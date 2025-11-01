Dans une heure, Saint-Etienne va disputer une rencontre comptant pour la 13ᵉ journée de Ligue 2 face au Red Star. Après 2 défaites consécutives face au Mans (2-3) et à Annecy (4-0), l’ASSE était attendue au tournant face à Pau. Vainqueurs des béarnais sur le score de 6-0, les Verts doivent confirmer face au Red Star ce samedi soir. Voici les XI joueurs choisis par Eirik Horneland pour débuter cette partie.

L’ASSE a pu compter sur le retour de suspension de Maxime Bernauer face à Pau, mardi soir à Geoffroy Guichard. Après 3 matchs hors des pelouses, le numéro 6 des Verts a signé son retour dans le XI par une passe décisive pour Zuriko Davitashvili pour le but du 6-0. Le défenseur central formé à Rennes permet à Eirik Horneland d’avoir un choix de plus pour palier l’absence de Chico Lamba, opéré début octobre.

L’entraîneur de l'ASSE devra cependant toujours se passer d’Igor Miladinovic. Le milieu a été rapidement expulsé face à Annecy le week-end dernier et a été fixé ce mercredi soir sur sa suspension. Ce sera trois matchs ! Il a déjà purgé un match de suspension de mardi soir face à Pau, avant la décision de la commission de discipline de la LFP. En conférence de presse, Eirik Horneland a également annoncé le forfait d'Augustine Boakye pour cette rencontre. Le Ghanéen est attendu à l'entraînement en milieu de semaine prochaine.

Une concurrence relancée en attaque ?

Eirik Horneland et ses hommes se devaient d’afficher un autre visage à Geoffroy Guichard. Après deux défaites de rang, les stéphanois ont montré une réaction autoritaire face à Pau. Eirik Horneland avait choisi de relancer Irvin Cardona et Joshua Duffus dans son onze. Les deux joueurs ont participé au large succès de l’ASSE (6-0) et ont marqué des points pour espérer enchaîner ce samedi face au Red Star.

Joshua Duffus a offert une passe décisive à Irvin Cardona avant d’inscrire le 4ᵉ et le 5ᵉ but de la partie. Une performance qui lui permet de montrer à Eirik Horneland qu’il peut être une solution en pointe en lieu et place de Lucas Stassin. Moins en forme depuis fin septembre, le belge a été relégué sur le banc face à Pau, comme Zuriko Davitashvili, qui a inscrit le dernier but de l'ASSE.

La composition de l’ASSE