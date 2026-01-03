L'ASSE prend la direction du Mans ce samedi avec l’ambition de relancer sa dynamique en Ligue 2. Mais les hommes d’Eirik Horneland devront montrer leur meilleur visage face à une équipe invaincue depuis septembre. Lucien Chapotte, journaliste pour Ouest‑France, a répondu à nos questions.

Quatrième de Ligue 2 avant l'opposition contre l'ASSE, Le Mans réalise un début de saison canon. Et pourtant, le démarrage raté ne laissait pas présager une telle réussite pour la suite, avec une seule victoire entre la 1re et la 6e journée. Depuis, les joueurs de Patrick Videira enchaînent. Les Manceaux restent sur une série de douze rencontres consécutives sans la moindre défaite en Ligue 2.

Peuple Vert : Quelle analyse tirer de cette première partie de saison de Ligue 2 alors que le club visait initialement le maintien ? Comment aborder au mieux la suite ?

Lucien Chapotte, journaliste spécialiste du Mans : "Le classement actuel est clairement une surprise. C’était inattendu, même si la préparation estivale avait été bonne. C’est quand même assez inespéré, avec un groupe globalement inexpérimenté, d’en être là à mi-saison.

La mayonnaise a quand même pris assez rapidement et les Manceaux ont vraiment pris les matchs les uns après les autres, sans jamais craindre personne. Et je pense que c’est vraiment la stratégie à conserver sur cette deuxième partie de saison. Là, l’objectif, ça va clairement être d’aller chercher les points pour se maintenir. La montée, en revanche, n’est clairement pas d’actualité."

Patrick Videira a‑t‑il trouvé la bonne formule ? Comment évolue son XI de départ sur le rectangle vert ?

LC : "Patrick Videra a trouvé la formule assez rapidement. C’est une équipe qui se base beaucoup sur sa ligne arrière, qui aime jouer sans ballon. Ils ont une grosse capacité à harceler l’adversaire, à perturber la relance. C’est notamment ce qui avait fonctionné contre Saint-Étienne (ndlr : défaite 2-3, 18 octobre).

Derrière, le système à cinq défenseurs permet, au-delà d’avoir deux joueurs qui se projettent sur les côtés en phase offensive, d’avoir un axial qui se détache pour aller chercher plus haut et harceler le porteur de balle, tout en ne mettant pas l’équipe en danger.

Le Mans est une équipe de Ligue 2 qui se projette vite, surtout sur les côtés. Devant, on est peut-être un peu plus brouillon, ça manque d’un attaquant très tranchant, d’une vraie individualité. Mais je pense qu’une individualité ne serait pas forcément à l’aise dans ce groupe, qui se base avant tout sur sa solidarité."

Les Manceaux sauront‑ils poursuivre leur bonne dynamique face à des Verts en quête de régularité ?

LC : "Le Mans et l'ASSE sont deux des plus grosses cylindrées du championnat de Ligue 2, en termes comptables et même en termes de jeu. C’est l’équipe avec le plus de physique qui l’emportera. Mais aussi celle avec la plus grande solidité mentale, car le match va être tendu jusqu’au bout. Le Mans devrait aborder cette opposition comme les autres. C’est un match après l’autre.

Et puis le stade va être plein. Après, il y aura beaucoup de Stéphanois, car beaucoup de Manceaux sont fans de Saint-Étienne. Dans un sens, ce sont un peu deux équipes qui se ressemblent. C’est une rencontre dure à pronostiquer, surtout quand on sait que l'ASSE peut produire le meilleur comme le pire."