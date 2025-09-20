Une semaine après avoir souffert, mais triomphé à Clermont, l’ASSE doit confirmer en décrochant trois points précieux face aux relégués du Stade de Reims. La rencontre sera arbitrée par Thomas Léonard.

Thomas Léonard au sifflet d'ASSE - Reims

Un an après le terrible 0-8 concédé face à Nice, l’ASSE retrouve un souvenir amer. Le 20 septembre prochain, les Verts d’Eirik Horneland défieront Reims. Cette fois-ci en Ligue 2, mais avec un détail troublant : le même arbitre qu’à l’époque, Thomas Léonard.

Faut-il y voir un signe de mauvais présage ? Pas forcément. Car l’homme en noir a déjà dirigé 20 rencontres de l’ASSE pour un bilan plutôt positif : 9 victoires, 5 nuls et seulement 5 défaites.

Mais déjà avertis la semaine dernière face à Clermont, les Stéphanois devront cette fois-ci avoir d'emblée la tête à l'endroit face à Reims. L'équipe de Karel Geraerts est invaincue depuis 6 matchs sous les ordres de Thomas Léonard.

Le messin compte 115 matchs de Ligue 2 à son actif, pour 442 cartons jaunes et 28 rouges distribués.

Nancy ASNL - Red Star FC

Arbitre centre :KARIM ABED

Arbitre assistant 1 :MOHAMED BENKEMOUCHE

Arbitre assistant 2 :VIANNEY ROZAND

Grenoble Foot 38 - FC Annecy

Arbitre centre : ALEXANDRE PERREAU NIEL

Arbitre assistant 1 : ROMAIN GALIBERT

Arbitre assistant 2 : SEBASTIEN LEMAIRE

Dunkerque USL - Le Mans FC

Arbitre centre : MIKAEL LESAGE

Arbitre assistant 1 : QUENTIN GUIDOU

Arbitre assistant 2 : REGIS GAILLARD

Laval Stade May.FC - Amiens SCF

Arbitre centre : BRENDAN ROFFET

Arbitre assistant 1 : GAETAN KORBAS

Arbitre assistant 2 : LAURENT CONIGLIO

Rodez Aveyron - Clermont Foot 63

Arbitre centre : TIFENN LEPRODHOMME

Arbitre assistant 1 : GAETAN DAMY

Arbitre assistant 2 : CHRISTOPHER SPADAFORA

Boulogne S/Mer USCO - Pau FC

Arbitre centre : FAOUZI BENCHABANE

Arbitre assistant 1 : NICOLAS RODRIGUES

Arbitre assistant 2 : YANN THENARD

Montpellier HSC - SC Bastia

Arbitre centre : FLORENT BATTA

Arbitre assistant 1 : BASTIEN COURBET

Arbitre assistant 2 : GREGOIRE VALLETEAU

ESTAC Troyes - Guingamp EA

Arbitre centre : MICKAEL LELEU

Arbitre assistant 1 : GILLES LANG KAERCHER

Arbitre assistant 2 : HUSEYIN OCAK

ST Etienne - Stade de Reims

Arbitre centre : THOMAS LEONARD

Arbitre assistant 1 : CAMILLE SORIANO

Arbitre assistant 2 : FLORENT MARMION