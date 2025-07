À chaque rencontre à Geoffroy-Guichard, l’AS Saint-Étienne mobilise un impressionnant dispositif logistique et humain. Arnaud Chausi, Stadium Manager du club, détaille pour EcoFoot les coulisses d’une organisation millimétrée où anticipation, rigueur et engagement environnemental sont devenus la norme.

Préparer une rencontre à Geoffroy-Guichard ne se résume pas à un simple jour de match. Tout démarre dès les premières semaines d’intersaison : « L’organisation des rencontres au stade Geoffroy-Guichard se prépare dès l’intersaison estivale avec l’ensemble des services opérationnels, techniques, sécuritaires et hospitalités », explique Arnaud Chausi.

L’objectif est clair : coordonner les nombreux acteurs impliqués autour d’une feuille de route unique. « Chaque service va travailler son organisation en fonction des différentes stratégies mises en place. Mon rôle va être de coordonner et anticiper bien en amont ces organisations afin de s’assurer de la faisabilité technique, sécuritaire et réglementaire. »

Geoffroy-Guichard : Une organisation partagée et structurée

Au cœur du dispositif, un guide saison est élaboré avant la première rencontre à domicile. Il permet à tous les intervenants de « prendre connaissance du rôle de chacun et des consignes à respecter ».

En amont de chaque match, une réunion en préfecture est organisée avec toutes les parties prenantes : « Police, pompiers, préfecture, Métropole, ville, Stas, gendarmerie, représentants des deux clubs… tout le monde est réuni pour évaluer les risques et adapter l’organisation. » En cas de match sensible, cette réunion peut être avancée de deux à trois semaines.

Trois jours avant le match, c’est l’ASSE qui prend le relais avec une réunion interne de coordination. « Un dossier de match est ensuite rédigé et partagé à tous les acteurs », précise Chausi.

J-2 à J+1 : des journées sous haute tension à Geoffroy-Guichard

À J-2, la sécurité se renforce : « On met en place notre dispositif de sécurité pour contrôler les accès au stade, qui reste actif jusqu’à J+1. » Parallèlement, les espaces VIP sont aménagés et les panneaux publicitaires des partenaires installés.

Saint-Étienne Métropole intervient aussi : « Ils préparent le terrain avec traçage, tonte, installation des buts, et vérifient la conformité des installations. »

Le jour J, les premiers à arriver sont les techniciens TV. « Ils installent les caméras et tout le dispositif de captation. Ensuite, les agents de sécurité mettent en place les barrières autour du stade et des parkings. Chaque service se met en place progressivement pour accueillir le public dans les meilleures conditions. »

1 500 personnes mobilisées chaque match de l'ASSE

Le jour de match mobilise une armée invisible : « Environ 1 500 personnes œuvrent à Geoffroy-Guichard pour assurer le bon déroulement de la rencontre. »

En chiffres :

Environ 30 membres de l’ASSE pour la coordination interne,

Une vingtaine d’agents de la Métropole pour le terrain et les infrastructures,

300 intérimaires via Kelyps pour les buvettes, animations, billetterie, boutique, loges, Kids Club,

500 agents de sécurité via des prestataires,

Sans oublier les forces de l’ordre, pompiers, secouristes, journalistes, médecins, techniciens TV…

Un véritable orchestre logistique !

L’après-match : vers une organisation toujours plus efficace

Une fois le coup de sifflet final passé, l’amélioration continue prend le relais : « Un mail est envoyé à toutes les personnes du club ayant travaillé sur la rencontre pour signaler les éventuelles difficultés. Un point est réalisé quelques jours plus tard pour établir un plan d’action. »

Un état des lieux a également lieu avec la Métropole : « On constate les éventuelles dégradations et on discute des axes d’amélioration. Cette saison, j’aimerais inclure à chaque fois une personne issue d’un autre service pour enrichir l’analyse terrain. »

Source : Écofoot – propos recueillis par Anthony Alyce