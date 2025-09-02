Yvann Maçon a repris l’entraînement collectif avec l’ASSE ce mardi matin. Un retour qui interroge : solution temporaire pour pallier les absences ou véritable opportunité pour relancer sa carrière chez les Verts ?

Arrivé en janvier 2020 en provenance de Dunkerque, Yvann Maçon est l’un des joueurs les plus anciens du vestiaire stéphanois. Repéré par Claude Puel, son profil explosif et polyvalent avait immédiatement séduit.

Mais sa trajectoire a rapidement basculé en septembre 2020, lorsqu’il se blesse gravement au genou (ligaments croisés). Malgré ce coup dur, l’ASSE lui renouvelle sa confiance en le prolongeant. Malheureusement, le Guadeloupéen ne retrouvera jamais totalement son niveau.

Maçon : Des prêts à répétition et une carrière freinée

En quête de temps de jeu, Maçon est successivement prêté au Paris FC (2022-2023) puis au Maccabi Tel Aviv (2023-2024). De retour dans le Forez en janvier 2024, il participe à la remontée des Verts en Ligue 1. Un rôle qui pousse Kilmer Sports à prolonger discrètement son contrat à l’été 2024.

Mais une nouvelle blessure au ménisque vient encore freiner son élan, l’éloignant des terrains pendant une grande partie de la saison. Recalé à la visite médicale du Servette FC cet été, son départ espéré ne s’est finalement pas concrétisé.

Retour à l’Étrat et opportunité pour Horneland ?

Ces dernières semaines, Maçon s’était contenté de séances avec la réserve à L’Étrat. Ce mardi, il a retrouvé le groupe professionnel dirigé par Eirik Horneland.

Un retour qui tombe au moment où l’ASSE doit composer avec la blessure d’Ebenezer Annan, seul latéral gauche de métier. Contre Grenoble, Maxime Bernauer a bien assuré l’intérim, mais derrière lui, le jeune Traoré semble encore trop tendre pour la Ligue 2.

Une chance à saisir à l'ASSE ?

L’ASSE reste ouverte à un départ de Maçon, d’autant que plusieurs championnats étrangers ont encore la possibilité de recruter. Mais en attendant, le joueur est bien présent à Saint-Étienne. Pour Horneland, ce retour offre une solution supplémentaire dans une rotation fragilisée.

Reste à savoir si ce come-back sera une simple parenthèse ou le début d’un énième retournement de situation dans la carrière de Yvann Maçon. Pour convaincre, le latéral devra prouver qu’il peut retrouver son meilleur niveau et répondre aux attentes de son entraîneur.