Trois jeunes joueurs de l’ASSE ont été convoqués par Bernard Diomède en Équipe de France U19 pour un double affrontement amical contre l’Irlande, au CNF Clairefontaine. Une nouvelle étape importante dans leur progression.

Le premier rassemblement de la saison est toujours scruté avec attention, et du côté de l’ASSE, il sera suivi de près. Le sélectionneur national Bernard Diomède a en effet retenu trois jeunes Verts dans sa liste de vingt-deux joueurs : Axel Dodote, solide défenseur central, Luan Gadegbeku, milieu de terrain polyvalent, et Nadir El Jamali, milieu offensif prometteur.

Pour Gadegbeku et El Jamali, cette convocation vient récompenser leurs débuts remarqués avec le groupe professionnel cette saison. Dodote, de son côté, continue d’impressionner avec la réserve, après une préparation estivale convaincante auprès des pros.

Les Bleuets de l'ASSE lancent leur saison face à l’Irlande

La génération 2007, qui avait terminé sur le podium de la Coupe de l’amitié UEFA en juin, entame une nouvelle étape de son développement. À Clairefontaine, les U19 affronteront deux fois la République d’Irlande : vendredi 5 septembre à 16h00 puis lundi 8 septembre à 11h00.

Ces deux tests amicaux doivent permettre au staff tricolore de poser les bases du travail collectif et d’évaluer les joueurs avant les échéances officielles. Pour les jeunes stéphanois, c’est aussi l’opportunité de confirmer leur potentiel face à une opposition relevée. Ce rassemblement marque le début d’une saison cruciale pour les Bleuets. L’Équipe de France U19 prépare activement le tour 1 de qualifications pour l’Euro 2026, qui se tiendra en novembre prochain au pays de Galles (28 juin – 11 juillet 2026).

Résumé de la première manche

Les 3 stéphanois étaient titulaires. L’équipe de France U19 a parfaitement lancé sa saison en s’imposant 4-1 contre la République d’Irlande, vendredi 5 septembre au CNF Clairefontaine. Les jeunes Tricolores ont rapidement pris l’avantage grâce à Enzo Molebe, auteur d’un doublé en l’espace de quatre minutes (22e et 26e). Ce départ idéal a toutefois été freiné peu avant la pause : Alfie Lynskey a relancé les Irlandais d’une frappe qui a réduit l’écart (2-1, 44e). Au retour des vestiaires, les Bleuets ont poursuivi leur domination mais se sont heurtés à un Marcus Gill inspiré dans les cages adverses. Finalement, la pression française a été récompensée à la 71e minute, lorsque Zaid Seha a inscrit le troisième but pour redonner de l’air à son équipe. Entré en cours de jeu, Quentin Ndjantou a conclu la rencontre à la 84e, portant le score à 4-1. Un succès convaincant qui lance idéalement les U19 dans leur campagne.