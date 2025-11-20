Eirik Horneland s’est présenté en conférence de presse aujourd’hui, à 2 jours du retour de la Ligue 2. Presque 1 mois après sa large victoire 6-0 face à Pau, l’ASSE va retrouver son Chaudron ce samedi soir face à Nancy. L’entraîneur norvégien a été invité à faire le point sur son effectif. Un groupe qui continue de se remplir suite à la fin de la trêve internationale.

La semaine dernière, Eirik Horneland a composé avec un effectif largement remanié face à Quétigny, lors du 7ᵉ tour de la Coupe de France. Le norvégien était privé d’environ une dizaine d’internationaux pour cette rencontre. Un match que les Verts ont remporté 3-1. Face à Nancy, l’ASSE va pouvoir compter sur ces joueurs, qui ont fait leurs retours sur les pelouses de l’Etrat.

Outre les internationaux, Maxime Bernauer et João Ferreira, absents à Troyes et à Dijon, ont effectué leurs retours aux séances collectives en début de semaine. Les 2 joueurs pourraient postuler pour un retour dans le groupe dès ce week-end.

Les internationaux de retour

De leur côté, Chico Lamba, qui continue son protocole de réathlétisation, et Joshua Duffus étaient en individuel en début de semaine. Le défenseur central Portugais devra encore se montrer patient avant de retrouver la compétition. Quant à l’ancien attaquant de Brighton, son retour est rapidement espéré, mais n’était pas garanti pour ce week-end.

Comme Joshua Duffus, Irvin Cardona avait été touché à Troyes. L’ancien attaquant d’Ausbourg a tout de même pu jouer lors de la trêve internationale. Il s’est même offert un but face à la Pologne, lundi soir.

Il pas été le seul à se montrer buteur. Ben Old a marqué avec la Nouvelle-Zélande lors de leur tournée américaine. Luan Gadegbeku et Nadir El Jamali ont également trouvé le chemin des filets avec les U19 français.

Strahinja Stoijkovic avait rejoint les U19 serbes, où il a pu avoir du temps de jeu. Ce qui n’est pas le cas de Mahmoud Jaber (Israël) et Ebenezer Annan (Ghana). Les 2 joueurs n’ont pas ou peu été utilisés par leurs sélectionneurs respectifs. Lucas Stassin (Espoirs belges), et Zuriko Davitashvili (Géorgie) étaient également sur le pont. Ils devaient tous pouvoir postuler à une place dans le groupe pour défier Nancy. En théorie...

Les mots du coach de l’ASSE

Eirik Horneland, entraineur de l'ASSE : "Lucas Stassin est forfait, il est gêné au mollet après son rendez-vous international. C’est également le cas de Joshua Duffus, touché à Troyes, qui reste en réathlétisation. Maxime Bernauer et João Ferreira sont disponibles et prêts."