L’ASSE s’est imposée 3-2 contre Reims et confirme son statut de leader invaincu. Mais la fête a été perturbée par une folle rumeur autour de Pierre Ekwah, rapidement démentie.

Samedi soir, l’AS Saint-Étienne a signé une victoire précieuse face au Stade de Reims (3-2). Dans un Chaudron bouillant, les hommes d’Eirik Horneland ont su renverser un match accroché, confirmant leur solidité mentale et leur ambition. Grâce à ce succès, les Verts conservent la tête du championnat et restent la seule équipe invaincue cette saison.

Cette victoire est d’autant plus importante qu’elle lance une semaine charnière pour l’ASSE, avec un déplacement à Amiens mardi, suivi d’une réception de Guingamp samedi. Un calendrier serré qui pourrait peser sur les organismes, mais qui offre aussi l’opportunité d’enfoncer le clou dans la course au titre.

ASSE : une célébration et une folle rumeur

Dans les vestiaires, la fête fut à la hauteur de la performance. Les chants, les sourires et l’unité du groupe ont montré une équipe en pleine confiance. Mais au milieu de ces scènes de joie, une image a semé le trouble.

Rapidement, les réseaux sociaux se sont enflammés : Pierre Ekwah aurait-il été aperçu au milieu des joueurs ? De quoi surprendre, puisque le milieu de terrain est officiellement en arrêt de travail, selon les informations relayées par France Bleu. L’interrogation a rapidement pris de l’ampleur, alimentée par des captures d’écran et des commentaires de supporters intrigués.

🎥 Pierre Ekwah aperçu dans le vestiaire lors de la vidéo de célébration ???🤯 pic.twitter.com/65mVhpCSfb — ASSE News 💚🇳🇴 (@ASSE_NewsOff) September 20, 2025

La mise au point : il ne s’agissait pas d’Ekwah

Selon nos informations, il ne s’agissait pas de Pierre Ekwah mais de Mael Masse, jeune gardien né en 2008 et pensionnaire du centre de formation de l’ASSE. Présent pour accompagner le groupe, il a été confondu par les internautes, créant ainsi cette rumeur virale.

L’affaire est donc vite réglée : Ekwah n’était pas dans les vestiaires, et la confusion provient simplement de cette ressemblance. La bonne nouvelle reste que l’ASSE continue d’afficher une force collective impressionnante, sans se laisser perturber par les bruits extérieurs. Les Verts devront maintenant garder cette dynamique pour bien négocier une semaine à trois matchs qui peut compter dans la course au titre.