Première attaque, première possession, premier au classement… L’ASSE a lancé sa saison 2025/2026 tambour battant. Zoom sur des statistiques impressionnantes après quatre journées de Ligue 2. Analyse.

L'AS Saint-Etienne a entamé la saison avec une crainte : Rater ses débuts. Plusieurs joueurs restaient dans l'incertitude quant à leur avenir. Nombreux étaient ceux qui espérés quitter le Forez. Des latéraux qui se sont fait attendre. Un ensemble qui ne rassurait pas Eirik Horneland avant d'entamer la saison. Après 4 rencontres et un mercato terminé, force est de constater que l'ASSE s'est rapidement mis dans le bon sens. Si tout est encore très loin d'être parfait, les Verts ont assumé leurs ambitions en imposant leur jeu. Ce qui se confirme dans les chiffres de manière assez marqué.

Une attaque en feu : l'efficacité offensive est là

L’AS Saint-Étienne caracole en tête de la Ligue 2, et ce n’est pas un hasard. Avec 9 buts marqués en seulement 4 matchs, les Verts possèdent la meilleure attaque du championnat. Ce rendement est notamment le fruit d’une belle efficacité devant le but : 22 tirs cadrés, soit le meilleur pourcentage de tirs cadrés en L2.

Dans les chiffres, le leader offensif se nomme Augustine Boakye, meilleur passeur avec 3 assists. Parallèlement, Cardona affiche un bon ratio de 0,83 but par match – le plus haut du championnat à ce stade.

Les Verts se montrent également dominateurs dans la surface adverse avec 114 ballons touchés, soit 17 de plus que Troyes, leur poursuivant le plus proche dans ce domaine. Une stat révélatrice du style de jeu offensif mis en place par le staff et de l'acrat déjà conséquent après 4 rencontres.

Possession, passes et maîtrise : l’ASSE assoit son jeu

Avec 69 % de possession moyenne, Saint-Étienne se classe 1er dans cette catégorie, un signe clair de sa volonté de dominer ses adversaires. Cette maîtrise s’illustre aussi dans le jeu de passes : 604 passes réussies par match à 88 % de réussite, un total nettement supérieur à celui du second en la matière, le Stade de Reims (447 passes).

L'équipe d'Eirik Horneland imprime donc son rythme à chaque rencontre, en monopolisant le ballon et en mettant en place un jeu structuré.

Solidité défensive : un équilibre trouvé

Si l’attaque fait parler d’elle, la défense n’est pas en reste. Avec 4 buts encaissés en 4 matchs (1 but de moyenne), l’ASSE se classe 5e meilleure défense du championnat. L'équipe a déjà réalisé 2 clean sheets.

Un autre chiffre étonnant illustre cette solidité : Larsonneur n’a eu qu’à effectuer 0,8 arrêt par match, soit le gardien le moins sollicité de Ligue 2. Cela souligne l'excellent travail collectif dans la récupération et la protection de la cage.

Enfin, avec 13,3 fautes commises par match, l’ASSE est l’équipe la moins sanctionnée du championnat, signe d’une discipline défensive bien huilée.

L'ASSE, le favori qui assume son statut

Ce début de saison quasi parfait, couplé à des statistiques de haut niveau dans presque tous les secteurs de jeu, positionne clairement l’AS Saint-Étienne comme l’un des grands favoris à la montée. Reste à confirmer sur la durée, mais les bases sont posées.

Source : Fbref - FotMob