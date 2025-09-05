Les Verts sont leaders à la trêve. Après avoir réalisé un mercato record pour la Ligue 2, l'ASSE est quasiment sur un sans faute depuis le début de saison (0 défaite, deux victoires, deux nuls). Bilan dans notre dernière vidéo.

Avalanche de renforts cet été

Avec 25 millions d'euros de dépensés, les Verts ont fait fort cet été. Kilmer Sports démontre qu’il a les moyens de ses ambitions en recruant des noms comme Joshua Duffus ou Chico Lamba. "Je pense que c’est un joueur déjà taillé pour jouer bien au-dessus de la Ligue 2, analyse Romain, rédacteur pour Peuple Vert dans notre vidéo. (...) C’est un joueur ultra complet, qui pour moi n’a rien à faire en Ligue 2."

Mais des interrogations subsite autour de la gestion des cas Stassin, Davitashvili et Ekwah. Car si l'ASSE a réalisé un coup de maître en conservant ses cadres, Horneland pourrait bien avoir du mal à les mobiliser durant la saison. En atteste le cas du milieu de terrain, qui crystalise le forez depuis quelques semaines. "Franchement, c’est assez incompréhensible. On a du mal à savoir ce que Kilmer a vraiment voulu faire sur ce dossier", évoque Sylvain de son côté.

Le bilan à la trêve est disponible sur Youtube !

Saint-Étienne leader de Ligue 2 !

Fin juillet, les supporters redoutaient un mauvais départ, mais ces craintes ont vite été balayées d’un revers de main. Premiers à la trêve, les hommes d'Eirik Horneland ont sans cesse prouvé leur supériorité sur le rectangle vert.

"On voit déjà des principes qui s’affirment, un jeu qui prend forme", évoque Romain. Mais les Stéphanois ont tout de même laissé entrevoir quelques lacunes. Face à Laval (3-3) puis Grenoble, l'ASSE concédait le nul. "Je pense que ça peut encore beaucoup s’améliorer, parce qu’il y a des trous dans l’intensité pendant les matchs, complète ce dernier. Et puis il y a ce problème d’efficacité, qui peut te coûter cher et qui sera déterminant cette saison."

Avec Clermont, Reims ou Montpellier comme prochain adversaires, nul doute que les Stéphanois devront poursuivre sur leur série pour espérer jouer le haut du tableau.