriez Max (RB Salzbourg) (Retour de prêt)

Diaw Mory (Rodez) (Retour de prêt)

Djoco Ouparine (Bergerac) (Retour de prêt)

Hunou Adrien (Angers) (Fin de contrat)

Pelmard Andy (Las Palmas) (Retour de prêt)

Socka Bongué Loïc (FC Biel-Bienne) (Retour de prêt)

Versini Giovani (Châteauroux) (Retour de prêt)

Départs (0M€)

Armougom Yoel (Panserraïkos) (Fin de contrat)

Baaloudj Mehdi (Rodez) (Fin de contrat)

Bassouamina Mons (Paphos)

Borne Théo (sans club) (Fin de contrat)

Da Silva Damien (Macarthur FC) (Fin de contrat)

Diagouraga Tidyane (sans club) (Fin de contrat)

Diallo Baïla (Grenade CF) (Fin de contrat)

Diaw Mory (Le Havre) (Fin de contrat)

Djoco Ouparine (sans club) (Fin de contrat)

Gnalega Fred (sans club) (Fin de contrat)

Inchaud Marks (Valenciennes)

Koré Yoan (Paris FC) (Retour de prêt)

Magnin Yohann (sans club) (Fin de contrat)

Ouattara Ibrahim (Austria Lustenau) (Transfert définitif)

Versini Giovani (Pau) (Fin de contrat)

USL Dunkerque (0M€)

Arrivées (0M€)

Daho Alex (Sochaux)-

Diong Pape Daouda (Strasbourg) (Prêt)

Eguaras Íñigo (NK Celje) (Fin de contrat)

Kanté Aboubakary (AC Ajaccio) (Fin de contrat)

Lavin Marcos (Lugo) (Fin de contrat)

Massock Théna (Amiens U19)

Mayela Victor (Auxerre B) (Fin de contrat)

Niflore Mathys (Toulouse) (Prêt)

Robinet Thomas (Almere City)

Sylvestre Eddy (Grenoble) (Fin de contrat)

Zossou Aristide (Auxerre) (Prêt)

Départs (2.4M€)

Al-Saad Muhannad Yahya (Neom SC) (Retour de prêt)

Ba Abdoullah (Sunderland) (Retour de prêt)

Bammou Yacine (UTS Rabat) (Fin de contrat)

Courtet Gaëtan (Valenciennes) (Fin de contrat)

Fernandez Veliz Nehemiah (Nancy) (Fin de contrat)

Fortuna Nurio (La Gantoise) (Retour de prêt)

Gomes Yvan (sans club) (Fin de contrat)

Gruaud Auxence (Trouville Deauville) (Fin de contrat)

Jaouen Ewen (Reims) (Retour de prêt)

Koné Ibrahim (Boulogne-sur-Mer) (Fin de contrat)

Ortola Adrian (Guingamp) (Fin de contrat)

Pitu Alexi Paul (Vejle BK) (Fin de contrat)

Queiros Diogo (Al-Jabalain)

Raghouber Ugo (Lille) (Retour de prêt)

Rivera Maxence (SC Heerenveen). 600k€

Senneville Christian Junior (RC Calais) (Fin de contrat)

Skyttä Naatan (Kaiserslautern)1. 1.8M€

Tejan Kay (Telstar)

Youssouf Bendjaloud (Sochaux) (Fin de contrat)

Grenoble Foot 38

Arrivées (0M€)

Bangré Mamady (Pau) (Retour de prêt)

Bechikh Mohamed (Strasbourg B)

Isola Baptiste (Le Poiré-sur-Vie) (Retour de prêt)

Mambo Stone Muzalimoja (Rodez) (Fin de contrat)

Maurin Evans (Grasshopper Zurich)

Mbock Hianga'a (Brest)

Mion Mathieu (Rouen) (Fin de contrat)

Mouazan Baptiste (Concarneau) (Fin de contrat)

N'Gatta Ange Loïc (Auxerre) (Fin de contrat)

Vidal Clément (AC Ajaccio) (Fin de contrat)

Départs (850k€)

Diarra Mamadou (sans club) (Fin de contrat)

Jabbari Ayoub (FC Cincinnati) (Prêt avec O.A.)

