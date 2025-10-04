Ce samedi 4 octobre marque la fin de la 9e journée de Ligue 2, la dernière avant la trêve internationale. Après le multiplex de vendredi, l'ASSE joue à Montpellier (20 h). Plus tôt dans la journée, deux rencontres ont eu lieu. Résumé.

Le championnat 2025-2026 de Ligue 2 atteint la fin de son premier quart. Battue par Guingamp pour la première fois de la saison samedi dernier, l'ASSE dispute par un nouveau choc en déplacement à Montpellier (7e, 11 points), relégué de Ligue 1. Un match programmé en clôture de la 9e journée, ce samedi (20 h), juste avant la trêve internationale. Plus tôt cet après-midi et après le multiplex de vendredi soir, deux matches ont eu lieu. Cela a eu quelques conséquences en haut du classement. Résumé.

Red Star - Rodez

Quatrième de Ligue 2 avant cette 9e journée, le Red Star impressionne depuis le début de la saison. Seule formation à pouvoir tenir le rythme de Troyes et de l'ASSE, les Audoniens reçoivent Rodez. Ils ont l'ambition de rester au contact des équipes de tête. Sur une série de quatre succès sur leurs cinq derniers matches, les hommes de Grégory Poirier veulent retrouver la victoire à domicile après leur défaite face à Troyes (1-3).

En face, Rodez, après un début de saison difficile, semble avoir trouvé son rythme de croisière. Ils occupent une 9e place avec 11 points avant cette journée. Les Ruthénois gagneraient tout de même à être plus régulier. Cela s'avère important s'ils souhaitent conserver leur place dans la première moitié de tableau.

Score : Red Star 1-1 Rodez

Buteurs : K. Cisse pour Red Star - K. Nagera pour Rodez

Reims - Grenoble

Dans l'autre match de l'après-midi, le Stade de Reims reçoit Grenoble avec l'ambition de conserver sa place dans le top 5 de la Ligue 2. S'ils se sont inclinés à Geoffroy-Guichard au terme d'une très belle rencontre le 20 septembre, les Rémois ont réagi avec deux succès la semaine dernière. C'était face à Clermont (4-1) et à Nancy (0-1). Deux victoires qui permettent aux Champenois d'aborder avec confiance cette réception de Grenoble.

D'autant plus que le GF38 est en grande difficulté depuis le début de la saison. Barragiste avec 6 points, les Grenoblois ne comptent qu'un succès (3 nuls, 4 défaites) et ont été incapables de battre Bastia vendredi dernier (0-0). Ceci malgré une supériorité numérique toute la seconde période face à la lanterne rouge. À Reims, c'est un nouvel après-midi difficile qui se présente pour Grenoble.

Score : Reims 2-4 Grenoble

Buteurs : Nakamura, Kone pour Reims - Diaby, Paquiez, Xantippe, Maurin pour le GF38