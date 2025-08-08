Ancien recruteur de l’ASSE, Luis De Sousa trace sa voie au Pau FC avec peu de moyens, mais beaucoup de réseau. Dans La République des Pyrénées, il détaille sa méthode, qui lui a permis de recruter plusieurs anciens Stéphanois cet été.

De novembre 2022 à juin 2023, Luis De Sousa officiait comme recruteur à l’ASSE. En 2023, il a rejoint le Pau FC en tant que directeur sportif. Malgré des ressources financières limitées, il parvient à construire un effectif compétitif, en attirant notamment trois ex-Verts : Noah Raveyre, Setigui Karamoko et Anthony Briançon.

Le maintien comme ligne directrice pour Pau

Installé dans un club aux ambitions mesurées, l’ancien Stéphanois connaît parfaitement ses priorités : "L'objectif, c’est toujours le même pour un club comme nous : le maintien. Il y a eu un chamboulement de l'effectif, il a bien fallu colmater les 10 départs."

Pour y parvenir, De Sousa mise sur la polyvalence et la concurrence interne à Pau : "On s'attache à avoir 2 profils différents par poste pour créer une concurrence saine."

Un recrutement basé sur la débrouille

Loin des bases de données ultra-performantes utilisées dans les clubs plus huppés, Luis De Sousa s’appuie sur une approche pragmatique : "Pour recruter un joueur, il faut voir beaucoup de matches. Aujourd'hui, on a la chance qu'ils soient filmés. Même des rencontres de N2, de N3 ou de U19 sur des plateformes. On a la chance d'avoir ce genre d'outils qui nous permettent d'éviter de faire beaucoup de déplacements."

Il explique aussi s’appuyer fortement sur ses contacts : "Ensuite, il y a le réseau, des gens qui me signalent des joueurs : des connaissances, des présidents de club, des coachs de N3, ou des personnes au bord des terrains en qui j'ai confiance. Ils me donnent une première indication, ensuite il faut creuser, aller chercher des images."

Et surtout, un nom bien connu du côté de l’Étrat joue un rôle clef : "Je m'appuie aussi sur notre recruteur Gérard Batlles. Il habite en région toulousaine, prend sa voiture et va voir des matches, surtout de National. C'est un peu notre terrain de chasse."

Peu de moyens, beaucoup de rigueur

Pas question de partir dans tous les sens : "On se limite à suivre quelques championnats. On préfère ne pas trop s'éparpiller dans des filières étrangères. Parce qu'on sait ô combien c'est difficile de s'adapter au championnat de Ligue 2 pour un joueur étranger. Quand tu accueilles beaucoup, il faut être prêt au club, être staffé. Cela demande beaucoup de travail et d'attention."

Plutôt que de viser l’exotisme, Luis De Sousa préfère miser sur la jeunesse locale et des profils à fort potentiel. Avec des ambitions réalistes : "On a rajeuni notre effectif, on a voulu le rafraîchir, apporter un peu plus de dynamisme à ce groupe. On assume ce manque d'expérience, cela demande de la patience et du travail. Les jeunes, quand ils signent chez nous, c'est qu'ils veulent s'imposer en Ligue 2. Mais il ne faut pas oublier que des joueurs d'expérience nous ont rejoints tel qu'Anthony Briançon."

Une gestion millimétrée à Pau

Avec un budget de 7 millions d’euros, Pau ne peut pas se permettre la moindre erreur : "On se doit d'avoir une gestion rigoureuse, avec un budget de 7 M€ et une masse salariale rigoureuse. On doit s'y tenir. On a d'ailleurs baissé la masse salariale de 30%."

La vente de jeunes talents a offert un peu d’air : "On a certes récupéré des indemnités suite aux ventes de Koudou à Malines (L1 belge) et Mille à Troyes."

Mais chaque économie compte : "Il y a un adjoint de moins dans le staff des pros car Nicolas Piresse est désormais entraîneur de la réserve. On ne l'a pas remplacé du fait de nos contraintes budgétaires."

Un modèle différent, une leçon d’efficacité

Luis De Sousa (Pau) n’a peut-être pas la puissance de feu de l’ASSE, mais son pragmatisme et son réseau lui permettent de tirer le maximum des moyens du Pau FC.

Source : La République des Pyrénées