Mbemba Nolan (sans club) (Fin de contrat)

Mendy Arial (Beitar Jérusalem) (Fin de contrat)

Nestor Loic (sans club)

Olaitan Ishola Junior (Göztepe). 850k€

Rigo Dante (sans club) (Fin de contrat)

Strazzeri Esteban (Seyssinet) (Fin de contrat)

Sylvestre Eddy (Dunkerque) (Fin de contrat)

Touray Saikou (sans club) (Fin de contrat)

EA Guingamp

Arrivées (200k€)

Abdallah Abdel Hakim (Rodez) (Fin de contrat)

Hatchi Jérémy (Lorient) (Prêt)

Irabor Brown (Bourg-en-Bresse) (Retour de prêt)

Kielt Stanislas (Concarneau). 200k€

Koffi Erwin (Neftchi Bakou) (Fin de contrat)

Mafouta Louis (Amiens)

Matumona Jérémie (Le Mans) (Fin de contrat)

Mbemba Freddy (Charleroi SC) (Prêt)

Nlandu Darly (sans club) (Fin de contrat)

Ortola Adrian (Dunkerque) (Fin de contrat)

Ott Gautier (Academico Viseu)

Seymour Brice (Lorient B) (Fin de contrat)

Touzghar Rayan (Concarneau) (Retour de prêt)

Départs (2.65M€)

Basilio Enzo (Nancy)

Ghrieb Rayan (Magdebourg)

Guendouz Sabri (Beerschot V Anvers) (Fin de contrat)

Labeau Brighton (FC Thoune). 650k€

Le Bris Théo (Lorient) (Retour de prêt)

Luvambo Taylor (Le Mans) (Fin de contrat)

Maronnier Lucas (Troyes) (Fin de contrat)

Mendes Junior Armando (Alverca) (Fin de contrat)

Ndour Abdallah (sans club) (Fin de contrat)

Niasse Mbaye Babacar (Difaa El Jadida) (Fin de contrat)

Phiri Lebogang (sans club) (Fin de contrat)

Picard Hugo (Columbus Crew) 2.00 M€

Riou Matthis (La Louvière) (Fin de contrat)

Touzghar Rayan (Pau) (Fin de contrat)

Vallier Lenny (Nacional Madère) (Fin de contrat)

Stade Lavallois

Arrivées (0M€)

Aradj Ylies (Toulouse) (Prêt)

Benard William (Paris 13 Atletico) (Retour de prêt)

Chatelain Théo (Furiani Agliani) (Retour de prêt)

Commaret Mattéo (Bourg-en-Bresse) (Fin de contrat)

Maddy Eros (Auxerre) (Prêt)

Maggiotti Julien (Bastia) (Fin de contrat)

Mandouki Cyril (sans club)

Mupemba Noa (Avranches) (Retour de prêt

Départs (1.5M€)

Adéoti Jordan (Avranches) (Fin de contrat)

Badey Ange (Bayonne) (Prêt)

Chatelain Théo (FC 93 Bobigny) (Fin de contrat)

Cherni Amine (Göztepe)

Doucouré Siriné (Lorient) (Retour de prêt)

Gonçalves Anthony (sans club) (Fin de contrat)

Kokolo William (Hanovre 96). 500k€

Kouassi Christ-Owen (Lecce) 1.00 M€

Martins Pereira Loïs (Paris 13 Atletico) (Prêt)

Nazih Amjhad (sans club) (Fin de contrat)

Roye Jimmy (sans club)

Seidou Edson (sans club) (Fin de contrat)

Tell Jordan (sans club) (Fin de contrat)

