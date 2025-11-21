Le samedi 29 novembre prochain à 20h30, l'ASSE s'apprête à recevoir le club d'Écotay-Moingt à l'occasion du 8e tour de la Coupe de France. Une affiche très attendue et un match spécial pour ce club situé à quelques kilomètres de Saint-Étienne.

C’est le match d’une vie. Basé à Montbrison, le club d'Écotay-Moingt connaît des dernières saisons riches en émotions. En Départemental 2, il y a encore deux ans, le club est monté en D1, puis en Régional 3 à l’issue de la saison dernière. Un rêve pour ce club qui accède aujourd’hui au 8e tour de la Coupe de France, à Geoffroy-Guichard.

Coupe de France : une volonté de jouer dans le Chaudron

Rapidement après sa qualification pour le 8e tour de la Coupe de France, le club a annoncé sa volonté de jouer dans le stade de l’ASSE. Le capitaine Benoît Brunon s’est récemment exprimé à ce sujet sur le site de la Mise au Vert : « C’est un rêve d’enfant. Jouer à Geoffroy-Guichard, c’est fou. On va se sentir comme dans Olive et Tom ! »

Même sans le Kop Sud, qui sera fermé en raison d’une sanction de deux matchs à la suite de l’usage de fumigènes contre Le Mans, l’affluence promet d’être belle dans le Chaudron !

Un tarif exceptionnel et déjà plus de 15 000 billets vendus

À l’occasion de cette rencontre de Coupe de France, l’ASSE va donc recevoir dans son enceinte. Un tarif spécial de dix euros a exceptionnellement été appliqué à toutes les tribunes. Le match est même offert aux abonnés Douzième Homme.

« Les abonnés 25-26 au stade Geoffroy-Guichard ayant opté pour l’option "Club 12e Homme" sont invités à la rencontre. Le billet sera ajouté au titre d’accès habituel, à présenter à l’entrée de leur tribune. Les abonnés du Club 12e Homme en Kop Sud seront invités pour cette rencontre en Balcon Sud. »

Actuellement, plus de 15 000 places ont été vendues en seulement quelques heures. La vente a débuté ce jeudi à 9h, et le club a communiqué ce chiffre en fin d’après-midi.

Mais plusieurs créneaux de vente sont mis en place pour cette affiche de Coupe de France. Ce n’est pour l’instant qu’une partie des supporters qui a pu réserver. Voici les différentes dates :