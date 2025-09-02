L'ASSE jouait ce samedi contre Grenoble (1-1). Voici des images exclusives de la préparation de l'équipe avant la rencontre jusqu'au match en lui-même.

Le match démarre sur un rythme prudent, les Verts ayant du mal à trouver leurs repères durant les premières minutes. Le ballon circule sans réelle intention tranchante, comme si l’ASSE cherchait à prendre progressivement ses marques. La première véritable alerte intervient lorsque Ferreira centre parfaitement pour Bernauer, dont la reprise est contrée in extremis. Dans la foulée, Tardieu tente sa chance, mais sa frappe trop molle ne pose pas de problème au portier grenoblois.

Peu à peu, les Stéphanois gagnent en fluidité et se montrent plus inspirés. Sur une combinaison à trois, Davitashvili se retrouve en position idéale, mais sa frappe s’envole au-dessus de la barre. C’est ensuite Duffus qui fait vibrer Geoffroy-Guichard en prenant de vitesse la défense grenobloise avant de forcer le gardien à une belle parade. La domination finit par payer à la 34e minute : servi par une ouverture millimétrée de Tardieu, Nadé « Lukaku » s’impose physiquement et conclut d’un tir précis pour ouvrir le score. Juste avant la pause, Cardona touche la barre et manque de doubler la mise. L’ASSE regagne les vestiaires logiquement devant, 1-0.

Nadé (ASSE) surgit pour ouvrir le score

Au retour des vestiaires, Horneland est contraint de faire deux changements forcés : Moueffek, blessé, et Jaber, diminué, cèdent leur place à Gadegbeku et El Jamali. Ce dernier s’illustre rapidement par une frappe dangereuse repoussée par le gardien grenoblois. Cardona a ensuite une balle de break mais échoue dans son duel face au portier. Les Verts dominent et multiplient les occasions, mais leur maladresse offensive laisse Grenoble espérer. À la 76e minute, sur une rare incursion, Diaby égalise d’une tête imparable : 1-1.

Malgré une fin de match à sens unique et plusieurs situations favorables, les Stéphanois ne parviennent plus à trouver la faille. Ils doivent se contenter d’un nul amer, après avoir longtemps maîtrisé les débats mais manqué de réalisme devant le but.

Nadé sur sa relation avec Chico : "Malgré la langue, on s'adapte mais ce n'est pas facile. Après, c'est moi qui n'arrive pas à parler anglais encore ! Ça va venir, mais en tout cas, on commence à bien s'entendre ! Je parle un peu portugais... (rires)."

En fin de match, le buteur de ce match s'est exprimé : "C'est frustrant, on doit se mettre à l'abri plus tôt et à la fin, on prend un but sur la seule occasion qu'ils ont. Je trouve ça dommage ! Ça ne change rien au classement (toujours leader) mais on ne prend pas d'avance ! Maintenant c'est la trêve et on va essayer de revenir plus fort."