L’ASSE fera son entrée en Coupe de France au 7e tour. Voici la liste complète des clubs qualifiés en Auvergne-Rhône-Alpes, classés par niveau, et qui pourraient croiser la route des Verts.

Alors que la Ligue 2 fait son entrée en lice au 7e tour de la Coupe de France, l’AS Saint-Étienne s’apprête à découvrir son futur adversaire ce mercredi à 10h30, lors du tirage au sort des 7e et 8e tours. Pour les Verts, cette édition 2025 représente l’occasion de mieux faire après l’élimination douloureuse de la saison passée face à l’OM, un match plombé par l’expulsion rapide d’Ibrahim Sissoko.

Une entrée attendue pour l’ASSE

Cette fois, le club du Forez pourrait affronter un large éventail d’équipes issues de la Ligue Auvergne Rhône-Alpes. Du club de Ligue 2 au petit poucet de Départemental 1, les scénarios sont variés et les surprises possibles pour l'ASSE.

Les 24 clubs qualifiés en Auvergne Rhône-Alpes

Voici la répartition des équipes par niveau :

Ligue 2 (4) : FC Annecy, Clermont Foot 63, Grenoble Foot 38, AS Saint-Étienne

: FC Annecy, Clermont Foot 63, Grenoble Foot 38, AS Saint-Étienne National (2) : Bourg-en-Bresse, Le Puy Foot 43

: Bourg-en-Bresse, Le Puy Foot 43 National 2 (1) : Andrézieux-Bouthéon FC

: Andrézieux-Bouthéon FC National 3 (6) : Chamalières, US Feurs, Hauts Lyonnais, Lyon La Duchère, AC Seyssinet-Pariset, Thonon Evian GG

: Chamalières, US Feurs, Hauts Lyonnais, Lyon La Duchère, AC Seyssinet-Pariset, Thonon Evian GG Régional 1 (2) : FC Rhône Vallées, FC Saint-Cyr/Collonges

: FC Rhône Vallées, FC Saint-Cyr/Collonges Régional 2 (4) : AAM Lapalisse, L’Etrat La Tour, Sporting Nord Isère, Entente Nord Lozère

: AAM Lapalisse, L’Etrat La Tour, Sporting Nord Isère, Entente Nord Lozère Régional 3 (4) : US Ecotay Moingt, Montréal-la-Cluse, Atom’Sports Pierrelatte, AS Savignieux Montbrison

: US Ecotay Moingt, Montréal-la-Cluse, Atom’Sports Pierrelatte, AS Savignieux Montbrison Départemental 1 (1) : SS Allinges

Soit un total de 24 clubs potentiels pour affronter l’ASSE. Si les Verts ne pourront pas tomber sur un autre club de Ligue 2, ils peuvent hériter de formations évoluant jusqu’à six divisions d’écart, un écart propice aux exploits… ou aux désillusions.

Une compétition pleine de surprises pour les Verts ?

On le sait, la Coupe de France n’est jamais avare en surprises, et les clubs amateurs rêvent tous de tomber sur un "gros" pour un match de gala. L’ASSE pourrait ainsi être envoyée sur un terrain champêtre, face à une équipe de R3 ou même de D1, comme le SS Allinges, seul club départemental encore en lice.

Pour les stéphanois, le tirage de ce mercredi sera surveillé de près : ce sera le point de départ d’un parcours qu’on espère long et palpitant pour l’ASSE, qui vise à renouer avec son glorieux passé dans la doyenne des compétitions françaises.

Source : FFF