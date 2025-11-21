Formé à l’AS Saint-Étienne, Enzo Mayilla vit une saison charnière loin du Forez. Prêté à Aubagne pour gagner du temps de jeu, le jeune attaquant stéphanois répond présent jusqu'à maintenant. Le seul point négatif de son début de saison est peut-être l'élimination en Coupe de France face à Seyssinet (0-0, 4-3 t.a.b.). Mayilla et les siens se déplaçaient à Orléans ce vendredi soir en championnat.

L'ASSE a décidé de prêter son jeune attaquant Enzo Mayilla cette saison. Souvent blessé lors du dernier exercice, le buteur né en 2006 commençait à stagner avec l'équipe réserve. Son prêt au SC Aubagne Air-Bel en National 1 tombe donc à pic et est en train de lui permettre de passer un cap.

Aubagne prend 3 points précieux à Orléans

Auteur de deux buts et d'une passe décisive en championnat, Mayilla avait soigné ses stats en trouvant également le chemin des filets en Coupe de France mi-novembre, contre Avignon Ouest (3-1). L'attaquant stéphanois avait également à cœur d'être décisif ce soir contre Orléans afin d'aider son équipe.

Durant le premier acte, le natif d'Ivry-sur-Seine peine à être trouvé par ses partenaires. Il se contente de faire les efforts au niveau du pressing mais dispose de peu d'opportunités avec ballon. Cela n'empêche pas Aubagne de marquer sur penalty juste avant la pause, afin d'égaliser au tableau d'affichage (1-1, 40e).

En seconde période, le SCAAB prend rapidement les devants. C'est Hamek qui inscrit son deuxième but de la partie après un magnifique numéro en solitaire (1-2, 48e). Mais El Khoumisti va lui aussi y aller de son doublé et remettre les compteurs à zéro (2-2, 60e). Dans une fin de match accrochée, c'est le Stéphanois Mayilla qui va tirer son épingle du jeu. Bien lancé dans la profondeur par Bentoumi, le buteur de 19 ans s'emmène parfaitement le ballon et finit à ras de terre pour offrir la victoire aux siens (2-3, 82e). Malgré une prestation discrète dans le jeu, Mayilla s'est donc une nouvelle fois montré décisif, permettant aux siens de repartir avec trois points. Aubagne inscrira même un quatrième but dans le temps additionnel.