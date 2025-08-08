L’AS Saint-Etienne (ASSE) fait son retour en Ligue 2 cette saison, après seulement 1 saison en Ligue 1. Les stéphanois ont terminé 17èmes et n’ont pas réussi à sauver leur peau dans l’élite. Reims, barragiste, n’a également pas réussi à se maintenir. Les 2 clubs se retrouveront à Geoffroy Guichard en septembre. La rencontre entre 2 équipes qui veulent retrouver l’élite a été programmée.

Reims et l’ASSE sont 2 clubs historiques du football français. Si le passé glorieux est lointain, ces 2 équipes sont reconnues sur le plan national et international. Les rémois sont les premiers à avoir disputé une finale de C1. A l’époque, les champenois avaient été dominés par le Réal Madrid, à 2 reprises, en 1956 et 1959. 17 années après, c’était au tour des Verts de disputer une finale européenne. A l’époque, le club au sommet de l’Europe était bavarois. Le Bayern Munich s’était imposé 1-0 dans une finale inoubliable pour tous les passionnés du football hexagonal.

Horneland avait bien démarré face à Reims

En janvier 2025, Eirik Horneland avait fait ses débuts sur le banc stéphanois face au Stade de Reims. Dans un Chaudron, privé de ses 2 Kops, l’ASSE avait imposé son rythme à une équipe rémoise qui avait piqué en contre. Après une première période maîtrisée de bout en bout par les Verts, ce sont les visiteurs qui menaient 1-0 après un but juste avant la pause.

Les stéphanois avaient été bien plus en réussite en seconde période. Mickaël Nadé avait sonné la révolte par une percée donc lui seul a le secret. Le défenseur stéphanois avait parfaitement servi Boakye pour l’égalisation. Le ghanéen s’était ensuite offert un doublé avant que Lucas Stassin ne parachève le succès de l’ASSE d’un but plein de classe et de finesse technique.

ASSE - Reims est programmé

Pour le compte de la 6ème journée de Ligue 2 2025-2026, l’ASSE recevra Reims dans le Chaudron. Le choc entre les 2 équipes, reléguées de Ligue 1 aura lieu le samedi 20 septembre à 20h dans le Chaudron. Bein Sports sera chargé de la diffusion de la rencontre.

La programmation complète de la 6ème journée de Ligue 2

Vendredi 19 septembre 2025 à 20h00 : le Multiplex sur beIN SPORTS 1 et les matchs en intégralité sur beIN SPORTS MAX 4 à 9

USL Dunkerque – Le Mans FC

Grenoble Foot 38 – FC Annecy

AS Nancy-Lorraine – Red Star FC

Rodez AF – Clermont Foot 63

Stade Lavallois MFC – Amiens SC

US Boulogne CO – Pau FC

Samedi 20 septembre 2025 à 14h00 sur beIN SPORTS 1

Montpellier HSC – SC Bastia

Samedi 20 septembre 2025 à 14h00 sur beIN SPORTS 2

ESTAC Troyes – EA Guingamp

Samedi 20 septembre 2025 à 20h00 sur beIN SPORTS 1

AS Saint-Étienne – Stade de Reims