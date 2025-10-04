Ce week-end, l’ASSE se déplace dans le sud pour l’une des rares fois de la saison. Les Stéphanois vont défier le MHSC dans un choc comptant pour la 9ᵉ journée de Ligue 2. La saison passée, le match n’était pas allé à son terme. Retour sur un succès qui aura mis du temps à être entériné.

Les 2 pires équipes de la saison 2024-2025 en Ligue 1 se retrouvent ce samedi 4 octobre à 20h lors de la 9ᵉ journée de Ligue 2. Derniers du championnat la saison passé, le MHSC a vécu une saison cauchemar pour la saison de ses 90 ans. Jean-Louis Gasset n’aura jamais réussi à sauver son club de cœur malgré un mois de janvier prometteur. Les Pailladins ont cédé Arnaud Nodin et Moussa Al-Tamari en fin de mercato hivernal et ont vu leur bon élan brisé. Montpellier terminera bon dernier et sera directement accompagné par l’ASSE, qui ne parviendra pas à sauver sa peau et finira 17ᵉ de Ligue 1.

Malheur au perdant

Plus que mal en point, le MHSC doit obligatoirement battre l’ASSE d’Eirik Horneland pour espérer revenir dans la course au maintien. Une défaite face aux Verts entérinerait quasiment les derniers espoirs d’un maintien en Ligue 1. Les hommes de Jean-Louis Gasset sont bons derniers avec 15 petits points et accusent un retard conséquent sur ses concurrents stéphanois, rémois et havrais.

Un succès dans l’Hérault permettrait à l’ASSE de rester dans le bon wagon avant la dernière trêve internationale de la saison et de continuer à croire à un maintien. Après un nul au Havre, l’ASSE doit mieux négocier ce second déplacement consécutif qui s’avère être considéré par beaucoup comme une finale pour le maintien.

L’ASSE fait le travail avant le chaos

Dès l’entame, la rencontre se montre disputée, mais maîtrisée par les stéphanois. En pleine bourre depuis janvier, Lucas Stassin confirme son bon début du mois de mars. Le buteur belge à inscrit les 2 uniques buts de l’ASSE lors de ce mois et ouvre la marque à la Mosson. L’ancien d’Anderlecht se joue de son défenseur avant d’ajuster Benjamin Lecomte.

Montpellier va tenter de réagir sans vraiment se montrer dangereux. Juste avant la pause, Maxime Bernauer est coupable d’une faute et écope d’un second carton jaune. L’ASSE joue toute la seconde mi-temps à 10 contre 11. Malgré leur supériorité numérique, les pailladins encaissent un second but moins de 15 minutes après le retour des vestiaires. Lucas Stassin s’offre une copie de sa première réalisation pour s’offrir un doublé et vient célébrer devant la Butte Paillade. Un but qui provoque la colère de la tribune des ultras montpelliérains qui décident de jeter des fumigènes sur la pelouse et dans leur tribune. La rencontre sera interrompue avant que la Tribune étang de Thau ne plonge dans un chaos total, entre incendie, jet d’objets et intervention des forces de l’ordre. La rencontre n’ira pas à son terme.

Le succès entériné plusieurs semaines plus tard

Si l’ASSE menait 2-0 à l’extérieur et a vu son match être interrompu à cause des supporters adverses, sa victoire n’était pas assurée. Avec 30 minutes restantes au tableau d’affichage et une supériorité numérique, Montpellier souhaitait que la partie reprenne ultérieurement. La commission de discipline avait alors placé le dossier en instruction, ce qui repoussait la décision de plusieurs semaines.

Plusieurs options étaient possibles : Match arrêté à la 60ᵉ et score conservé ; Reprise sur terrain neutre où à huis clos ou victoire sur tapis Vert pour l’ASSE. La LFP a alors décidé, près d’1 mois après la rencontre, d’entériner le succès des stéphanois. Une décision qui permet à Lucas Stassin de valider son doublé sur le plan statistique et aux Verts d’être enfin fixés sur cette rencontre, à quelques jours du derby face à l’OL. Une chose est sûre, le MHSC a encore ce match en tête et compte bien laver l’affront en s’offrant l’ASSE devant son public ce samedi soir.