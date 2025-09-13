Futur adversaire des Verts qui joueront dans quelques heures face à Clermont, Reims se déplaçait pour affronter Annecy ce week-end. Dans le même temps, le dernier adversaire de l’ASSE, Grenoble recevait Dunkerque et espérait capitaliser après son nul dans le Forez. Résumé des 2 rencontres de la 5ᵉ journée de Ligue 2 se tenant à 14h ce samedi.

Après un nul obtenu dans le Chaudron, Grenoble souhaite bonifier son point pris avant la trêve internationale, face aux Verts. Les isérois veulent définitivement lancer leur saison et espèrent le faire face à Dunkerque à domicile. Le GF38 a réussi son coup face à l’ASSE et a réussi à rapporter un résultat face à l’équipe que tout le monde place comme le favori numéro 1 de cette saison 2025/2026 de Ligue 2.

Reims de son côté sera le prochain adversaire des hommes d’Eirik Horneland à Geoffroy Guichard. Les rémois font partie des favoris de la saison en Ligue 2, comme l’ASSE. Les champenois sont comme les stéphanois une équipe reléguée de Ligue 1. Contrairement au club du Forez qui ne compte pas s’éterniser dans l’antichambre, Reims se fixe 2 ans pour retrouver l’élite.

Reims chute avant de venir défier l'ASSE

Grenoble veut remporter son premier match de la saison après un bon point obtenu à Geoffroy Guichard. Les isérois attaquent fort la partie et marquent dès la 3ᵉ minute. Moazan trouve la tête de Mambo sur corner, qui ne laisse aucune chance au portier nordiste. Si le GF38 continue ensuite de pousser, notamment sur coup de pieds arretés, Dunkerque va petit à petit reprendre le contrôle. Les joueurs de l'USLD se montrent maladroits et ne parviennent pas à revenir au score avant la pause. En seconde période, les visiteurs vont continuer de pousser pour revenir à hauteur des grenoblois, en vain. Le GF38 s'impose 1-0 et signe son premier succès de la saison.

Le Stade de Reims enchaîne 2 déplacements consécutifs au retour de cette trêve. A 1 semaine de venir dans le Chaudron, les champenois défiaient Annecy au Stade Gaston-Gérard de Dijon. Toujours hors de ses bases, le FCA veut prendre des points lors de leur rencontres considérées à domicile avant de retrouver le Parc Des Sports prochainement. Reims obtient un pénalty dès la 15ᵉ minute après une faute sur Tia. Teddy Teuma prend le ballon et tombe sur Escales qui s'interpose à 2 reprises face au Maltais. Les annéciens tiennent bon malgré des Rémois plus dangereux et vont piquer juste avant la pause. Clément Billemaz permet aux haut-savoyards de mener en suivant un centre repoussé difficilement par Jaouen. En seconde période, Reims va tenter de revenir, mais c'est Anncey qui va se procurer une balle de 2-0. Clément Billemaz est dans les bons, comme les mauvais coups, mais rate le doublé juste avant l'heure de jeu. Les visiteurs vont aussi avoir une opportunité. Ibrahim coupe un centre de Léautey mais voit sa tête manquer le cadre. Annecy tient bon jusqu'à la 96ᵉ minute. Arrivé d'Amiens récemment, Antoine Léautey, ancienne piste de l'ASSE, il y a quelques saisons, égalise et permet à sa nouvelle équipe de repartir avec le point du nul.