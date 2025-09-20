Une semaine après avoir souffert, mais triomphé à Clermont, l’ASSE doit confirmer en décrochant trois points précieux face aux relégués du Stade de Reims. La rencontre sera arbitrée par Thomas Léonard.
Thomas Léonard au sifflet d'ASSE - Reims
Un an après le terrible 0-8 concédé face à Nice, l’ASSE retrouve un souvenir amer. Le 20 septembre prochain, les Verts d’Eirik Horneland défieront Reims. Cette fois-ci en Ligue 2, mais avec un détail troublant : le même arbitre qu’à l’époque, Thomas Léonard.
Faut-il y voir un signe de mauvais présage ? Pas forcément. Car l’homme en noir a déjà dirigé 20 rencontres de l’ASSE pour un bilan plutôt positif : 9 victoires, 5 nuls et seulement 5 défaites.
Mais déjà avertis la semaine dernière face à Clermont, les Stéphanois devront cette fois-ci avoir d'emblée la tête à l'endroit face à Reims. L'équipe de Karel Geraerts est invaincue depuis 6 matchs sous les ordres de Thomas Léonard.
Le messin compte 115 matchs de Ligue 2 à son actif, pour 442 cartons jaunes et 28 rouges distribués.
Les arbitres de la J6
Nancy ASNL - Red Star FC
Arbitre centre :KARIM ABED
Arbitre assistant 1 :MOHAMED BENKEMOUCHE
Arbitre assistant 2 :VIANNEY ROZAND
Grenoble Foot 38 - FC Annecy
Arbitre centre : ALEXANDRE PERREAU NIEL
Arbitre assistant 1 : ROMAIN GALIBERT
Arbitre assistant 2 : SEBASTIEN LEMAIRE
Dunkerque USL - Le Mans FC
Arbitre centre : MIKAEL LESAGE
Arbitre assistant 1 : QUENTIN GUIDOU
Arbitre assistant 2 : REGIS GAILLARD
Laval Stade May.FC - Amiens SCF
Arbitre centre : BRENDAN ROFFET
Arbitre assistant 1 : GAETAN KORBAS
Arbitre assistant 2 : LAURENT CONIGLIO
Rodez Aveyron - Clermont Foot 63
Arbitre centre : TIFENN LEPRODHOMME
Arbitre assistant 1 : GAETAN DAMY
Arbitre assistant 2 : CHRISTOPHER SPADAFORA
Boulogne S/Mer USCO - Pau FC
Arbitre centre : FAOUZI BENCHABANE
Arbitre assistant 1 : NICOLAS RODRIGUES
Arbitre assistant 2 : YANN THENARD
Montpellier HSC - SC Bastia
Arbitre centre : FLORENT BATTA
Arbitre assistant 1 : BASTIEN COURBET
Arbitre assistant 2 : GREGOIRE VALLETEAU
ESTAC Troyes - Guingamp EA
Arbitre centre : MICKAEL LELEU
Arbitre assistant 1 : GILLES LANG KAERCHER
Arbitre assistant 2 : HUSEYIN OCAK
ST Etienne - Stade de Reims
Arbitre centre : THOMAS LEONARD
Arbitre assistant 1 : CAMILLE SORIANO
Arbitre assistant 2 : FLORENT MARMION