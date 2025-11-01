Déjà connu pour ses excès de vitesse, Wesley Fofana s’est de nouveau retrouvé devant la justice britannique. Le défenseur de Chelsea a été filmé au volant de sa Lamborghini lors d’une manœuvre dangereuse sur l’A3, près de Londres.

Les ennuis de Wesley Fofana sur la route continuent. Le défenseur central français, âgé de 24 ans, a été identifié par la police britannique après la diffusion d’une vidéo captée par la dashcam d’un automobiliste. Les faits remontent au 20 avril dernier, sur l’autoroute A3, à proximité de Hook, au sud de Londres.

Sur les images publiées par The Telegraph, le joueur apparaît au volant d’une Lamborghini blanche. Il slalomait entre les véhicules à vive allure. Il empruntait même la bande d’arrêt d’urgence dans une zone limitée à 80 km/h. Sans clignotant et en plein virage, la scène montre un dépassement particulièrement risqué. Le témoin a transmis la séquence aux autorités. Cela a entraîné une enquête pour conduite dangereuse.

Fofana : Un passif déjà lourd au volant

Ce nouvel incident s’inscrit dans la continuité d’un dossier déjà chargé. Wesley Fofana avait été suspendu de permis pour deux ans en mai dernier, après une série de huit excès de vitesse. D’après The Guardian, il avait accumulé 47 points de pénalité, une accumulation rarissime au Royaume-Uni.

Les infractions concernaient plusieurs véhicules de luxe — une Rolls-Royce Cullinan, une Audi et la même Lamborghini Urus. Tous ont été repérés pour des excès de vitesse répétés dans le sud de l’Angleterre. Cette nouvelle affaire, captée par une caméra embarquée, a donc conduit le joueur devant le tribunal de North East Surrey.

300 heures de travaux d’intérêt général et un avertissement sévère

Devant la juge Julie Cooper, Wesley Fofana a plaidé coupable. Le défenseur de Chelsea a été condamné à 300 heures de travaux d’intérêt général à effectuer sur 18 mois. Cela a été assorti de 199 livres de frais judiciaires. La suspension de son permis de conduire a été prolongée de 18 mois supplémentaires, venant s’ajouter à celle déjà prononcée.

Lors de l’audience, la magistrate a tenu à le rappeler à ses responsabilités : « Beaucoup de jeunes vous admirent et risquent de vouloir vous imiter. Ils n’ont ni vos voitures ni vos dispositifs de sécurité. Ils pourraient se tuer en essayant de faire comme vous. Vous devez être plus responsable. »

Présent à l’audience, vêtu de noir, Fofana est resté silencieux. Il ne prenait la parole que pour confirmer son identité. Son avocate a déclaré qu’il « avait retenu la leçon » et « regrettait sincèrement son comportement ». La juge a néanmoins précisé qu’en cas de récidive, une peine de prison pourrait être envisagée.

Arrivé à Chelsea en 2022 après un transfert record depuis Leicester, l’international français (1 sélection) peine à s’imposer sportivement comme à redresser son image en dehors des terrains.