Zohi Kévin Lucien (Torreense) (Fin de contrat)

Le Mans

Arrivées (0M€)

Abanda Leroy (Suwon FC) (Fin de contrat)

Cissé Amadou (Strasbourg) (Prêt)

Gomes Malang (Nantes) (Prêt)

Guillaume Baptiste (Almere City)

Harhouz William (Saint-Maur Lusitanos) (Fin de contrat)

Luvambo Taylor (Guingamp) (Fin de contrat)

Robin Milan (Martigues) (Fin de contrat)

Vercruysse Jean (Boulogne-sur-Mer) (Fin de contrat)

Départs (0M€)

Amir Zaïd (sans club) (Fin de contrat)

Bernardeau Gabin (Nice) (Fin de contrat)

Burlet Vincent (Lille B) (Retour de prêt)

Dekoke Nathan (Villefranche Beaujolais) (Fin de contrat)

Diliwidi Kembo (Lens B) (Retour de prêt)

Lamgahez Zakary (HUS Agadir)

Matumona Jérémie (Guingamp) (Fin de contrat)

Nonnenmacher Maxime (Haguenau) (Fin de contrat)

Ouchen Ali (Versailles) (Fin de contrat)

Oudjani Adam (sans club) (Fin de contrat)

Vula Arnold (sans club) (Fin de contrat)

Montpellier HSC

Arrivées (500k€)

El-Hannach Naoufel (Paris-SG B) (Prêt)

Everson (AC Ajaccio) (Fin de contrat)

Laporte Julien (Lorient) (Fin de contrat)

Mbuku Nathanaël (Augsbourg). (Prêt avec O.A.)

Mendy Alexandre (Caen)

Michel Mathieu (AC Ajaccio) (Fin de contrat)

Ngapandouetnbu Simon (Marseille) (Fin de contrat)

Orakpo Victor (Nice) (Prêt)

Sishuba Ayanda (Rennes)

Départs (4.2M€)

Bertaud Dimitry (sans club) (Fin de contrat)

Chotard Joris (Brest) 2.40 M€

Delort Andy (MC Alger) (Retour de prêt)

Dizdarevic Belmin (Velez Mostar) (Fin de contrat)

Dzodic Stefan (Almeria) (Fin de contrat)

Ferri Jordan (Sampdoria Gênes)

Khazri Wahbi (sans club) (Fin de contrat)

Kouyaté Boubakar (Royal Antwerp) (Fin de contrat)

Lecomte Benjamin (Fulham). 500k€

Maamma Othmane (Watford) 1.30 M€

Maksimovic Nikola (sans club) (Fin de contrat)

Meïté Bamo (Marseille) (Retour de prêt)

Nzingoula Rabby (Strasbourg) (Retour de prêt)

Sacko Falaye (Neftchi Bakou) (Fin de contrat)

Sagnan Modibo (Rizespor) (Prêt avec O.A.)

Sylla Issiaga (Asteras Tripolis) (Fin de contrat)

Touré Birama (Manisa FK) (Transfert définitif)

Nancy

Arrivées (250k€)

Bamba Rayan (Rennes) (Prêt)

Basilio Enzo (Guingamp)

Carnot Louis (Andrézieux) (Retour de prêt)

Fernandez Veliz Nehemiah (Dunkerque) (Fin de contrat)

Maouassa Faitout (sans club)

Mendy Elydjah (Dijon)

Nahounou Yannis (Reggiana). 250k€

Ouotro Patrick (Strasbourg B)

Tutuana Brunnel (Amiens) (Fin de contrat)

Départs (0M€)

Carnot Louis (sans club) (Fin de contrat)

Cissé Sidi (Bourg-en-Bresse) (Prêt)

Diaby Alassane Méba (Aubagne) (Fin de contrat)

Ebonog Simon (Le Havre) (Retour de prêt)

Giagnorio Marco (Balagne) (Fin de contrat)

