Deux semaines après sa victoire chez le leader, l'ASSE doit poursuivre sa bonne dynamique. À Geoffroy-Guichard, les Verts n'ont que la victoire en ligne de mire face à l'AS Nancy Lorraine. Analyse de l'adversaire de la 15e journée de Ligue 2 dans l'avant match.

ASSE - AS Nancy Lorraine

15e journée de Ligue 2

Sam. 22 novembre, 20:00

Stade Geoffroy-Guichard

"Ils sont clairement dans une période difficile en Ligue 2."

"C’est un adversaire largement à la portée de Saint-Étienne", analyse Romain, rédacteur pour Peuple Vert, dans le dernier avant match. Quinzièmes de Ligue 2, les lorrains affichent la pire forme sur les cinq dernières journées aux côtés de Pau. "Pour avoir regardé Nancy jouer plusieurs fois, c’est une équipe qui a un peu surfé sur sa montée. Mais depuis, le soufflé est retombé. Ils sont clairement dans une période difficile en Ligue 2."

La rencontre de ce week-end pourrait être l’occasion de confirmer qu’ils ont bel et bien tourné la page de leur mauvaise passe, mais aussi de lancer définitivement une nouvelle série. "Tu joues à domicile. Tu dois gagner. Point final.", souligne ce dernier. "La victoire est obligatoire, poursuit Sylvain. On a trois matchs à venir. Contre une équipe qui est 15e du championnat. Contre la lanterne rouge. Et contre Dunkerque. Le minimum syndical, c’est six points. (...) C’est plus qu’un enjeu, c’est une nécessité de rester sur cette dynamique. Ce championnat est long, exigeant, et demande de la constance."

Horneland face à des choix difficiles

De retours de trêve internationale, nombreux sont les Verts à postuler pour une place de titulaire. "Le jeune Pedro a montré qu’on pouvait compter sur lui, dans un contexte franchement pas évident", retient Sylvain. "Mais Eirik Horneland a préparé le terrain pour le retour de Bernauer après Quetigny, poursuit ce dernier. Et tout laisse penser qu’il débutera la prochaine rencontre de Ligue 2." Mais ce pourrait bien être à un autre poste de le jeune Stéphanois pourrait évoluer. "Si Ferreira continue à se montrer aussi fébrile, je serais tenté de mettre Pédro, ajoute Romain. On sait que Kevin Pedro peut occuper ce poste. Si tu veux respecter les statuts tout en récompensant les bonnes prestations du jeune, la question mérite d’être posée."

En attendant, privé de Lucas Stassin et Joshua Duffus, Eirik Horneland va devoir trouver une nouvelle solution pour animer la pointe de l’attaque stéphanoise.

Ligue 2 : L'ASSE doit confirmer son retour au premier plan !