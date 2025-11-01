Avant le déplacement à Bauer, Irvin Cardona a évoqué la dynamique retrouvée de l’ASSE après la victoire contre Pau et la volonté du groupe de reprendre la tête du championnat de Ligue 2. L’attaquant des Verts reste déterminé et concentré sur la mission montée.

Resté sur le banc plusieurs semaines, Irvin Cardona n’a jamais douté. Titularisé et décisif contre Pau, l’attaquant stéphanois savoure sa revanche tout en gardant le cap. « Quand on est joueur, on a envie de jouer, mais j’ai déjà vécu ces moments. Je savais que tôt ou tard j’allais avoir ma chance. J’ai continué de bosser à l’entraînement, je n’ai pas lâché. Ça fait partie de ma mentalité et ça nous a réussi collectivement ce week-end. »

L’ancien Brestois refuse d’y voir un match de revanche personnelle : « Une obligation de prouver ? Non. Les gens à Saint-Étienne connaissent mes qualités. Maintenant, il y a une obligation de gagner, oui, parce qu’on était en manque de points. Avec l’objectif qu’on a, c’est forcément mieux de gagner des matchs. » Après un passage à vide collectif, le succès contre Pau a marqué un tournant. Cardona insiste : « Il y avait une grosse revanche collective. Si on prétend à vouloir remonter en Ligue 1, il faut gagner les matchs, surtout face à nos concurrents directs. »

Red Star, un concurrent direct à ne pas sous-estimer pour Cardona

Face au Red Star, le discours est clair : humilité et ambition. « Pau est un concurrent direct. Le Red Star en est un aussi. Comme l’ESTAC. On a trois matchs super importants. À nous de mettre les ingrédients pour leur faire mal et gagner ces matchs », détaille le buteur, conscient des enjeux. L’ASSE, longtemps en tête, entend bien récupérer son trône : « On est restés premiers un certain temps. On a perdu cette place. À nous maintenant de montrer qu’on veut la récupérer. »

Cette détermination collective s’appuie sur la solidarité d’un groupe soudé. « Ça reste les choix du coach. Nous, on doit les accepter, les respecter. La seule chose à faire, c’est de continuer à bosser et d’être prêt quand il fera appel à nous. » Un état d’esprit exemplaire, salué par le staff stéphanois depuis plusieurs semaines.

Une attaque compétitive et un groupe solidaire

La concurrence offensive ne semble pas troubler Cardona. « La concurrence est saine. On a tous les mêmes objectifs. Il n’y a aucun problème entre nous. » L’attaquant évoque son entente avec ses partenaires, notamment Joshua Duffus : « C’est un très bon joueur, adroit devant le but et pas avare d’efforts. Ce qui m’a marqué, c’est la joie qu’il a eue quand il m’a fait marquer. On voit que c’est un joueur qui ne calcule pas et qui est là pour aider l’équipe. »

Dans une période charnière de la saison, Cardona incarne la résilience d’un groupe ambitieux et uni. Sa performance à Bauer pourrait confirmer ce retour en forme d’une équipe plus déterminée que jamais à retrouver la Ligue 1."