Gomel Benjamin (Sochaux) (Fin de contrat)

Pellegrini Lucas (Farul Constanta) (Fin de contrat)

Tayot Gwilhem (Orléans) (Fin de contrat)

Thiaré Aliou (Le Havre) (Retour de prêt)

Pau FC

Arrivées (0M€)

Briançon Anthony (Saint-Étienne) (Fin de contrat)

Fall Cheikh (Saint-Étienne) (Fin de contrat)

Gasnier Kyllian (Valenciennes) (Retour de prêt)

Glossoa Neil (Auxerre) (Fin de contrat)

Karamoko Setigui (Aubagne) (Fin de contrat)

Meddah Daylam (Caen) (Fin de contrat)

Messi Rayane (Strasbourg) (Prêt)

Pouilly Tom (Lens) (Fin de contrat)

Raveyre Noah (AC Milan B)

Sadik Omar (Espanyol Barcelone) (Prêt)

Salles Esteban (Concarneau) (Fin de contrat)

Sissoko Omar (Paris FC) (Prêt)

Touzghar Rayan (Guingamp) (Fin de contrat)

Versini Giovani (Clermont) (Fin de contrat)

Zuliani Edhy (Toulouse) (Prêt)

Départs (3.8M€)

Arconte Tairyk (Rodez) (Fin de contrat)

Bangré Mamady (Grenoble) (Retour de prêt)

Boto Kenji-Van (Clermont) (Fin de contrat)

Boutaïb Khalid (KAC Marrakech) (Fin de contrat)

Chahiri Mehdi (sans club) (Fin de contrat)

Diawara Kandet (Le Havre) (Retour de prêt)

Jean-Lambert Evans (Rodez) (Fin de contrat)

Jeannin Mehdi (Sochaux) (Fin de contrat)

Kamara Bingourou (Lorient) (Fin de contrat)

Kouassi Xavier Laglais (sans club) (Fin de contrat)

Koudou Thérence (FC Malines) 1.20 M€

Lopy Joseph-Romeric (sans club) (Fin de contrat)

Mboup Pathé (Brest) 1.70 M€

Mille Antoine (Troyes). 500k€

Ngom Oumar (Estrela Amadora). 300k€ M€

Njoh Yonis (Viborg FF). 134k€

Obiang Johann (Orléans) (Fin de contrat)

Red Star

Arrivées (0M€)

Anani Achille (Villefranche Beaujolais) (Retour de prêt)

Botella Ivann (La Louvière) (Retour de prêt)

Cabral Kévin (Colorado Rapids) (Fin de contrat)

Haag Giovanni (Fortuna Düsseldorf) (Prêt)

Hachem Abdelsamad (Paris 13 Atletico) (Fin de contrat)

Halifa Islamdine (Lyon) (Fin de contrat)

Huard Matthieu (AC Ajaccio) (Fin de contrat)

Ikanga Jovany (Dijon) (Retour de prêt)

Kayi Sanda Joachim (Southampton) (Prêt)

Khaoui Saîf-Eddine (Macarthur FC) (Fin de contrat)

Poussin Gaëtan (Saragosse)

Sylla Dembo (Lorient) (Prêt)

Trani Guillaume (FC Differdange 03) (Fin de contrat)

Départs (0M€)

Anani Achille (QRM) (Fin de contrat)

Avognan Yapobi William (sans club) (Fin de contrat)

Badji Aliou (Sivasspor) (Fin de contrat)

Bonet Pepe (sans club) (Fin de contrat)

Botella Ivann (Caen) (Fin de contrat)

Dembi Fred (HUS Agadir) (Fin de contrat)

Doucouré Fodé (Le Havre) (Fin de contrat)

Fall Alioune (sans club) (Fin de contrat)

Ifnaoui Merwan (Troyes)

Kouagba Loïc (sans club) (Fin de contrat)

Mbock Hianga'a (Brest) (Retour de prêt)

Mendy Bissenty (sans club) (Fin de contrat)

Meyapya Blondon (sans club) (Fin de contrat)

Risser Robin (Strasbourg) (Retour de prêt)

Stade de Reims

Arrivées (2M€)

Bassette Norman (Coventry) (Prêt avec O.A.)

