L’ASSE va affronter le Red Star, ce samedi soir, pour le compte de la 13ᵉ journée de Ligue 2. Les Stéphanois ne se sont plus rendus au Stade Félix Bauer depuis plus de 10 ans. À l’époque, c’était lors d’un huitième de finale de la Coupe de France 2014-2015. Retour sur cette rencontre

Depuis 10 saisons, le Red Star végète entre la Ligue 2 et le National. Le club francilien ne parvient pas à s’installer durablement en Ligue 2 et espère changer la donne. Sous les ordres d’Habib Beye, le Red Star a retrouvé la Ligue 2 à l’issue de la saison 2023-2024.

Après un maintien dans l’antichambre, les hommes de Grégory Poirier, qui a remplacé l’ancien consultant de Canal +, réalisent un très bon début de saison. Les franciliens figurent dans le haut de tableau depuis le début de saison et se sont récemment invités sur le podium.

Un départ timide des Verts

Sous une pluie battante et sur une pelouse du Stade Jean Bouin, en piteux état, les Stéphanois ont d’abord peiné à imposer leur jeu. Face à eux, le Red Star, pensionnaire de National, n’a pas hésité à bousculer son adversaire. Malgré leur statut de favori, les hommes de Christophe Galier ont été surpris par l’intensité et la justesse technique des Audoniens en début de match.

Mais à la 18e minute, un premier tournant intervient : une erreur du gardien parisien Allain permet à Ricky Van Wolfswinkel de récupérer le ballon et d’ouvrir le score d’une frappe croisée. L’ASSE pense alors avoir fait le plus dur. Quelques instants plus tard, le match bascule à nouveau. Julien Ielsch, coupable d’une faute grossière, est logiquement expulsé (25e).

Réduits à dix, les Parisiens refusent pourtant de subir. À la 28ᵉ minute, Bouazza, bien servi depuis le côté gauche, envoie une volée limpide dans les filets de Larsonneur et ramène le Red Star à hauteur. La révolte des Franciliens continue. Portés par leur public, ils se créent plusieurs occasions franches, à l’image d’une frappe de Bouazza qui passe tout près du cadre (33ᵉ). L’ASSE, fébrile, rejoint le vestiaire sans certitude.

L’ASSE sauvée par un enfant du Forez

Au retour des vestiaires, Saint-Étienne tente de reprendre le contrôle. Hamouma, Erding et Nguemo multiplient les tentatives, sans réussite. Le Red Star, compact et courageux, défend son but avec acharnement. Alors que la prolongation semble inévitable, le destin frappe à dix minutes du terme. Sur un centre de Yohan Mollo, Pierrick Cros, enfant du Forez et formé à l’ASSE, dévie involontairement le ballon dans ses propres filets.

Un geste malheureux qui scelle le sort de la rencontre et envoie les Verts en quarts de finale. Une qualification obtenue dans la douleur, mais qui permet à l’ASSE de poursuivre son aventure en Coupe de France.