Dans un Chaudron glacé mais attentif, l’ASSE a assuré l’essentiel en s’imposant 2–1 face à Nancy pour cette 15ᵉ journée de Ligue 2. Un succès qui permet aux Verts de grimper à la 2ᵉ place et de poursuivre leur dynamique après la trêve. Dominateurs en première période, plus bousculés après la pause, les hommes d’Eirik Horneland ont une nouvelle fois pu compter sur leurs individualités offensives pour faire la différence.

Les Verts ont immédiatement pris le contrôle du match, confisquant le ballon et installant leur jeu dans le camp lorrain. Leur logique ouverture du score arrive à la 27ᵉ minute : Davitashvili part en transition plein axe et sert idéalement Irvin Cardona, qui pique parfaitement son ballon devant Basilio. Un but à la limite du hors-jeu mais validé, qui récompense l’emprise stéphanoise sur la rencontre.

Juste avant la pause, l’ASSE passe tout près du break lorsque Tardieu trouve le montant sur un service en retrait du Géorgien. Nancy, acculé, perd plusieurs joueurs sur blessure dont son capitaine Nicolas Saint-Ruf. À la mi-temps, les Verts sont clairement au-dessus.

Au retour des vestiaires, Saint-Étienne frappe vite : à la 49ᵉ, Ferreira obtient un penalty transformé par Florian Tardieu, auteur de son quatrième but de la saison. Mais Nancy réagit dans la foulée grâce à Bokangu, qui réduit l’écart sur penalty après une main de Bernauer. De quoi redonner un peu de tension à la rencontre.

La fin de match se joue sur un fil, même si les Verts conservent la maîtrise du jeu et la possession. Cardona, Davitashvili ou encore Jaber ont des ballons pour tuer le match, sans concrétiser. En face, Nancy se procure une énorme opportunité avec Mendy, qui manque le cadre à bout portant. Finalement, l’ASSE serre les rangs et s'offre une victoire précieuse pour la course à la montée.

Un succès maîtrisé, parfois nerveux, mais qui offre trois points essentiels avant une fin d’année chargée.

Et pour revivre les moments forts, voici les buts de la rencontre :

Les Verts font le break avec Tardieu sur penalty ! (2-0)pic.twitter.com/EwZoWxBMBC — Alex (@Alex_InDaHouse2) November 22, 2025