Bojang Adama (Grasshopper Zurich) (Retour de prêt)

Busi Maxime (NAC Breda) (Retour de prêt)

De la Cruz Maiky (Marignane-Gignac) (Retour de prêt)

Demoncy Yohan (Annecy) (Fin de contrat)

Jaouen Ewen (Dunkerque) (Retour de prêt)

Leautey Antoine (Amiens)

N'Tamon Elie (Torreense) 2.00 M€

Pallois Nicolas (Nantes) (Fin de contrat)

Salama Amine (Torino) (Retour de prêt)

Départs (42.78M€)

Buta Aurélio (Eintracht Francfort) (Retour de prêt)

Butelle Ludovic (Charleville) (Fin de contrat)

De Smet Thibault (Paris FC) 1.50 M€

Diakhon Mamadou (Club Bruges) 8.50 M€

Diouf Yéhvann (Nice) 6.50 M€

Fall Fallou (Fredrikstad FK). 500k€

Ito Junya (Racing Genk)2.80 M€

Jeng Malcolm (Feyenoord Rotterdam) (Prêt avec O.A.)

Kipré Cédric (Ipswich) (Prêt avec O.A.)

Koné Amadou (Neom SC) 13.32 M€

Moscardo Gabriel (Paris-SG) (Retour de prêt)

Sangui Nhoa (Paris FC) 5.00 M€

Sissoko Niama Pape (Debrecen VSC) (Prêt)

Rodez

Arrivées (0M€)

Arconte Tairyk (Pau) (Fin de contrat)

Baaloudj Mehdi (Clermont) (Fin de contrat)

Benchamma Samy (Sochaux)

Braat Quentin (Oviedo) (Fin de contrat)

Coelho Grégory (Balagne) (Retour de prêt)

Jean-Lambert Evans (Pau) (Fin de contrat)

Jolibois Clément (Bourg-en-Bresse) (Fin de contrat)

Joly Octave (Villefranche Beaujolais) (Fin de contrat)

Magnin Mathis (Etoile Carouge)

Margueron Lucas (Seraing) (Fin de contrat)

Mendes Correia Jordan (Versailles)

Nagera Kenny (La Louvière)

Ponti Ryan (Orléans) (Fin de contrat)

Saka Mathis (Toulouse) (Prêt)

Tebily Hermann (FC Thoune) (Fin de contrat)

Tourraine Mathys (Paris FC) (Prêt)

Vangi Luzolo (Metz B)

Départs (4.6M€)

Abdallah Abdel Hakim (Guingamp) (Fin de contrat)

Bentayeb Tawfik (UTS Rabat) (Retour de prêt)

Bouchouari Mohamed (WAC Casablanca). 300k€

Cadiou Noah (Lorient)1.00 M€

Chougrani Joris (sans club) (arr.)

Cibois Sébastien (Portimonense) (Fin de contrat)

Cissokho Till (Estrela Amadora) (Retour de prêt)

Coelho Grégory (Blois Foot 41) (Fin de contrat)

Diaw Mory (Clermont) (Retour de prêt)

Doumbia Cheick (Le Puy) (Prêt)

Mambo Stone Muzalimoja (Grenoble) (Fin de contrat)

Mazou-Sacko Derek (Millwall). 500k€

Mpasi Lionel (Le Havre) (Fin de contrat)

Ngouyamsa Ahmad (sans club) (Fin de contrat)

Nkada Timothée (Standard de Liège) 1.80 M€

Taïbi Waniss (Hanovre 96) 1.00 M€

Vandenabeele Eric (Bordeaux) (Fin de contrat)

