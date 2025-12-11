Reims et Amiens ont lancé les grandes manœuvres avant même l’ouverture officielle du mercato d’hiver. Deux clubs de Ligue 2 dont un très proche de l’ASSE au classement.

Le marché des transferts hivernal n’est pas encore lancé que deux clubs de Ligue 2 ont déjà bougé leurs pions. Reims, tout proche de l’ASSE au classement, a acté le départ d’Antoine Leautey. Amiens, en difficulté dans la lutte pour le maintien, a sauté sur l’occasion pour rapatrier son ancien capitaine.

Le retour d’Antoine Leautey à Amiens a été officialisé ce jeudi. À 29 ans, l’ailier revient dans un club où il avait brillé la saison dernière avec 10 buts en Ligue 2. Arrivé à Reims fin août, il n’a jamais trouvé ses marques. Malgré 8 apparitions et un but, Leautey n’a plus été convoqué depuis fin octobre. L’entraîneur rémois Karel Geraerts a reconnu en conférence de presse « un cas spécial » : « Il ne se sentait pas heureux, pas épanoui. Ce n’était pas le club, ni le staff. C’était plus l’environnement. Il n’y arrivait pas. »

Leautey relance Amiens, Reims libère une place

Sous forme de prêt avec option d’achat, Leautey a déjà repris l’entraînement avec Amiens ce jeudi matin et devrait être qualifié dès ce vendredi pour le déplacement à Pau. Un renfort de taille pour une équipe picarde en grande difficulté, actuellement 15e de Ligue 2, à égalité de points avec Laval, 17e et barragiste. Déjà privé de Victor Lobry (ligament croisé), Amiens devra batailler.

Ce retour est donc une excellente nouvelle pour Omar Daf, à la tête d’un groupe en crise. Leautey, très apprécié à la Licorne, devra insuffler une nouvelle dynamique dans la course au maintien.

Reims en embuscade, à un point de l’ASSE

Côté rémois, ce départ libère une place dans l’effectif. Un souci en moins après un recrutement raté. Le club champenois, désormais à un point de l’ASSE, se déplacera au Stade Bauer ce samedi (14h) pour affronter un Red Star également dans la course à la montée. Un duel à suivre de près pour les Verts, d’autant que les deux équipes sont des concurrents directs. Avec la perte de Leautey, Reims pourrait à nouveau chercher un profil offensif droit lors du mercato. Côté terrain, une victoire face au Red Star rapprocherait encore un peu plus Reims du podium… et de Saint-Étienne.

