L’ASSE débute son année 2026 par un voyage au Mans. Les Verts vont lancer la phase retour de la saison 2025-2026 par un déplacement chez l’une, si ce n’est l’équipe la plus en forme de Ligue 2. Eirik Horneland s’est présenté en conférence de presse afin d’évoquer la rencontre. Extraits.

Eirik Horneland (Coach de l’ASSE) : “Après la trêve, j'aurais préféré avoir un peu plus de joueurs à ma disposition. Sur le terrain d'entraînement, ils sont encore un peu trop nombreux à ne pouvoir faire partie de l'équipe. Mais on va devoir faire avec. Et ceux qui ont été présents sur le terrain ont fait du bon boulot cette semaine. Après notre rencontre contre Le Mans, on aura un match amical contre Auxerre. J'espère que ces deux semaines nous permettront de revenir à un bon niveau d'énergie pour tous les joueurs qui composent le groupe. On aura aussi un autre match amical le dimanche ici contre l'équipe réserve pour continuer à donner plus de minutes aux joueurs qui en ont besoin."

Eirik Horneland (Coach de l’ASSE) : “Augustine Boakye et Mahmoud Jaber seront suspendus pour cette rencontre. Ensuite, on aura quelques forfaits, notamment en défense avec Joao Ferreira, Maxime Bernauer et Ebenezer Annan. En ce qui concerne Aïmen Moueffek et Chico Lamba, ils sont tous les deux aptes. Djylian Nguessan est prêt et apte. Maxime Bernauer s'est plaint du genou après le match contre Nice. C'est le même qui lui fait mal habituellement. Donc on est en train de voir avec le staff médical comment est-ce qu'on peut avancer avec ce souci. Joshua Duffus sera certainement de retour à la fin du mois de Janvier. Pour Chico Lamba, Il n'a que 4 ou 5 séances avec l'équipe, donc je pense que c'est trop tôt pour lui de commencer.

Contre Nice, Mickaël Nadé et Kevin Pedro ont joué ensemble et ils l'ont plutôt bien fait. Ça devrait être bon pour eux comme ça l'avait été contre Troyes et on a aussi d'autres options. Il faudra aussi trouver un latéral droit et sur le poste de latéral gauche, je pense qu'on repartira avec Ben Old."