Saint-Etienne

Arrivées (25M€)

Annan Ebenezer (Etoile Rouge Belgrade) 2.00 M€

Bernauer Maxime (Dinamo Zagreb) 1.20 M€

Bladi Darling (Bourg-en-Bresse) (Retour de prêt)

Cardona Irvin (Augsbourg) 2.50 M€

Cissé Karim (Annecy) (Retour de prêt)

Duffus Joshua (Brighton B) (Fin de contrat)

Ekwah Pierre (Sunderland) 6.00 M€

Ferreira João (Watford) 3.00 M€

Jaber Mahmoud (Maccabi Haïfa 2.00 M€

Lamba Chico (Arouca) 6.00 M€

Othman Jibril (Francs Borains) (Retour de prêt)

Owusu Beres (QRM) (Retour de prêt)

Stojkovic Strahinja (Etoile Rouge Belgrade) 2.30 M€

Départs (1.85M€)

Abdelhamid Yunis (FAR Rabat) (Fin de contrat)

Aiki Ayman (Bastia) (Transfert définitif)

Bentayg Mahmoud (Zamalek Le Caire) 1.00 M€

Bladi Darling (Betis Séville B) (Fin de contrat)

Briançon Anthony (Pau) (Fin de contrat)

Cornud Pierre (Maccabi Haïfa).850k€

Fall Cheikh (Pau) (Fin de contrat)

Fall Boubacar (sans club) (Fin de contrat)

Fomba Lamine (Servette Genève)

Mouton Louis (Angers) (Fin de contrat)

Nzuzi Marwann (NK Bravo) (Fin de contrat)

Owusu Beres (Graz AK) (Prêt avec O.A.)

Pétrot Léo (Elche) (Fin de contrat)

Sissoko Ibrahim (Bochum) (Fin de contrat)

Wadji Ibrahima (sans club) (Fin de contrat)

Troyes

Arrivées (3.75M€)

Bentayeb Tawfik (UTS Rabat). (Prêt 250k€ )

Bruus Andreas (AaB Aalborg) (Retour de prêt)

Cervantes Noa (Paris 13 Atletico) (Retour de prêt)

Conté Abdu (Young Boys Berne) (Retour de prêt)

Fatah Amar (Willem II) (Retour de prêt)

Gambor Hugo (La Gantoise) (Prêt)

Ifnaoui Merwan (Red Star)

Konaté Hillel (Châteauroux) (Fin de contrat)

Larouci Yasser (Watford) (Retour de prêt)

Maronnier Lucas (Guingamp) (Fin de contrat)

Mille Antoine (Pau). 500k€

Ndiaye Abdoulaye Niakaté (Brest) (Retour de prêt)

Départs (20.5M€)

Ba Pape Ibnou (sans club) (Fin de contrat)

Conté Abdu (Casa Pia)

De Préville Nicolas (sans club) (Fin de contrat)

Diaz Michel Junior (Brest) (Prêt)

Dong Kyliane (Augsbourg) (Fin de contrat)

Fage Ryan (Paris 13 Atletico) (Fin de contrat)

Fatah Amar (Dundee Utd) (Prêt)

Gonzalez Matéo (Annecy) (Fin de contrat)

Irié Cyriaque (Fribourg) 8.50 M€

Kanté Abdoulaye Raslan (Middlesbrough) 3.00 M€

M'Changama Youssouf (sans club) (Fin de contrat)

Mendes Houboulang (Almeria) (Retour de prêt)

Metinho (FC Bâle) (Transfert définitif)

Michel Corentin (sans club) (Fin de contrat)

Ndiaye Abdoulaye Niakaté (Parme) 6.50 M€

Ripart Renaud (sans club) (Fin de contrat)

Saïd Rafiki (Standard de Liège) 2.50 M€

Tahrat Mehdi (sans club) (Fin de contrat)

Source : lequipe.