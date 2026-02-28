Le match Pau – ASSE se jouera à guichets fermés ce samedi 28 février 2026 au Nouste Camp. Une affiche de Ligue 2 très attendue entre le 11e et le 2e du championnat, dans une enceinte de plus de 4 000 places qui affichera complet.

Le rendez-vous est fixé à 20h au Nouste Camp. Et l’engouement est total. Toutes les places ont trouvé preneur pour cette rencontre entre Pau (11e) et l’AS Saint-Étienne (2e). Une belle récompense pour le club béarnais, dont le stade dispose d’une capacité légèrement supérieure à 4 000 spectateurs. L’ambiance s’annonce chaude, compacte, intense.

Pour les Verts, cette affiche représente un nouveau test à l’extérieur dans la course à la montée. Actuellement dauphins de Ligue 2, les hommes de Philippe Montanier savent que chaque point comptera dans ce sprint final. Face à eux, un Pau FC installé dans le ventre mou du classement mais capable de poser des problèmes à n’importe quelle formation dans son antre.

Pau – ASSE : un Nouste Camp plein à craquer

Un stade plein change toujours la physionomie d’un match. À Pau, le Nouste Camp est réputé pour sa proximité avec la pelouse. Les tribunes sont proches. Le bruit résonne. La pression monte vite.

Avec un peu plus de 4 000 places, chaque spectateur compte. Et samedi, ils seront tous là. Supporters palois évidemment, mais aussi des Stéphanois qui ont fait le déplacement. L’affiche attire. L’ASSE reste un monument du football français. Même en Ligue 2, elle suscite l’intérêt partout où elle passe.

Les confrontations entre les deux équipes sont rares. Depuis 1993, Pau et Saint-Étienne se sont affrontés à sept reprises. Le dernier duel reste dans toutes les mémoires : un cinglant 6-0 infligé par les Verts le 28 octobre 2025 lors de la 12e journée de Ligue 2. Un score lourd, qui donne forcément une saveur particulière aux retrouvailles.

ASSE : confirmer son statut de prétendant

Deuxième du championnat avant cette 26e journée, l’ASSE avance avec ambition. La montée en Ligue 1 est clairement dans le viseur. Mais les déplacements restent des rendez-vous piégeux.

Un stade comble, un adversaire sans pression au classement et un public acquis à sa cause : tous les ingrédients sont réunis pour un match engagé. Les Verts devront répondre présents dans l’intensité et la gestion émotionnelle.

Samedi soir, le Nouste Camp vibrera. Et les Verts savent ce qui les attend : un match sous pression, dans un stade plein, face à un adversaire déterminé.