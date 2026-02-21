Ce week-end, l'ASSE va défier le Stade Lavallois dans le Chaudron à l'occasion d'une rencontre de la 24ᵉ journée de Ligue 2. Jeudi à la mi journée, Irvin Cardona était présent pour répondre aux questions des médias en conférence de presse. L'attaquant stéphanois a évoqué ses dernières performances avec les Verts. Extraits.

Irvin Cardona (Attaquant de l’ASSE) : “Je pense que tous les joueurs ont aussi des cycles dans une saison. Forcément, il y a des moments où c'est un peu moins bien et des moments où c'est mieux. Là, c'est vrai que ça fait deux matchs où c'est mieux. Il faut que ça continue comme ça. Comme je le dis aujourd'hui, on a aussi un objectif. Il faut qu'on soit tous au meilleur niveau possible. Et ces deux derniers matchs, c'est vrai qu'on a été performants. Donc il faut continuer comme ça pour les prochains matchs...

Je pense qu'il y a aussi un peu de fatigue. Comme vous savez, j'ai eu un heureux événement il n'y a pas très longtemps et ça a changé beaucoup de choses aussi dans ma vie. Donc forcément, je pense que ça s'est un petit peu ressenti sur le terrain. Mais voilà, j'ai continué de travailler, je ne lâche pas et quoi qu'il arrive, je ne lâcherai jamais. Ça a toujours été positif malgré tout. Même si j'étais un peu moins bon quand je rentrais le soir chez moi et que je voyais ma fille, j'étais le plus heureux. C'est vrai que j'étais peut-être un peu plus fatigué que les fois d'avant et je pense que c'est aussi normal malgré tout. Les choses se mettent dans l'ordre petit à petit. Je reprends du rythme et il faut que ça continue. Les nuits étaient forcément un peu plus courtes, même si j'étais très bien aidé par madame. J'ai cette chance là aussi, mais c'est vrai que les nuits sont plus courtes, on peut moins faire la sieste, il y a moins de temps de repos."

Cardona juge ses dernières performances avec l'ASSE

Irvin Cardona (Attaquant de l’ASSE) : “Je me sens bien physiquement. Je pense que tout le monde se sent bien aussi. Donc c'est bien. Il faut qu'on, comme on l'a dit, on en a déjà discuté entre nous, qu'on soit unis, qu'on aille tous dans le même sens. Et c'est ce qui est en train de se passer. Donc c'est super.

Il faut être aussi réaliste. Mes performances étaient aussi moins bonnes. Maintenant, que ce soit avec l'ancien coach ou le nouveau, j'ai des bonnes relations. Et que ce soit sur le terrain ou en dehors du terrain, ça s'est toujours bien passé. Pour moi, ça ne change pas grand-chose non plus. "