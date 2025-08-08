L’ASSE débute sa saison 2025-2026 de Ligue 2 face au Stade Lavallois avec des attentes élevées, mais aussi quelques incertitudes. Eirik Horneland vient de dévoiler son premier groupe de la saison ! Rendez-vous ce samedi à 20h au Stade Francis Le Basser.

Après une relégation difficile à digérer, les Verts entament leur nouvelle campagne en Ligue 2. L’ambition de cette saison sera bien évidemment de jouer les premiers rôles. Le club a connu un été mouvementé, marqué par plusieurs départs et l’arrivée de nouveaux visages, dont Mahmoud Jaber et Chico Lamba, qui devraient faire leurs grands débuts en compétition officielle ce week-end. De plus cette semaine, l'ASSE a annoncé les arrivées de João Ferreira, un latéral droit brésilien, de Ebenezer Annan, latéral gauche ghanéen et de Strahinja Stojkovic (pas encore qualifié). Des renforts importants pour l'ASSE, qui a disputé sa préparation estivale sans véritables renforts à ces postes. Le jeune Lassana Traoré a ainsi pu voir son temps de jeu prendre de l'ampleur.

La préparation estivale s’est achevée sur une défaite 1-0 contre Cagliari. Une rencontre marquée par la sortie prématurée de Maxime Bernauer, touché derrière la cuisse.

Laval – ASSE : des absents et des grandes premières

Depuis le début de la préparation, Lucas Stassin n'a pas joué une seule minute, toujours en phase de reprise. L’attaquant belge, meilleur buteur de la saison passée a cependant retrouver ses coéquipiers jeudi dernier lors de l'entraînement collectif.

Autre point d’interrogation : la situation de Zuriko Davitashvili. L’ailier géorgien, absent des dernières rencontres de prépa, ne semble pas en odeur de sainteté. Selon Foot Mercato, les relations avec le club seraient particulièrement tendues, le joueur souhaiterait quitter le club pour "rejoindre un club de première division participant - de préférence - à une Coupe d’Europe."

De plus la situation de Pierre Ekwah ne semble pas encore réglé. Le milieu de l'ASSE a bien vu son option d'achat être levé. Mais, il n'est pas revenu dans le Forez.

L'entraîneur Eirik Horneland fait donc avec 10 absences comme Bouchouari, Ekwah, Duffus, N'guessan, Bernauer, Stassin, Jaber, Maçon, Batubinsika, Stojkovic (pas qualifié).

Le groupe de l'ASSE

Pour cette première rencontre de la saison, voici le groupe retenu par le coach de l'ASSE.